УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18635 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
7 540 50

Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко

Лукашенко про парад у Москві: "Часи змінилися, хто є хто стало зрозуміло"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що кількість охочих відвідувати парад у Москві суттєво скоротилася, але висловив сподівання, що "престиж" заходу ще повернеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Таку заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко.

Що передувало?

Днями Кремль опублікував перелік іноземних лідерів і представників, які візьмуть участь у заходах до так званого "Дня Перемоги" в Москві.

До російської столиці очікується прибуття президента Білорусі Олександра Лукашенка, прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, президента Лаосу Тхонглуна Сісуліта, а також верховного правителя Малайзії султана Ібрагіма.

Також у заходах планують брати участь представники невизнаних або частково визнаних утворень, зокрема Абхазії та Південної Осетії, а також політики з Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина), серед яких Мілорад Додік та інші офіційні особи.

Також стало відомо, що в урочистих заходах візьмуть участь президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та  Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує

Минулорічний парад у Москві відвідали представники 27 країн

Минулого року святкові заходи з нагоди так званого "Дня Перемоги" в Москві відвідали представники 27 країн.

Серед них були лідери Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В’єтнаму та Ефіопії.

Також у заходах брала участь дипломатична представниця Ізраїлю. Водночас посол США відмовилася від участі в події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня, - МЗС КНР

Автор: 

День Перемоги (456) Лукашенко Олександр (2695) парад (432) путін володимир (25363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко Джерело: https://censor.net/ua/n4002284

Дурні закінчуваться стали... Залишилися тільки "притрушені до упору"...
показати весь коментар
09.05.2026 09:10 Відповісти
+15
Цікаво на яких фронтах воювали малайці і лаосці? Ну а словаки знаємо на якому фронті воювали
показати весь коментар
09.05.2026 09:16 Відповісти
+7
Йому нема куди подіться - у нього переважна більшість населення північних та східних областей (найбільш індустріалізованих) - "русскаязичні" (включаючи і потомків наших земляків-цілинників. На жаль - переважна їх більшість "тягнуть руку" за кацапів. І не тому, що вони їх ******* - вони "не *******" казахів...). Тому Токаєву не потрібні власні "ДНР", з "ЛНРом"
показати весь коментар
09.05.2026 09:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко Джерело: https://censor.net/ua/n4002284

Дурні закінчуваться стали... Залишилися тільки "притрушені до упору"...
показати весь коментар
09.05.2026 09:10 Відповісти
лізоблюди та шукачі вигоди....
показати весь коментар
09.05.2026 09:15 Відповісти
"Лизоблюди" там уже закінчилися... Бо вони стараються триматься "сильного"... Від "лузерів" вони відсторонюються , та зраджують їх, в першу чергу... Та й "вигода" там, зараз, сумнівна... Там зараз, збираються, переважно, "політичні боржники", що залежать, економічно, чи політично, від Кремля...
показати весь коментар
09.05.2026 09:20 Відповісти
Або заробітчани, які приїхали за грошіма
показати весь коментар
09.05.2026 09:45 Відповісти
Одне другому не заважає...
показати весь коментар
09.05.2026 09:49 Відповісти
Побувати на дні побєди...що може бути кращим за це!!?)))
показати весь коментар
09.05.2026 09:11 Відповісти
Після вчорашнього Указу Президента України лукашенко сам ледь стримує сміх, сидячи перед опущеним карликом, який, обтікаючи, дурнувато усміхається.
показати весь коментар
09.05.2026 09:42 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 12:02 Відповісти
Ага,дно там,таке дно!!!!
показати весь коментар
10.05.2026 09:06 Відповісти
Флешмоб - "Он нам і нах ні нужин тот парад".
показати весь коментар
09.05.2026 09:15 Відповісти
Хто воював, той давно помер, за винятком москалів, у них до ветеранів прирівняли всіх, хто досяг 60 років. Багато ми пам'ятаємо про війну 1812 року, так і про це будемо пам'ятати. А ось про напад ху.... лостану будемо постійно
показати весь коментар
09.05.2026 09:47 Відповісти
Цікаво на яких фронтах воювали малайці і лаосці? Ну а словаки знаємо на якому фронті воювали
показати весь коментар
09.05.2026 09:16 Відповісти
Малазія та Лаос були окуповані японськими військами під час другої світової війни, і звільнені від окупації в результаті поразки Японії.
Ота з них "вояки"
показати весь коментар
09.05.2026 09:57 Відповісти
У той час Лаос був колонією Франції,а Індонезія Голандії.Які до них претензії?Їм що японці,що союзники-окупанти.
показати весь коментар
09.05.2026 12:48 Відповісти
Обісрались майже всі кремлівські посіпаки.Мадуро теж не приїде.Він зайнятий.В нього обід у тюрмі.
показати весь коментар
09.05.2026 09:16 Відповісти
Не скигли,нещастя кусок.
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
подайте на їжу
показати весь коментар
09.05.2026 12:37 Відповісти
Можеш просить,але ти просиш без поваги. А працювать не пробував?
показати весь коментар
09.05.2026 12:43 Відповісти
пробував. приходить ТЦК - і я тікаю. і так - увесь час.
показати весь коментар
12.05.2026 16:02 Відповісти
Так жить не можна.Невже в тебе немає нічого чоловічого? Трошки самоповаги,краплі гідності,живеш як хробак.Я б міг тобі скинуть якусь тисячку.А сенс?Далі що?Будеш знову скиглить, клянчить і ховатись?
показати весь коментар
12.05.2026 21:04 Відповісти
краще живим хробаком, ніж мертвим героєм.
показати весь коментар
12.05.2026 21:37 Відповісти
В мене племіник служить в ремроті з пороком серця вже півтора року.На фронті не був ближче 20 км.до лбз.Тільки лохи як ти думають що в ЗСУ дають атомат і одразу садять у яму на 0.В нас в мінбаті з 45 осіб чоловік 7 ніколи не були на передовій,бо такі ж є баньки як ти.Тому не посилали.
показати весь коментар
12.05.2026 22:22 Відповісти
ага, знайшов лоха. "не посилали" як у Скелі.
показати весь коментар
12.05.2026 22:59 Відповісти
Так,знайшов.
показати весь коментар
13.05.2026 06:17 Відповісти
поздоровляю. передавай йому вітання.
показати весь коментар
13.05.2026 07:29 Відповісти
Вітаю, Артем Рокитин.
показати весь коментар
13.05.2026 07:36 Відповісти
Касому-Жирмоту все мало як ***** перекручує його ім'я.
показати весь коментар
09.05.2026 09:16 Відповісти
Йому нема куди подіться - у нього переважна більшість населення північних та східних областей (найбільш індустріалізованих) - "русскаязичні" (включаючи і потомків наших земляків-цілинників. На жаль - переважна їх більшість "тягнуть руку" за кацапів. І не тому, що вони їх ******* - вони "не *******" казахів...). Тому Токаєву не потрібні власні "ДНР", з "ЛНРом"
показати весь коментар
09.05.2026 09:26 Відповісти
А старший брат Сі не захистить?
показати весь коментар
09.05.2026 09:32 Відповісти
А який він "старший брат"? Він людина, яка , колись, в період Пекінської олімпіади, погодилася займать нейтральну позицію, на період захоплення Росією, України... Для нього це було "вигідною політичною комбінацією", яка, за будь-якого результату, була для Китаю, вигідною... Виграє Росія - Китай нічого не втрачає... Програє - Китай матиме вигідні позиції для економічної (а то і політичної) експансії в Сибіру...
показати весь коментар
09.05.2026 09:47 Відповісти
А що тому Лукашеско залишається говорити: Лукашеско у полоні у Кремля у своєму ж концентаційному таборі, який сам ы створив створив...

Шаг вправо, шаг влево,... - угостят "Новачком", или самолет "внезапно упадет от как бьі ракетьі"... от України.

Куда он денется ... с подводной лодки.

Впрочем так и происходит с особо хитрыми...
показати весь коментар
09.05.2026 09:21 Відповісти
Бульбафюрер тролить. Адже Тхонглуна Сісуліта-це просто єдиний та непохитний помічник в перемозі над Гітлером.💪
показати весь коментар
09.05.2026 09:26 Відповісти
от біда, прийдеться Путіну доплачувати тім хто приїхав
показати весь коментар
09.05.2026 09:29 Відповісти
Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко. ДО КУЙОВИХ ХМИРІВ НІХТО В ГОСТІ НЕ ХОДИТЬ.ЧАС ПОКАЗАВ .ЩО ВИ ТАКИМИ Є
показати весь коментар
09.05.2026 09:30 Відповісти
Соромно бути на фото з ху....лом, а ще треба буде і руку потискати, так і зашквареним можна стати. Хоча для бульбафюрера та інших покидьків це звично, головне щоб платили вчасно
показати весь коментар
09.05.2026 09:37 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 09:38 Відповісти
Навіть Гондурас не приїхав на цей танок на кістках.
показати весь коментар
09.05.2026 09:40 Відповісти
Нема бажаючих іхати у Гондурассію до гондуроссів. З опущеними не ручкаються.
показати весь коментар
09.05.2026 09:47 Відповісти
Не так має виглядати переможець у війні. Ой не так..
Це як у ПАР. Потіснили біле населення, яке країну там побудувало без африканців, бо їх там і не було. Тепер мавпи бігають по залишках цивілізації. Зате перемогли . Отак і кацапи
показати весь коментар
09.05.2026 09:43 Відповісти
Это он его так тонко под...бал?
показати весь коментар
09.05.2026 09:43 Відповісти
Прийде час коли тебе і твого друга терориста путіна будуть суддити як воєних злочинців.
показати весь коментар
09.05.2026 09:45 Відповісти
На рашке нема інтернету . І це приємно
показати весь коментар
09.05.2026 09:55 Відповісти
Навіть трохи жалко цього бульбофюрера.
Хоча ні
показати весь коментар
09.05.2026 10:10 Відповісти
"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко".
Очевидно,мав на увазі слугу з козирем,та ті ще не можуть приїхати,поки не завершилась їх місія.
Хоча,на " сьогодні час показав,хто є хто".
показати весь коментар
09.05.2026 10:29 Відповісти
Він мав на увазі, що цей час настане під час переможного параду ЗСУ на красній площі
показати весь коментар
09.05.2026 11:24 Відповісти
Як казав класик:" Хто є Ху?" ХУ це Ху...ло бункерне,а ти є ,"Бульбофюрер підХу...ловщини Ху...ла.
Хай живє Бєларусь!
показати весь коментар
09.05.2026 10:49 Відповісти
Як казав класик:" Хто є Ху?" ХУ це Ху...ло бункерне,а ти є ,"Бульбофюрер підХу...ловщини Ху...ла.
Хай живє Бєларусь!
показати весь коментар
09.05.2026 10:49 Відповісти
хай здохне **********,яка на боці свинособак і воює проти України з 2014 року
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
Ото путлєр собі друзів назбирав,охрініть і не жить!Президент Лаосу Сісуліта,ну і т.д.
показати весь коментар
09.05.2026 15:24 Відповісти
 
 