Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила ответа на предложение Кремля о выдвижении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между РФ и ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Пескова

Так, Песков отметил, что Москва не получала ответа из Европы по поводу кандидатуры Шредера для переговоров между Россией и ЕС.

"У европейцев сейчас там целая буря обсуждений", - добавил он.

Читайте также: Путин не готов к реальным переговорам и пытается отвлечь внимание ЕС, - глава МИД Швеции Стенергард

Что предшествовало?

9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

Читайте также: Правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС, - DW