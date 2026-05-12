У Гренландії заявили про перемовини зі США щодо нових військових баз
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив, що США та острів, який має автономний статус у складі Данії, ведуть переговори щодо посилення американської військової присутності. За даними ЗМІ, Вашингтон прагне створити ще три військові бази на півдні Гренландії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Від початку одне з питань, яке порушувалося – що їм здається, що ми робимо недостатньо у питаннях національної безпеки та моніторингу в нашому регіоні. Тож питання безпеки та більшої військової присутності у Гренландії є складовою дискусій", – сказав він у спілкуванні з журналістами в Копенгагені.
Як зазначається, йдеться про діалог, розпочатий Данією та Гренландією зі США у спробах знайти взаємно прийнятні рішення – після наполегливих заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів.
Нільсен зазначив, що ця ідея Трампа поки не зникла, але він позитивно налаштований щодо можливості знайти компромісну домовленість. Він нагадав, що існуюча угода між країнами дозволяє Штатам створити більшу кількість військових баз.
Також посадовець сказав, що переговори зі США гальмуються через політичну ситуацію в Данії, де ще не сформували новий уряд після виборів.
Перед цим BBC повідомили, що американська сторона у межах цих перемовин просигналізувала, що Штати хотіли би створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".
Де США хочуть поновити бази
На цей час Штати мають одну діючу базу на північному заході острова, тоді як одразу після Другої світової війни їх було 17, а кількість присутніх військових вимірювалася тисячами.
Припускають, що два з трьох місць, де американці хочуть поновити присутність – колишні бази у Нарссарссуаку та Кангерлуссуаку, де лишилися злітно-посадкові смуги та портова інфраструктура.
Представник адміністрації аеропорту у Нарссарссуаку підтвердив агентству, що нещодавно дипломат США з посольства у Копенгагені з’являвся там, щоб подивитися на стан цієї інфраструктури.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
