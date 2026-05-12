Новости 9 мая в России Путин объявил перемирие на 9 мая
Сибига рассказал о просьбе не атаковать РФ 9 мая

Сибига заявил, что Украину просили не наносить удары по Москве 9 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что иностранные государства обращались к Украине с просьбой не наносить удары по территории России во время парада 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

По словам министра, такие обращения поступали от влиятельных стран в разные годы. Причиной было пребывание их лидеров в Москве во время торжеств.

"За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по России во время парада 9 мая, когда там находились их лидеры", — отметил Сибига.

Просьбы партнеров как сигнал силы

Глава МИД подчеркнул, что такие обращения фактически свидетельствуют о признании возможностей Украины. По его словам, это также является сигналом для других стран о серьезности украинского потенциала.

Сибига добавил, что подобные просьбы можно расценивать как предупреждение не недооценивать Украину. 

Что предшествовало?

Россия объявила так называемое перемирие по случаю праздника Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. При этом подчеркнув, что если Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

Желающих поехать на парад к Путину стало значительно меньше, — Лукашенко

Топ комментарии
+9
Ну пішла вода в хату. Тепер цю історію ще місяць для лохторату будуть переповідати. Як було з " Павутиною" та Курському.
12.05.2026 19:18 Ответить
+6
А типу коли б іноземні держави не прохали то ви б по червоній площі вдарили 😸. Та що тепер гадати - парад пройшов. Можна зараз молоти що хоч.
12.05.2026 19:19 Ответить
+5
А скільки сибіга відправиа прохань і до яких країн аби вмовили пуйло не бити по домівках народу України?
Дайте вгадаю.
Н і х ... я!!!!!
Бо для сибіги це до сраки.
12.05.2026 19:37 Ответить
А чим тобі операція "Павутина" не сподобалася? Ти м що ти підсос путлера напевне))
Ну всім адекватним українцям цей просто геніальний хід по знищенню авіації яка кожен день атакувала Україну просто сподобалася.
Мінус 40 бортів стратегічної авіації які несли крилаті ракети по хатам в Україні.
Не сподобалолось це лише кацапам і тобі.
12.05.2026 21:18 Ответить
Тут не за саму операцію маю на увазі, а те що потім місяць одне і теж тільки влада згадувала та переказувала. Короче забагато слів.
12.05.2026 21:31 Ответить
Не відмазуйся чмо кацапьке.
Операція "павутина" є сама найновітніша, нахабніша і сама суперська у всьому світі на цей час.
Її принижують лише кацапи і ти чмо.
12.05.2026 23:36 Ответить
Де конкретно я принизив саму операцію? Я принизив язик нашої влади, що наче віяло.
13.05.2026 00:17 Ответить
цю операцію будуть вивчати в підручниках коли ти чмо зниєш вже в землі від старості)))
12.05.2026 23:39 Ответить
Завжди подобалася культура деяких коментаторів 😸. Так пане, чмо якраз ви, і ще й зассика Французька. Сидіть там де сидите. Не гарного вам вечора.
13.05.2026 00:16 Ответить
Доречі, ваш, вибачте висер, не за адресою. Я знаю головне правило цензору - першим вчасно обізвати когось кацапським холуєм. Вам браво - квиток на 95 отримаєте 😸
12.05.2026 21:33 Ответить
ти таки певне їбанулося.
Та я думаю що я є чемпіоном по банам в цензорі.
Вони забанили мій ака за хз які старі роки)))
12.05.2026 23:32 Ответить
Да бубочці про компромат нагадали ГБня через єрмаків, той тєлємарафонним дав наказ придумати наріду про обмін ТИСЯЧА, блєать, на ТИСЯЧУ, ага(головне- щоб тисячі-мільони були), отака хєрня. Зе-покращення називається.
12.05.2026 19:27 Ответить
І що далі? Того параду 45 хвилин, а фашисти гатили по Дніпру і Харкову як в останній раз! А що з обміном полонених і тіл загиблих? Може глянете в очі родичам захисників?
12.05.2026 19:30 Ответить
Навіть не читав далі новину, почав читати тільки перше речення, що мов звернулися іноземні держави... Я з самого початку говорив, що Зе втирає наріду, що якщо що - то зітре ту червону площу в пиляку. Наріду це подобалося. Але Зе знав, що він цього робити не буде і що буде шукати відмазку( виправдання).
Нічого іншого не придумав, сказав що говорив і попередні роки - просили США і Європа. В ті ж роки пройшло?
А іноземні держави також просили для піару стряпати указ про дозвіл проведення параду? Кожен день перебування наших хлопців і дівчат в полоні це гірше Бухенвальду.
12.05.2026 19:40 Ответить
Опять удрочки мудрожопые в надежде на простых! Просили не лупить по рахе вообще, или конкретно только по красной площади? Принципиально здесь очень---а видим игру слов с подменой понятий реальных. Ну вот можно себе представить что бы в 1939-40 г во время массовых бомбёжек Лондона фашистами просить Черчиля не отвечать или не сбивать самолёты!? Сибига слышь---ты там за лохов не держи всех. У нас война за свободу и независимость! Пора усвоить. Или вали пока не поздно!
12.05.2026 19:59 Ответить
щось Ви дядьку 3,14здите...
12.05.2026 20:19 Ответить
Новый инфошум на следующие 3 месяца
12.05.2026 20:23 Ответить
Що знову західники у всьому винні? Змусили бидненьких силою та занепокоенням підписати Будапотешний меморандум, щоб не бити по Червоній площі, прив'язали Сибигу до дерева і водили по губам европейсьской палкою, але він героїчно витримав тортури.
12.05.2026 20:31 Ответить
Цей шлімазл вважає нас за дурнів?
12.05.2026 20:53 Ответить
Оцю дурню будуть обсмоктувати? Я думаю скоріше всього поговорили спокійно з путіним по секретній лінії да й усьо, а для бидла влаштували спектакль
12.05.2026 21:22 Ответить
Іноземні держави дуже просили Зеленського не віддавати цемаха на росію. Не послухався - віддав. А тут таким став слухняним.
12.05.2026 22:21 Ответить
 
 