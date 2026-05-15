Перш ніж говорити з РФ, ЄС варто визначити, про що саме, - Каллас
Росія нав'язує Європі "старі фігури" для переговорів, намагаючись посилити свій вплив. Проте діалог наразі передчасний.
Про це заявила висока представниця Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net
За її словами, перед діалогом з РФ варто узгодити позиції всередині ЄС.
"Перш ніж говорити з Росією, ми маємо між собою обговорити, про що саме хочемо з нею говорити", - зазначила Каллас.
Також вона відзначила активізацію спроб Росії "повернутися до нормальності". Зокрема росіянам знову дозволяють брати участь у спортивних змаганнях "так, ніби нічого не сталося".
"Те саме ми бачили й на Венеційському бієнале. Росія постійно працює над поверненням свого впливу – і Європа має залишатися пильною", - сказала Каллас.
Що передувало?
- 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
- Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
- Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.
Караще обдумати саме це і чому таке сталось, а потім виправити і негайно цю ситуацію, давши Україні ************ зброю і своїх добровольців для досвіду в тому числі, а ще винути з дупи Європи.газово-нефтяну клізму, бо вона думати заважає.
Якшо країни Європи бойкотують геть усі спортивні змагання, у котрих приймають участь кацапи, то увесь світ дізнається про агресію кацапні і чимало держав теж приєднаються до такої акції бойкоту. Згадайте бойкот олімпіади-80 на мацквє. То була реакція демократичного світу на вторгнення есересеру до Афганістану.