В Гренландии заявили о переговорах с США по поводу новых военных баз
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил, что США и остров, имеющий автономный статус в составе Дании, ведут переговоры об усилении американского военного присутствия. По данным СМИ, Вашингтон стремится создать ещё три военные базы на юге Гренландии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"С самого начала один из вопросов, который поднимался, – что им кажется, что мы делаем недостаточно в вопросах национальной безопасности и мониторинга в нашем регионе. Поэтому вопросы безопасности и большего военного присутствия в Гренландии являются частью дискуссий", – сказал он в беседе с журналистами в Копенгагене.
Как отмечается, речь идет о диалоге, начатом Данией и Гренландией с США в попытках найти взаимоприемлемые решения – после настойчивых заявлений президента США Дональда Трампа о желании аннексировать остров.
Нильсен отметил, что эта идея Трампа пока не исчезла, но он позитивно настроен относительно возможности найти компромиссное соглашение. Он напомнил, что существующее соглашение между странами позволяет Штатам создать большее количество военных баз.
Также чиновник сказал, что переговоры с США тормозятся из-за политической ситуации в Дании, где еще не сформировали новое правительство после выборов.
Ранее BBC сообщила, что американская сторона в рамках этих переговоров дала понять, что США хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".
Где США хотят возобновить базы
В настоящее время у США есть одна действующая база на северо-западе острова, тогда как сразу после Второй мировой войны их было 17, а количество присутствующих военных исчислялось тысячами.
Предполагается, что два из трех мест, где американцы хотят возобновить присутствие, — это бывшие базы в Нарссарссуаке и Кангерлуссуаке, где сохранились взлетно-посадочные полосы и портовая инфраструктура.
Представитель администрации аэропорта в Нарсарсуаке подтвердил агентству, что недавно дипломат США из посольства в Копенгагене появлялся там, чтобы посмотреть на состояние этой инфраструктуры.
Планы США в отношении Гренландии
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ведмеді хочуть їсти
тут сраний іран побеждований пів дюжини разів ніяк, щє ви з підйобками..