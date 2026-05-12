ЄС у червні перерахує Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро: його спрямують на дрони

Європейський Союз у червні перерахує Україні перший транш із нового кредитного пакета на 90 мільярдів євро, який спрямують на закупівлю безпілотників для української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила 12 травня очільниця європейської дипломатії Кая Каллас після зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

За словами Каллас, безпілотники зараз є "ключовою спроможністю" для стримування російських військ на фронті. Водночас вона наголосила, що навіть після запуску кредитної програми двостороння військова допомога Україні має продовжуватися. Так само ЄС має продовжувати санкційний тиск на Росію.

"Україна отримає перший транш із кредиту на 90 мільярдів уже в червні, і ці кошти будуть безпосередньо спрямовані на дрони", – сказала Каллас.

Міністри оборони ЄС також обговорили 6,6 мільярда євро, заблокованих у Європейському фонді миру.

Понад 2 роки вето на використання коштів з цього фонду для часткової компенсації витрат на зброю, яку країни-члени надають Україні, накладала Угорщина. За цей час зʼявилися нові механізми фінансування озброєння для України, як, наприклад, 90-мільярдний кредит.

За словами Каллас, держави-члени підтримали пошук механізмів для розблокування цих коштів, хоча між країнами залишаються розбіжності.

"Ми підготуємо відповідні пропозиції, оскільки держави-члени, звісно, мають різні ідеї щодо того, як саме це зробити, і нам потрібний збалансований підхід, який врахує всі позиції", – сказала Каллас.

Окремо Євросоюз працює над гарантіями безпеки для України в разі припинення вогню. Йдеться, зокрема, про посилення супутникового центру ЄС для моніторингу можливого перемир’я, відстеження російського "тіньового флоту" та боротьби з обходом санкцій.

