836 10

Перш ніж говорити з РФ, ЄС варто визначити, про що саме, - Каллас

Каллас зробила заяву про переговори з Росією

Росія нав'язує Європі "старі фігури" для переговорів, намагаючись посилити свій вплив. Проте діалог наразі передчасний.

Про це заявила висока представниця Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net

Подробиці

За її словами, перед діалогом з РФ варто узгодити позиції всередині ЄС.

"Перш ніж говорити з Росією, ми маємо між собою обговорити, про що саме хочемо з нею говорити", - зазначила Каллас.

Також вона відзначила активізацію спроб Росії "повернутися до нормальності". Зокрема росіянам знову дозволяють брати участь у спортивних змаганнях "так, ніби нічого не сталося".

"Те саме ми бачили й на Венеційському бієнале. Росія постійно працює над поверненням свого впливу – і Європа має залишатися пильною", - сказала Каллас.

Читайте: Пєсков заявив, що РФ не отримувала відповіді з Європи щодо кандидатури Шредера як посередника з ЄС

Що передувало?

  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
  • Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

Читайте: ЄС завершує підготовку пакета на 6 млрд євро на дрони для України, - фон дер Ляєн

Топ коментарі
Прям цитаты великих. За 5 лет так и не поняли о чем говорить.
15.05.2026 10:14 Відповісти
Пані Каллас, ************ сказав, що з Європою ніхто говорити не буде.
Караще обдумати саме це і чому таке сталось, а потім виправити і негайно цю ситуацію, давши Україні ************ зброю і своїх добровольців для досвіду в тому числі, а ще винути з дупи Європи.газово-нефтяну клізму, бо вона думати заважає.
15.05.2026 09:32 Відповісти
З терористами не розмовляють, їх знищують!
15.05.2026 09:36 Відповісти
15.05.2026 09:32 Відповісти
15.05.2026 09:36 Відповісти
Якщо ви з ними розмовлятимете як америка, тобто шукатимете компромісів та йтимете на поступки, то краще вже не розмовляйте. Бо це буде ще одна всесвітня ганьба та приниження. Вас самих.
15.05.2026 09:37 Відповісти
Про порядок виполнєнія всєх трєбованій і про стєпєнь глубіни поклонов зємних (хотя тут всьо прєдєльно ясно: до самой зємлі).
15.05.2026 09:47 Відповісти
росія була колонією ойропи? Круто.
15.05.2026 09:57 Відповісти
15.05.2026 10:14 Відповісти
Якшо глянути трохи далі, то з 2008.08.08. Що з тОді вони вирішили обміняти кремлівський фашизм на дешеві енергоносії та ринок збуту своєї продукції.
15.05.2026 10:26 Відповісти
Ще не наговорились? Буквально пару днів назад знову і говорили і домовлялись про пєрєміріє і про обмін полонених. І що з того вийшло.... Про що саме говорити з фашистом- людоїдом який напав на чужу країну і вирізає мирних людей і не збирається зупинятися а навпаки вже і на інших націлився? Таких тварюк тільки знищувати.
15.05.2026 10:17 Відповісти
Трохи дивно чути подібні речі від такої високопосадовиці ЄС...
Якшо країни Європи бойкотують геть усі спортивні змагання, у котрих приймають участь кацапи, то увесь світ дізнається про агресію кацапні і чимало держав теж приєднаються до такої акції бойкоту. Згадайте бойкот олімпіади-80 на мацквє. То була реакція демократичного світу на вторгнення есересеру до Афганістану.
15.05.2026 10:19 Відповісти
 
 