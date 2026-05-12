В Гренландии заявили о переговорах с США по поводу новых военных баз

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подтвердил, что США и остров, имеющий автономный статус в составе Дании, ведут переговоры об усилении американского военного присутствия. По данным СМИ, Вашингтон стремится создать ещё три военные базы на юге Гренландии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"С самого начала один из вопросов, который поднимался, – что им кажется, что мы делаем недостаточно в вопросах национальной безопасности и мониторинга в нашем регионе. Поэтому вопросы безопасности и большего военного присутствия в Гренландии являются частью дискуссий", – сказал он в беседе с журналистами в Копенгагене.

Как отмечается, речь идет о диалоге, начатом Данией и Гренландией с США в попытках найти взаимоприемлемые решения – после настойчивых заявлений президента США Дональда Трампа о желании аннексировать остров.

Нильсен отметил, что эта идея Трампа пока не исчезла, но он позитивно настроен относительно возможности найти компромиссное соглашение. Он напомнил, что существующее соглашение между странами позволяет Штатам создать большее количество военных баз.

Также чиновник сказал, что переговоры с США тормозятся из-за политической ситуации в Дании, где еще не сформировали новое правительство после выборов.

Ранее BBC сообщила, что американская сторона в рамках этих переговоров дала понять, что США хотели бы создать еще три базы на юге Гренландии. По словам одного из источников, Вашингтон при этом добивается провозглашения территорий этих баз "суверенной территорией США".

Где США хотят возобновить базы

В настоящее время у США есть одна действующая база на северо-западе острова, тогда как сразу после Второй мировой войны их было 17, а количество присутствующих военных исчислялось тысячами.

Предполагается, что два из трех мест, где американцы хотят возобновить присутствие, — это бывшие базы в Нарссарссуаке и Кангерлуссуаке, где сохранились взлетно-посадочные полосы и портовая инфраструктура.

Представитель администрации аэропорта в Нарсарсуаке подтвердил агентству, что недавно дипломат США из посольства в Копенгагене появлялся там, чтобы посмотреть на состояние этой инфраструктуры.

