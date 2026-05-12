Сибіга розповів про прохання не атакувати РФ 9 травня
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що іноземні держави зверталися до України із проханням не завдавати ударів по території Росії під час параду 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
За словами міністра, такі звернення надходили від впливових країн у різні роки. Причиною було перебування їхніх лідерів у Москві під час урочистостей.
"За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час параду 9 травня, коли там перебували їхні лідери", — зазначив Сибіга.
Прохання партнерів як сигнал сили
Очільник МЗС підкреслив, що такі звернення фактично свідчать про визнання можливостей України. За його словами, це також є сигналом для інших країн щодо серйозності українського потенціалу.
Сибіга додав, що подібні прохання можна розцінювати як попередження не недооцінювати Україну.
Що передувало?
Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. При цьому наголосивши, якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
Ну всім адекватним українцям цей просто геніальний хід по знищенню авіації яка кожен день атакувала Україну просто сподобалася.
Мінус 40 бортів стратегічної авіації які несли крилаті ракети по хатам в Україні.
Не сподобалолось це лише кацапам і тобі.
Операція "павутина" є сама найновітніша, нахабніша і сама суперська у всьому світі на цей час.
Її принижують лише кацапи і ти чмо.
Ось і є твій пост.
1)Я вже давно не бачив у пресі щось про цю оперейшен
2)Я точно знаю що від споминів про неї у кацапа болить нижче спини.
3) впевнений що ця оперейшен війде в історію людства як війшла в історію "битва під Каннами".
А що у тебе на руцях і за спиною за ці 12 років?
Не забудь стати на коліна і поцілувати портрет путлера-ти дійсний кацап.
Та я думаю що я є чемпіоном по банам в цензорі.
Вони забанили мій ака за хз які старі роки)))
Дайте вгадаю.
Н і х ... я!!!!!
Бо для сибіги це до сраки.
Нічого іншого не придумав, сказав що говорив і попередні роки - просили США і Європа. В ті ж роки пройшло?
А іноземні держави також просили для піару стряпати указ про дозвіл проведення параду? Кожен день перебування наших хлопців і дівчат в полоні це гірше Бухенвальду.