Зеленський і Стубб скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Координація позицій

"Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня", - зазначив він.

Зеленський наголосив на важливості того, що взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці.

Дипломатична робота та санкції

Крім того, сторони обговорили стан дипломатичної роботи зі США, між європейцями.

"Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати. Дякую всім, хто допомагає!" - додав президент.

