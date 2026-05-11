Пєсков заявив, що РФ не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера як посередника з ЄС

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росії не надходило відповіді щодо пропозиції Кремля стосовно кандидатури ексканцлера ФРН Герхарда Шредера як посередника у переговорах між РФ і ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Пєскова

Так, Пєсков зазначив, що Москва не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера для переговорів Росії та ЄС.

"У європейців зараз там ціла буря обговорень", - додав він.

Також читайте: Путін не готовий до реальних переговорів і намагається відвернути увагу ЄС, - глава МЗС Швеції Стенергард

Що передувало?

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

Також читайте: Уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС, - DW