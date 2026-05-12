Сибіга розповів про прохання не атакувати РФ 9 травня

Новини 9 травня у Росії
2 353 27

Сибіга заявив, що Україну просили не бити по Москві 9 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що іноземні держави зверталися до України із проханням не завдавати ударів по території Росії під час параду 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

За словами міністра, такі звернення надходили від впливових країн у різні роки. Причиною було перебування їхніх лідерів у Москві під час урочистостей.

"За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час параду 9 травня, коли там перебували їхні лідери", — зазначив Сибіга.

Прохання партнерів як сигнал сили

Очільник МЗС підкреслив, що такі звернення фактично свідчать про визнання можливостей України. За його словами, це також є сигналом для інших країн щодо серйозності українського потенціалу.

Сибіга додав, що подібні прохання можна розцінювати як попередження не недооцінювати Україну. 

Що передувало?

Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. При цьому наголосивши, якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Читайте: Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко

Топ коментарі
+9
Ну пішла вода в хату. Тепер цю історію ще місяць для лохторату будуть переповідати. Як було з " Павутиною" та Курському.
показати весь коментар
12.05.2026 19:18 Відповісти
+8
А типу коли б іноземні держави не прохали то ви б по червоній площі вдарили 😸. Та що тепер гадати - парад пройшов. Можна зараз молоти що хоч.
показати весь коментар
12.05.2026 19:19 Відповісти
+6
А скільки сибіга відправиа прохань і до яких країн аби вмовили пуйло не бити по домівках народу України?
Дайте вгадаю.
Н і х ... я!!!!!
Бо для сибіги це до сраки.
показати весь коментар
12.05.2026 19:37 Відповісти
А чим тобі операція "Павутина" не сподобалася? Ти м що ти підсос путлера напевне))
Ну всім адекватним українцям цей просто геніальний хід по знищенню авіації яка кожен день атакувала Україну просто сподобалася.
Мінус 40 бортів стратегічної авіації які несли крилаті ракети по хатам в Україні.
Не сподобалолось це лише кацапам і тобі.
показати весь коментар
12.05.2026 21:18 Відповісти
Тут не за саму операцію маю на увазі, а те що потім місяць одне і теж тільки влада згадувала та переказувала. Короче забагато слів.
показати весь коментар
12.05.2026 21:31 Відповісти
Не відмазуйся чмо кацапьке.
Операція "павутина" є сама найновітніша, нахабніша і сама суперська у всьому світі на цей час.
Її принижують лише кацапи і ти чмо.
показати весь коментар
12.05.2026 23:36 Відповісти
Де конкретно я принизив саму операцію? Я принизив язик нашої влади, що наче віяло.
показати весь коментар
13.05.2026 00:17 Відповісти
"Ну пішла вода в хату. Тепер цю історію ще місяць для лохторату будуть переповідати. Як було з " Павутиною" та Курському."
Ось і є твій пост.
1)Я вже давно не бачив у пресі щось про цю оперейшен
2)Я точно знаю що від споминів про неї у кацапа болить нижче спини.
3) впевнений що ця оперейшен війде в історію людства як війшла в історію "битва під Каннами".
показати весь коментар
13.05.2026 12:05 Відповісти
цю операцію будуть вивчати в підручниках коли ти чмо зниєш вже в землі від старості)))
показати весь коментар
12.05.2026 23:39 Відповісти
Завжди подобалася культура деяких коментаторів 😸. Так пане, чмо якраз ви, і ще й зассика Французька. Сидіть там де сидите. Не гарного вам вечора.
показати весь коментар
13.05.2026 00:16 Відповісти
у мене за спиною 30 місяців захисту України і на руцях УБД.
А що у тебе на руцях і за спиною за ці 12 років?
показати весь коментар
13.05.2026 13:26 Відповісти
В мене совість.
показати весь коментар
13.05.2026 13:28 Відповісти
Просто залізний аргумент для пояснення власної бездіяльності.
Не забудь стати на коліна і поцілувати портрет путлера-ти дійсний кацап.
показати весь коментар
13.05.2026 13:54 Відповісти
Доречі, ваш, вибачте висер, не за адресою. Я знаю головне правило цензору - першим вчасно обізвати когось кацапським холуєм. Вам браво - квиток на 95 отримаєте 😸
показати весь коментар
12.05.2026 21:33 Відповісти
ти таки певне їбанулося.
Та я думаю що я є чемпіоном по банам в цензорі.
Вони забанили мій ака за хз які старі роки)))
показати весь коментар
12.05.2026 23:32 Відповісти
Да бубочці про компромат нагадали ГБня через єрмаків, той тєлємарафонним дав наказ придумати наріду про обмін ТИСЯЧА, блєать, на ТИСЯЧУ, ага(головне- щоб тисячі-мільони були), отака хєрня. Зе-покращення називається.
показати весь коментар
12.05.2026 19:27 Відповісти
І що далі? Того параду 45 хвилин, а фашисти гатили по Дніпру і Харкову як в останній раз! А що з обміном полонених і тіл загиблих? Може глянете в очі родичам захисників?
показати весь коментар
12.05.2026 19:30 Відповісти
Навіть не читав далі новину, почав читати тільки перше речення, що мов звернулися іноземні держави... Я з самого початку говорив, що Зе втирає наріду, що якщо що - то зітре ту червону площу в пиляку. Наріду це подобалося. Але Зе знав, що він цього робити не буде і що буде шукати відмазку( виправдання).
Нічого іншого не придумав, сказав що говорив і попередні роки - просили США і Європа. В ті ж роки пройшло?
А іноземні держави також просили для піару стряпати указ про дозвіл проведення параду? Кожен день перебування наших хлопців і дівчат в полоні це гірше Бухенвальду.
показати весь коментар
12.05.2026 19:40 Відповісти
Опять удрочки мудрожопые в надежде на простых! Просили не лупить по рахе вообще, или конкретно только по красной площади? Принципиально здесь очень---а видим игру слов с подменой понятий реальных. Ну вот можно себе представить что бы в 1939-40 г во время массовых бомбёжек Лондона фашистами просить Черчиля не отвечать или не сбивать самолёты!? Сибига слышь---ты там за лохов не держи всех. У нас война за свободу и независимость! Пора усвоить. Или вали пока не поздно!
показати весь коментар
12.05.2026 19:59 Відповісти
щось Ви дядьку 3,14здите...
показати весь коментар
12.05.2026 20:19 Відповісти
Новый инфошум на следующие 3 месяца
показати весь коментар
12.05.2026 20:23 Відповісти
Що знову західники у всьому винні? Змусили бидненьких силою та занепокоенням підписати Будапотешний меморандум, щоб не бити по Червоній площі, прив'язали Сибигу до дерева і водили по губам европейсьской палкою, але він героїчно витримав тортури.
показати весь коментар
12.05.2026 20:31 Відповісти
Цей шлімазл вважає нас за дурнів?
показати весь коментар
12.05.2026 20:53 Відповісти
Оцю дурню будуть обсмоктувати? Я думаю скоріше всього поговорили спокійно з путіним по секретній лінії да й усьо, а для бидла влаштували спектакль
показати весь коментар
12.05.2026 21:22 Відповісти
Іноземні держави дуже просили Зеленського не віддавати цемаха на росію. Не послухався - віддав. А тут таким став слухняним.
показати весь коментар
12.05.2026 22:21 Відповісти
а росію ці держави ні про що не просили?
показати весь коментар
13.05.2026 02:00 Відповісти
 
 