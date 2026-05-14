ЄС завершує підготовку пакета на 6 млрд євро на дрони для України, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Після чергового масованого обстрілу Росією України у Євросоюзі повідомили, що завершують роботу над підготовкою пакета підтримки на 6 млрд євро на дрони.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масована атака РФ

Так, вона нагадала, що минулої ночі Росія вчинила одну з найтриваліших і найжорстокіших дронових атак на Україну.

"Ще одна ніч смерті та руйнувань. А також невибіркові удари по цивільних", - зазначила глава Єврокомісії.

Також читайте: ЄС у червні перерахує Україні перший транш кредиту на 90 млрд євро: його спрямують на дрони

Підтримка України

Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками", – заявила фон дер Ляєн.

Також вона зазначила, що ЄС продовжує тиснути на військову економіку Росії шляхом запровадження дедалі жорсткіших санкцій.

Читайте: Україна може отримати перші кошти з кредиту ЄС на 90 мільярдів наступного тижня, ‒ Кос

Що передувало