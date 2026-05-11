Путін не готовий до реальних переговорів і намагається відвернути увагу ЄС, - глава МЗС Швеції Стенергард

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що пропозиція Кремля щодо Шредера є маніпуляцією, а Європа має посилювати санкційний тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона зазначила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

"Я маю сказати дві речі. По-перше, це нереалістично. А по-друге, ми ще не на цьому етапі, тому що Путін поки що справді не зацікавлений у реальних мирних переговорах. Тож нам потрібно посилювати тиск на Росію, щоб змінити його розрахунок і зробити його зацікавленим", - наголосила Стенергард.

Вона зазначила, що пропозиція Путіна є стратегічною спробою відвернути увагу Європи від посилення тиску на Росію.

"Він просто намагається змусити нас зосередитися не на тих речах. Це дуже стратегічно з його боку. Зараз ми маємо зосередитися на тому, на чому повинні, а саме - на посиленні тиску на Росію, щоб переконатися, що вони справді зацікавлені в мирних переговорах", - сказала глава МЗС Швеції.

Швеція закликала ЄС готувати 21-й пакет санкцій проти Росії

Стенергард заявила, що підтримка України залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом шведського уряду, та закликала Європейську комісію розпочати підготовку нового, 21-го пакета санкцій проти Росії.

"Я дуже рада, що ми погодили 20-й пакет санкцій, але тепер нам потрібно рухатися вперед із 21-м пакетом санкцій, і я закликаю Комісію зробити це. У цьому пакеті я хочу бачити повну заборону морських послуг. Це мало б величезне значення", - наголосила вона.

Стокгольм закликає не скорочувати двосторонню допомогу Україні

Очільниця шведського МЗС також привітала погодження кредитної підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро, однак наголосила, що це не повинно стати приводом для окремих держав скорочувати власну двосторонню допомогу Києву.

"Я також рада, що ми погодили кредит у 90 мільярдів євро, але це не може бути виправданням для країн, щоб зменшувати свою двосторонню підтримку. Тепер нам потрібно продовжувати підтримувати Україну на двосторонньому рівні, а потім додати ці 90 мільярдів євро", - зазначила глава МЗС Швеції.

Що передувало?

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

