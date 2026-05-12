РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6704 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
1 139 14

Сибига объяснил, каким должен быть мир для Украины

Сибига о переговорах с РФ

Украина не рассматривает никаких территориальных уступок в пределах нынешней линии фронта в качестве условия возможного мирного урегулирования с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги, сделанном во время конференции PISM Strategic Ark.

Позиция Киева, по словам главы МИД, остается неизменной: любое будущее соглашение должно быть справедливым и долгосрочным.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинская формула мира без уступок

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не примет никаких вариантов договоренностей, предусматривающих отказ от суверенитета или территориальной целостности.

"Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках нашей территориальной целостности и суверенитету", — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что базовым подходом Украины является сохранение текущей ситуации на фронте и достижение устойчивого прекращения огня. Это, по мнению министра, может стать основой для дальнейших мирных переговоров.

Читайте также: Сибига рассказал о просьбе не атаковать РФ 9 мая

Международная поддержка позиции Киева

Во время дискуссии позицию Украины поддержал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что завершение войны станет возможным только при условии осознания Россией невозможности восстановления имперских амбиций.

В Киеве подчеркивают, что любые будущие переговоры должны основываться на принципах международного права и уважении границ Украины.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков вновь заявил о необходимости отвода украинских войск из Донбасса для продолжения переговоров о прекращении огня.

Читайте также: В Гренландии заявили о переговорах с США по поводу новых военных баз

Автор: 

переговоры (5773) россия (97504) Сибига Андрей (921) война в Украине (8232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Він підкреслив, що базовим підходом України є збереження поточної ситуації на фронті та досягнення сталого припинення вогню. Це, на думку міністра, може стати основою для подальших мирних переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n4002889

Браво, читайте:" заморозьте фронт, а ми заморозимо вибори". Красота формально війна триває пацани далі при владі сидять... Короче пані та панове це пздц якийсь 🤬
показать весь комментарий
12.05.2026 22:59 Ответить
+6
Міністерство закордонних справ розказує українцям, яким у них має бути мир.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:58 Ответить
+4
Шкода що це й хряк особисто не тримає цілісність України.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністерство закордонних справ розказує українцям, яким у них має бути мир.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:58 Ответить
лохторат зробив свій вибір і коментувати цей допис мають тільки військові.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:00 Ответить
ні.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:05 Ответить
Він підкреслив, що базовим підходом України є збереження поточної ситуації на фронті та досягнення сталого припинення вогню. Це, на думку міністра, може стати основою для подальших мирних переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n4002889

Браво, читайте:" заморозьте фронт, а ми заморозимо вибори". Красота формально війна триває пацани далі при владі сидять... Короче пані та панове це пздц якийсь 🤬
показать весь комментарий
12.05.2026 22:59 Ответить
про вибори воно нічого не говорило . а фронт нехай заморозять. чи ви із диваної секти "до кордонів 2013 "?
показать весь комментарий
12.05.2026 23:23 Ответить
Просто відстрочка виборів сама буде для них актуальною так як типу миру то не буде, вічний воєнний стан і ТД.
показать весь комментарий
13.05.2026 00:19 Ответить
Щось багато оцього останній час, опа на вислів менгелю істерично відреагували то цей сивохо белькоче, вовачка вже здає Україну.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:00 Ответить
Шкода що це й хряк особисто не тримає цілісність України.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:02 Ответить
Він підкреслив, що базовим підходом України є збереження поточної ситуації на фронті та досягнення сталого припинення вогню. Це, на думку міністра, може стати основою ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ ,ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО ДОГОВОРНЯКУ ,НА ДЕСЯТКИ РОКІВ,ЯКЩО НЕ НА ЗАВЖДИ...
показать весь комментарий
12.05.2026 23:03 Ответить
➡️ у межах поточної лінії фронту Джерело: https://censor.net/ua/n4002889
Та вже ясно що за ТОТ , захоплені справжньою війною вже забули "за дужками" а ТОТ Кримської області навіть ссуться згадувати
показать весь комментарий
12.05.2026 23:08 Ответить
➡️Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом", - зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n4002889
Тоді навіщо Голобородь аж вистрибує постійно відправляє делегації? Це логічно ? Коли прутін приймає тількі капітуляцію ???!
Чого він весь час проговорюється що зелене пуйло хоче зустрітися з ввХ
показать весь комментарий
12.05.2026 23:12 Ответить
Що воно меле, Сівуха....
показать весь комментарий
12.05.2026 23:16 Ответить
Таке враження наче його поставили громовідводом.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:27 Ответить
Поки рф не розрублять на шматки нема зиску з кім домовлятися.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:38 Ответить
 
 