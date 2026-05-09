Желающих поехать на парад к Путину стало значительно меньше, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что количество желающих посетить парад в Москве существенно сократилось, но выразил надежду, что "престиж" мероприятия еще вернется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Такое заявление Лукашенко сделал во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побывать на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто есть кто", — сказал Лукашенко.
Что предшествовало?
На днях Кремль опубликовал список иностранных лидеров и представителей, которые примут участие в мероприятиях, посвященных так называемому "Дню Победы" в Москве.
В российскую столицу ожидается прибытие президента Беларуси Александра Лукашенко, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, а также верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
Также в мероприятиях планируют принять участие представители непризнанных или частично признанных образований, в частности Абхазии и Южной Осетии, а также политики из Республики Сербской (Босния и Герцеговина), среди которых Милорад Додик и другие официальные лица.
Также стало известно, что в торжественных мероприятиях примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Прошлогодний парад в Москве посетили представители 27 стран
В прошлом году праздничные мероприятия по случаю так называемого "Дня Победы" в Москве посетили представители 27 стран.
Среди них были лидеры Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама и Эфиопии.
Также в мероприятиях принимала участие дипломатическая представительница Израиля. В то же время посол США отказалась от участия в мероприятии.
Дурні закінчуваться стали... Залишилися тільки "притрушені до упору"...
Ота з них "вояки"
Шаг вправо, шаг влево,... - угостят "Новачком", или самолет "внезапно упадет от как бьі ракетьі"... от України.
Куда он денется ... с подводной лодки.
Впрочем так и происходит с особо хитрыми...
Це як у ПАР. Потіснили біле населення, яке країну там побудувало без африканців, бо їх там і не було. Тепер мавпи бігають по залишках цивілізації. Зате перемогли . Отак і кацапи
Хоча ні
Очевидно,мав на увазі слугу з козирем,та ті ще не можуть приїхати,поки не завершилась їх місія.
Хоча,на " сьогодні час показав,хто є хто".
Хай живє Бєларусь!
