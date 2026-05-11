Нам нужны союзники: посол Украины в Германии резко высказался о посредничестве Шредера в переговорах с Путиным
Украина не поддерживает идею привлечения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к возможным переговорам с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева немецкому журналу Spiegel.
Дипломат четко объяснил позицию Киева относительно предложения российского руководства. По его словам, человек, который долгое время имел связи с Кремлем, не может быть нейтральной стороной.
Почему Украина против такого посредника
Посол подчеркнул, что Украине не нужны посредники с сомнительной репутацией. Киев ожидает поддержки от партнеров, а не участия людей, которые ранее представляли интересы России.
"Нам не нужны посредники. Нам нужны союзники", – подчеркнул Макеев.
Он добавил, что многолетние связи с российскими властями ставят под сомнение как политическую, так и моральную легитимность такой кандидатуры.
Реакция Украины и Германии
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль