Росія нав'язує Європі "старі фігури" для переговорів, намагаючись посилити свій вплив. Проте діалог наразі передчасний.

Про це заявила висока представниця Кая Каллас.

За її словами, перед діалогом з РФ варто узгодити позиції всередині ЄС.

"Перш ніж говорити з Росією, ми маємо між собою обговорити, про що саме хочемо з нею говорити", - зазначила Каллас.

Також вона відзначила активізацію спроб Росії "повернутися до нормальності". Зокрема росіянам знову дозволяють брати участь у спортивних змаганнях "так, ніби нічого не сталося".

"Те саме ми бачили й на Венеційському бієнале. Росія постійно працює над поверненням свого впливу – і Європа має залишатися пильною", - сказала Каллас.

Що передувало?

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

