Песков заявил, что РФ не получала ответа из Европы по поводу кандидатуры Шредера в качестве посредника с ЕС
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила ответа на предложение Кремля о выдвижении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между РФ и ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Заявление Пескова
Так, Песков отметил, что Москва не получала ответа из Европы по поводу кандидатуры Шредера для переговоров между Россией и ЕС.
"У европейцев сейчас там целая буря обсуждений", - добавил он.
Что предшествовало?
- 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
- Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
- Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.
