Была юристом, участвовала во многих переговорах: Каллас хочет представлять ЕС на переговорах с Путиным, - СМИ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила возможность участия в переговорах с Россией от имени Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, сделанном во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС, которое цитирует РБК-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что имеет значительный опыт в сфере переговоров. По ее словам, юридическая практика помогает ей распознавать возможные риски и манипуляции во время диалога.

"Я половину своей трудовой жизни была юристом, партнером в юридической фирме, участвовала во многих переговорах", - подчеркнула Каллас.

Читайте: Нам нужны союзники: посол Украины в Германии резко высказался о посредничестве Шредера в переговорах с Путиным

Готов ли ЕС к переговорам

В то же время глава евродипломатии подчеркнула, что на данный момент Европейский Союз еще не определил общую позицию для возможных переговоров с Россией. По ее словам, государства-члены продолжают обсуждать условия, которые должны быть выдвинуты Москве.

Каллас также отметила, что Россия не демонстрирует готовности к добросовестному диалогу. Именно поэтому, по ее мнению, ЕС пока не находится в положении, позволяющем начать полноценные переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер - это российский лоббист, он не может быть посредником между РФ и ЕС, - Каллас

Дискуссии вокруг кандидатуры

Параллельно продолжаются обсуждения относительно возможного представителя ЕС на переговорах. Эксперты допускают, что Россия может не согласиться на кандидатуру Каллас.

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.

Читайте также: ЕС на этой неделе официально присоединится к Спецтрибуналу по агрессии РФ против Украины, - Каллас