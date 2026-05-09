Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що кількість охочих відвідувати парад у Москві суттєво скоротилася, але висловив сподівання, що "престиж" заходу ще повернеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Таку заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко.
Що передувало?
Днями Кремль опублікував перелік іноземних лідерів і представників, які візьмуть участь у заходах до так званого "Дня Перемоги" в Москві.
До російської столиці очікується прибуття президента Білорусі Олександра Лукашенка, прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, президента Лаосу Тхонглуна Сісуліта, а також верховного правителя Малайзії султана Ібрагіма.
Також у заходах планують брати участь представники невизнаних або частково визнаних утворень, зокрема Абхазії та Південної Осетії, а також політики з Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина), серед яких Мілорад Додік та інші офіційні особи.
Також стало відомо, що в урочистих заходах візьмуть участь президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.
Минулорічний парад у Москві відвідали представники 27 країн
Минулого року святкові заходи з нагоди так званого "Дня Перемоги" в Москві відвідали представники 27 країн.
Серед них були лідери Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В’єтнаму та Ефіопії.
Також у заходах брала участь дипломатична представниця Ізраїлю. Водночас посол США відмовилася від участі в події.
