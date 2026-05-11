Путин не готов к реальным переговорам и пытается отвлечь внимание ЕС, - глава МИД Швеции Стенергард

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стеннегард заявила, что предложение Кремля по поводу Шредера является манипуляцией, а Европа должна усиливать санкционное давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ, об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я должна сказать две вещи. Во-первых, это нереалистично. А во-вторых, мы еще не на этом этапе, потому что Путин пока действительно не заинтересован в реальных мирных переговорах. Поэтому нам нужно усиливать давление на Россию, чтобы изменить его расчет и заинтересовать его", - подчеркнула Стенергард.

Она отметила, что предложение Путина является стратегической попыткой отвлечь внимание Европы от усиления давления на Россию.

"Он просто пытается заставить нас сосредоточиться не на тех вещах. Это очень стратегично с его стороны. Сейчас мы должны сосредоточиться на том, на чем должны, а именно - на усилении давления на Россию, чтобы убедиться, что они действительно заинтересованы в мирных переговорах", - сказала глава МИД Швеции.

Швеция призвала ЕС готовить 21-й пакет санкций против России

Стенергард заявила, что поддержка Украины остается главным внешнеполитическим приоритетом шведского правительства, и призвала Европейскую комиссию начать подготовку нового, 21-го пакета санкций против России.

"Я очень рада, что мы согласовали 20-й пакет санкций, но теперь нам нужно двигаться вперед с 21-м пакетом санкций, и я призываю Комиссию сделать это. В этом пакете я хочу видеть полный запрет морских услуг. Это имело бы огромное значение", - подчеркнула она.

Стокгольм призывает не сокращать двустороннюю помощь Украине

Глава шведского МИД также приветствовала согласование кредитной поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, однако подчеркнула, что это не должно стать поводом для отдельных государств сокращать собственную двустороннюю помощь Киеву.

"Я также рада, что мы согласовали кредит в 90 миллиардов евро, но это не может быть оправданием для стран, чтобы уменьшать свою двустороннюю поддержку. Теперь нам нужно продолжать поддерживать Украину на двустороннем уровне, а затем добавить эти 90 миллиардов евро", - отметила глава МИД Швеции.

Что предшествовало?

9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

