У Гренландії заявили про перемовини зі США щодо нових військових баз

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив, що США та острів, який має автономний статус у складі Данії, ведуть переговори щодо посилення американської військової присутності. За даними ЗМІ, Вашингтон прагне створити ще три військові бази на півдні Гренландії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Від початку одне з питань, яке порушувалося – що їм здається, що ми робимо недостатньо у питаннях національної безпеки та моніторингу в нашому регіоні. Тож питання безпеки та більшої військової присутності у Гренландії є складовою дискусій", – сказав він у спілкуванні з журналістами в Копенгагені.

Як зазначається, йдеться про діалог, розпочатий Данією та Гренландією зі США у спробах знайти взаємно прийнятні рішення – після наполегливих заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів.

Нільсен зазначив, що ця ідея Трампа поки не зникла, але він позитивно налаштований щодо можливості знайти компромісну домовленість. Він нагадав, що існуюча угода між країнами дозволяє Штатам створити більшу кількість військових баз.

Також посадовець сказав, що переговори зі США гальмуються через політичну ситуацію в Данії, де ще не сформували новий уряд після виборів.

Перед цим BBC повідомили, що американська сторона у межах цих перемовин просигналізувала, що Штати хотіли би створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".

Де США хочуть поновити бази

На цей час Штати мають одну діючу базу на північному заході острова, тоді як одразу після Другої світової війни їх було 17, а кількість присутніх військових вимірювалася тисячами.

Припускають, що два з трьох місць, де американці хочуть поновити присутність – колишні бази у Нарссарссуаку та Кангерлуссуаку, де лишилися злітно-посадкові смуги та портова інфраструктура.

Представник адміністрації аеропорту у Нарссарссуаку підтвердив агентству, що нещодавно дипломат США з посольства у Копенгагені з’являвся там, щоб подивитися на стан цієї інфраструктури.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

гренладці, та ну нах, від'їбіться
тут сраний іран побеждований пів дюжини разів ніяк, щє ви з підйобками..
12.05.2026 21:52 Відповісти
Та то i був його план - перелякав датчан до всрачки, зараз вони готови на все, i тi бази стануть "сувереной территорiей США", але нiхто ж не каже якiй буде розмiр тих баз. Скорiш за все то будут сотнi а то й тисячi кв. км. Так зараз найбiльша база в Арiзонi - 3200 мiль, це як 5К кв.км. От три таких бази сьогоднi, три завтра, i тому Нiльсену залишиться тiлько його офiс у Нуукє. I саме кумедне, що всi будуть задоволени.
13.05.2026 00:09 Відповісти
Логічно, воєнні бази хай США створює. І в Україні хай США створять воєнну базу.
13.05.2026 05:54 Відповісти
а що ви хотіли
ведмеді хочуть їсти
12.05.2026 21:50 Відповісти
Так би й зразу а то Трамп ревів шо загребем Гренландію собі
12.05.2026 21:51 Відповісти
добре.
12.05.2026 22:18 Відповісти
підприємливі жителі Нарссарссуака та Кангерлуссуака вже підшукують місця для побудови барів та бістро.
12.05.2026 22:34 Відповісти
Щоб це не була хитродупа Трампівська операція, треба погоджуватися тільки на війська НАТО, за винятком військових США.
12.05.2026 22:51 Відповісти
Та вгамуйся вже, що це за "вiйська НАТО" без вiйськ США? Уся армiя Данiї - 10к чоловiк, кухари та охорона кроля включаючи. Чi то Португалiя туда вiйська вiдправить?
13.05.2026 00:14 Відповісти
Ну мабуть для цього знадобився пинок під зад Гренландії від Трампу. Трамп може и балакає але справу робить і гроші з бюджету своєї країни не краде. Вже и Європа начебто прокинулася. Якщо подивитися ширше то Україне це навить краще.
12.05.2026 23:13 Відповісти
краде...,
13.05.2026 02:55 Відповісти
13.05.2026 05:54
 
 