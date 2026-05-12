Сибіга розповів про прохання не атакувати РФ 9 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що іноземні держави зверталися до України із проханням не завдавати ударів по території Росії під час параду 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ

За словами міністра, такі звернення надходили від впливових країн у різні роки. Причиною було перебування їхніх лідерів у Москві під час урочистостей.

"За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час параду 9 травня, коли там перебували їхні лідери", — зазначив Сибіга.

Прохання партнерів як сигнал сили

Очільник МЗС підкреслив, що такі звернення фактично свідчать про визнання можливостей України. За його словами, це також є сигналом для інших країн щодо серйозності українського потенціалу.

Сибіга додав, що подібні прохання можна розцінювати як попередження не недооцінювати Україну.

Що передувало?

Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. При цьому наголосивши, якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

