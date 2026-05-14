ЄС завершує підготовку пакета на 6 млрд євро на дрони для України, - фон дер Ляєн
Індустрія дронів
Після чергового масованого обстрілу Росією України у Євросоюзі повідомили, що завершують роботу над підготовкою пакета підтримки на 6 млрд євро на дрони.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
Масована атака РФ
Так, вона нагадала, що минулої ночі Росія вчинила одну з найтриваліших і найжорстокіших дронових атак на Україну.
"Ще одна ніч смерті та руйнувань. А також невибіркові удари по цивільних", - зазначила глава Єврокомісії.
Підтримка України
Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками", – заявила фон дер Ляєн.
Також вона зазначила, що ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії шляхом запровадження дедалі жорсткіших санкцій.
Що передувало
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів власного виробництва в рамках кредиту на 90 млрд євро.
