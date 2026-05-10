Зеленський і Стубб скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Координація позицій
"Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня", - зазначив він.
Зеленський наголосив на важливості того, що взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці.
Дипломатична робота та санкції
Крім того, сторони обговорили стан дипломатичної роботи зі США, між європейцями.
"Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати. Дякую всім, хто допомагає!" - додав президент.
Топ коментарі
+5 Дмитро Петрович Спас
показати весь коментар10.05.2026 13:08 Відповісти Посилання
+3 Егор Кузнецов
показати весь коментар10.05.2026 13:34 Відповісти Посилання
+2 Baskerville
показати весь коментар10.05.2026 13:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,,,Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки
Эта музыка будет, будет вечной,,,
ЗРАДА НА ЗРАДІ🔥 нові плівки Міндіча ВИКРИЛИ нового фігуранта із САП Синюка.
https://www.youtube.com/watch?v=dSDaaiAb9js