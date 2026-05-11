Відновлення діалогу ЄС з РФ
Пєсков заявив, що РФ не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера як посередника з ЄС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росії не надходило відповіді щодо пропозиції Кремля стосовно кандидатури ексканцлера ФРН Герхарда Шредера як посередника у переговорах між РФ і ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Заява Пєскова

Так, Пєсков зазначив, що Москва не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера для переговорів Росії та ЄС.

"У європейців зараз там ціла буря обговорень", - додав він.

Що передувало?

  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
  • Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

почалось перекидування гімном.....
каллас, твоє слово.
11.05.2026 17:36 Відповісти
На#ер то туди↪ відповідь чмоні піськову на відвертий глум і непристойні пропозиції.
11.05.2026 17:40 Відповісти
а вони і офіційних пропозицій щодо шрьодера не робили: Каї Калас нема на що письмово відповідати
11.05.2026 18:02 Відповісти
Нащо такі складнощі? Нехай Ходорковський буде посередником...
11.05.2026 18:13 Відповісти
З арагнідою,
11.05.2026 18:44 Відповісти
Ясно, газет вони не читають...
А-а-а! У них же інтернет відключено! Вон оно чьо!
11.05.2026 18:43 Відповісти
Якщо Шрьодер представлятиме росію, то можна погодитись, я думаю.
11.05.2026 19:27 Відповісти
Шредер в ясна Ху...ла цілував працював в раді директорів роснафти.Ще б посєрьодніком Бульбофюрера Луку запропонували,дебіли.
11.05.2026 20:28 Відповісти
 
 