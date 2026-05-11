Пєсков заявив, що РФ не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера як посередника з ЄС
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росії не надходило відповіді щодо пропозиції Кремля стосовно кандидатури ексканцлера ФРН Герхарда Шредера як посередника у переговорах між РФ і ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Заява Пєскова
Так, Пєсков зазначив, що Москва не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера для переговорів Росії та ЄС.
"У європейців зараз там ціла буря обговорень", - додав він.
Що передувало?
- 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
- Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
- Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
каллас, твоє слово.
А-а-а! У них же інтернет відключено! Вон оно чьо!