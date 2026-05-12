Была юристом, участвовала во многих переговорах: Каллас хочет представлять ЕС на переговорах с Путиным, - СМИ
Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила возможность участия в переговорах с Россией от имени Евросоюза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, сделанном во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС, которое цитирует РБК-Украина.
Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что имеет значительный опыт в сфере переговоров. По ее словам, юридическая практика помогает ей распознавать возможные риски и манипуляции во время диалога.
"Я половину своей трудовой жизни была юристом, партнером в юридической фирме, участвовала во многих переговорах", - подчеркнула Каллас.
Готов ли ЕС к переговорам
В то же время глава евродипломатии подчеркнула, что на данный момент Европейский Союз еще не определил общую позицию для возможных переговоров с Россией. По ее словам, государства-члены продолжают обсуждать условия, которые должны быть выдвинуты Москве.
Каллас также отметила, что Россия не демонстрирует готовности к добросовестному диалогу. Именно поэтому, по ее мнению, ЕС пока не находится в положении, позволяющем начать полноценные переговоры.
Дискуссии вокруг кандидатуры
Параллельно продолжаются обсуждения относительно возможного представителя ЕС на переговорах. Эксперты допускают, что Россия может не согласиться на кандидатуру Каллас.
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.
P.s. Краще б вже призначили більш досвідчену Далю Грибаускайте, ніж цю інфантильну Каю.
буде смішно, якщо путя заведе їм свою шарманку про "вєлічіє раззєї", бо саме з балтів це вєлічіє й почало валитись.
а українці імперію добили.
Ахахаха. Так i бачу, як два сусiда лупляться не на життя, а на смерть - а якiсь куколди планують собi якiсь перемовини з одним з них
Тобто за 5 рокiв вона не розпiзнала, що пиня морозиться вiд перемовин з еврокуколдами, бо тим нiчого йому протиставити, а газiк та нафточку, якою можна було шантажувати пиню - вони самi ж вiдкинули у якiсь там серii сезону про пекельнi санкцii? Ну що ж, як кажуть: - На третiй день iндеець Пильне Око помiтив, що у тюрьми немае однiеi стiни.
Росiя просто крутить вас на йуху i це очiкувано: як вороги ви жалюгiднi, як друзi ви ще жалюгiднiшi. Завтра об'явiть що через тиждень Украiна отримуе хiмiчну зброю для атаки на Москву, i вас хоча б почують. А так, як дiти у пiсочницi, самi з собою граетесь.
