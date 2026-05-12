РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6959 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
2 079 18

Была юристом, участвовала во многих переговорах: Каллас хочет представлять ЕС на переговорах с Путиным, - СМИ

Каллас хочет представлять ЕС на переговорах с Путиным

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила возможность участия в переговорах с Россией от имени Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, сделанном во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС, которое цитирует РБК-Украина.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что имеет значительный опыт в сфере переговоров. По ее словам, юридическая практика помогает ей распознавать возможные риски и манипуляции во время диалога.

"Я половину своей трудовой жизни была юристом, партнером в юридической фирме, участвовала во многих переговорах", - подчеркнула Каллас.

Читайте: Нам нужны союзники: посол Украины в Германии резко высказался о посредничестве Шредера в переговорах с Путиным

Готов ли ЕС к переговорам

В то же время глава евродипломатии подчеркнула, что на данный момент Европейский Союз еще не определил общую позицию для возможных переговоров с Россией. По ее словам, государства-члены продолжают обсуждать условия, которые должны быть выдвинуты Москве.

Каллас также отметила, что Россия не демонстрирует готовности к добросовестному диалогу. Именно поэтому, по ее мнению, ЕС пока не находится в положении, позволяющем начать полноценные переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер - это российский лоббист, он не может быть посредником между РФ и ЕС, - Каллас

Дискуссии вокруг кандидатуры

Параллельно продолжаются обсуждения относительно возможного представителя ЕС на переговорах. Эксперты допускают, что Россия может не согласиться на кандидатуру Каллас.

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.

Читайте также: ЕС на этой неделе официально присоединится к Спецтрибуналу по агрессии РФ против Украины, - Каллас

Автор: 

переговоры (5773) путин владимир (32469) Украина (44357) Евросоюз (18058) Каллас Кая (423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Каллас буде найкращим представником ЄС на перемовинах з путіним!
показать весь комментарий
12.05.2026 00:16 Ответить
+8
Кая так поведе переговори, щоб не затягувати війну. Вона така.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:38 Ответить
+7
Я - за. Кая одразу коню лаврову по яйцях зацедить, щоб не взбрикував і не іржав уві сні.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошая тётка - эта Каллас. Но не вытянет. В переговорах с Плешивым должен быть переговорщик уровня нашего Бровди -Мадьяра. Кремлёвское быдло эту хрупкую женщину просто схарчит.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:16 Ответить
в'їдлива жіночка !

рашисти покрутяться в її шершавих руках!

підходить !

.
показать весь комментарий
12.05.2026 03:30 Ответить
Каллас буде найкращим представником ЄС на перемовинах з путіним!
показать весь комментарий
12.05.2026 00:16 Ответить
А якже оті вертухаї Оманського зеленського - міндіч з умеровим та єрмаком??
показать весь комментарий
12.05.2026 00:32 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 07:45 Ответить
" Каллас буде найкращим представником ЄС на перемовинах... " Цілком згоден. Залишилось їй вивчити та часто застосовувати лише одну фразу у спілкуванні з пуйлом.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:28 Ответить
Я - за. Кая одразу коню лаврову по яйцях зацедить, щоб не взбрикував і не іржав уві сні.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:19 Ответить
Він не кінь, він кентавр. Тільки знизу.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:24 Ответить
А ще краще її чоловік, який вів бізнес в рф... (с)

P.s. Краще б вже призначили більш досвідчену Далю Грибаускайте, ніж цю інфантильну Каю.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:21 Ответить
Був мінорітарієм у транспортній компанії, що ганяла не власні вантажі. Але, "так" частина вантажів досягала кацапії. Зав'язав у 2023.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:44 Ответить
Черговий добре підготовлений і професійний переговорник від ЄС прослухає десь 5 годинну історичну лекцію про те "как Запад «обижает» Россию" і ... все 🤔
показать весь комментарий
12.05.2026 00:21 Ответить
балти пєченєгів з половцями вже проходили.
навіть монголо-кацапську навалу.

буде смішно, якщо путя заведе їм свою шарманку про "вєлічіє раззєї", бо саме з балтів це вєлічіє й почало валитись.
а українці імперію добили.

.
показать весь комментарий
12.05.2026 03:34 Ответить
Кая так поведе переговори, щоб не затягувати війну. Вона така.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:38 Ответить
* За її словами, держави-члени продовжують обговорювати умови, які мають бути висунуті Москві.

Ахахаха. Так i бачу, як два сусiда лупляться не на життя, а на смерть - а якiсь куколди планують собi якiсь перемовини з одним з них

* За її словами, юридична практика допомагає їй розпізнавати можливі ризики та маніпуляції під час діалогу.

Тобто за 5 рокiв вона не розпiзнала, що пиня морозиться вiд перемовин з еврокуколдами, бо тим нiчого йому протиставити, а газiк та нафточку, якою можна було шантажувати пиню - вони самi ж вiдкинули у якiсь там серii сезону про пекельнi санкцii? Ну що ж, як кажуть: - На третiй день iндеець Пильне Око помiтив, що у тюрьми немае однiеi стiни.

* Росія не демонструє готовності до добросовісного діалогу.

Росiя просто крутить вас на йуху i це очiкувано: як вороги ви жалюгiднi, як друзi ви ще жалюгiднiшi. Завтра об'явiть що через тиждень Украiна отримуе хiмiчну зброю для атаки на Москву, i вас хоча б почують. А так, як дiти у пiсочницi, самi з собою граетесь.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:18 Ответить
таку слоняру плюгаве хйло не витримає. йому б слимаків, на кшталт єрмака, орбана, шедера чи трампуши з вітьком
показать весь комментарий
12.05.2026 01:27 Ответить
Згадав, як Путін лякав Меркель собакою Коні. Путін - це типовий дегенерат, тіпа Трампа, його лякають рішучі люди, що могуть вломіть, тіпа Ердогана. П.С. А ще, як малий антихріст РПЦ, він до усрачкі боїться шаманів, тіпа Габишева. Мабуть не чіпає Шойгу, бо той водиться з лояльними шаманами.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:23 Ответить
Потрібно довезти росію до такого стану щоб переговори міг вести двірник , а путін сидів і кліпав жабячима очима і кланявся , а не висував умови.
показать весь комментарий
12.05.2026 08:16 Ответить
Платтячко у пані гарне. Моя бабуся колись у такому до свиней у хлів ходила.
Мода повертається?
показать весь комментарий
12.05.2026 09:43 Ответить
 
 