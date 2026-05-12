Сибига объяснил, каким должен быть мир для Украины
Украина не рассматривает никаких территориальных уступок в пределах нынешней линии фронта в качестве условия возможного мирного урегулирования с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Андрея Сибиги, сделанном во время конференции PISM Strategic Ark.
Позиция Киева, по словам главы МИД, остается неизменной: любое будущее соглашение должно быть справедливым и долгосрочным.
Украинская формула мира без уступок
Андрей Сибига подчеркнул, что Украина не примет никаких вариантов договоренностей, предусматривающих отказ от суверенитета или территориальной целостности.
"Украина не примет ни одной формулы, ни одной инициативы, где речь идет об уступках нашей территориальной целостности и суверенитету", — отметил Сибига.
Он подчеркнул, что базовым подходом Украины является сохранение текущей ситуации на фронте и достижение устойчивого прекращения огня. Это, по мнению министра, может стать основой для дальнейших мирных переговоров.
Международная поддержка позиции Киева
Во время дискуссии позицию Украины поддержал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что завершение войны станет возможным только при условии осознания Россией невозможности восстановления имперских амбиций.
В Киеве подчеркивают, что любые будущие переговоры должны основываться на принципах международного права и уважении границ Украины.
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков вновь заявил о необходимости отвода украинских войск из Донбасса для продолжения переговоров о прекращении огня.
Браво, читайте:" заморозьте фронт, а ми заморозимо вибори". Красота формально війна триває пацани далі при владі сидять... Короче пані та панове це пздц якийсь 🤬
Та вже ясно що за ТОТ , захоплені справжньою війною вже забули "за дужками" а ТОТ Кримської області навіть ссуться згадувати
Тоді навіщо Голобородь аж вистрибує постійно відправляє делегації? Це логічно ? Коли прутін приймає тількі капітуляцію ???!
Чого він весь час проговорюється що зелене пуйло хоче зустрітися з ввХ