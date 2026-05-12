Сибига рассказал о просьбе не атаковать РФ 9 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что иностранные государства обращались к Украине с просьбой не наносить удары по территории России во время парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

По словам министра, такие обращения поступали от влиятельных стран в разные годы. Причиной было пребывание их лидеров в Москве во время торжеств.

"За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парада 9 мая, когда там находились их лидеры", — отметил Сибига.

Просьбы партнеров как сигнал силы

Глава МИД подчеркнул, что такие обращения фактически свидетельствуют о признании возможностей Украины. По его словам, это также является сигналом для других стран о серьезности украинского потенциала.

Сибига добавил, что подобные просьбы можно расценивать как предупреждение не недооценивать Украину.

Что предшествовало?

Россия объявила так называемое перемирие по случаю праздника Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. При этом подчеркнув, что если Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

