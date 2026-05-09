Желающих поехать на парад к Путину стало значительно меньше, - Лукашенко

Лукашенко о параде в Москве: "Времена изменились, кто есть кто, стало понятно"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что количество желающих посетить парад в Москве существенно сократилось, но выразил надежду, что "престиж" мероприятия еще вернется.

Такое заявление Лукашенко сделал во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побывать на этой площади. Ну, а сегодня время показало, кто есть кто", — сказал Лукашенко.

Что предшествовало?

На днях Кремль опубликовал список иностранных лидеров и представителей, которые примут участие в мероприятиях, посвященных так называемому "Дню Победы" в Москве.

В российскую столицу ожидается прибытие президента Беларуси Александра Лукашенко, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, а также верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.

Также в мероприятиях планируют принять участие представители непризнанных или частично признанных образований, в частности Абхазии и Южной Осетии, а также политики из Республики Сербской (Босния и Герцеговина), среди которых Милорад Додик и другие официальные лица.

Также стало известно, что в торжественных мероприятиях примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Прошлогодний парад в Москве посетили представители 27 стран

В прошлом году праздничные мероприятия по случаю так называемого "Дня Победы" в Москве посетили представители 27 стран.

Среди них были лидеры Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама и Эфиопии.

Также в мероприятиях принимала участие дипломатическая представительница Израиля. В то же время посол США отказалась от участия в мероприятии.

Топ комментарии
Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко Джерело: https://censor.net/ua/n4002284

Дурні закінчуваться стали... Залишилися тільки "притрушені до упору"...
09.05.2026 09:10 Ответить
Цікаво на яких фронтах воювали малайці і лаосці? Ну а словаки знаємо на якому фронті воювали
09.05.2026 09:16 Ответить
Йому нема куди подіться - у нього переважна більшість населення північних та східних областей (найбільш індустріалізованих) - "русскаязичні" (включаючи і потомків наших земляків-цілинників. На жаль - переважна їх більшість "тягнуть руку" за кацапів. І не тому, що вони їх ******* - вони "не *******" казахів...). Тому Токаєву не потрібні власні "ДНР", з "ЛНРом"
09.05.2026 09:26 Ответить
Дурні закінчуваться стали... Залишилися тільки "притрушені до упору"...
09.05.2026 09:10 Ответить
лізоблюди та шукачі вигоди....
09.05.2026 09:15 Ответить
"Лизоблюди" там уже закінчилися... Бо вони стараються триматься "сильного"... Від "лузерів" вони відсторонюються , та зраджують їх, в першу чергу... Та й "вигода" там, зараз, сумнівна... Там зараз, збираються, переважно, "політичні боржники", що залежать, економічно, чи політично, від Кремля...
09.05.2026 09:20 Ответить
Або заробітчани, які приїхали за грошіма
09.05.2026 09:45 Ответить
Одне другому не заважає...
09.05.2026 09:49 Ответить
Побувати на дні побєди...що може бути кращим за це!!?)))
09.05.2026 09:11 Ответить
Після вчорашнього Указу Президента України лукашенко сам ледь стримує сміх, сидячи перед опущеним карликом, який, обтікаючи, дурнувато усміхається.
09.05.2026 09:42 Ответить
09.05.2026 12:02 Ответить
Флешмоб - "Он нам і нах ні нужин тот парад".
09.05.2026 09:15 Ответить
Хто воював, той давно помер, за винятком москалів, у них до ветеранів прирівняли всіх, хто досяг 60 років. Багато ми пам'ятаємо про війну 1812 року, так і про це будемо пам'ятати. А ось про напад ху.... лостану будемо постійно
09.05.2026 09:47 Ответить
Цікаво на яких фронтах воювали малайці і лаосці? Ну а словаки знаємо на якому фронті воювали
09.05.2026 09:16 Ответить
Малазія та Лаос були окуповані японськими військами під час другої світової війни, і звільнені від окупації в результаті поразки Японії.
Ота з них "вояки"
09.05.2026 09:57 Ответить
У той час Лаос був колонією Франції,а Індонезія Голандії.Які до них претензії?Їм що японці,що союзники-окупанти.
09.05.2026 12:48 Ответить
Обісрались майже всі кремлівські посіпаки.Мадуро теж не приїде.Він зайнятий.В нього обід у тюрмі.
09.05.2026 09:16 Ответить
Не скигли,нещастя кусок.
09.05.2026 12:24 Ответить
подайте на їжу
09.05.2026 12:37 Ответить
Можеш просить,але ти просиш без поваги. А працювать не пробував?
09.05.2026 12:43 Ответить
Касому-Жирмоту все мало як ***** перекручує його ім'я.
09.05.2026 09:16 Ответить
Йому нема куди подіться - у нього переважна більшість населення північних та східних областей (найбільш індустріалізованих) - "русскаязичні" (включаючи і потомків наших земляків-цілинників. На жаль - переважна їх більшість "тягнуть руку" за кацапів. І не тому, що вони їх ******* - вони "не *******" казахів...). Тому Токаєву не потрібні власні "ДНР", з "ЛНРом"
09.05.2026 09:26 Ответить
А старший брат Сі не захистить?
09.05.2026 09:32 Ответить
А який він "старший брат"? Він людина, яка , колись, в період Пекінської олімпіади, погодилася займать нейтральну позицію, на період захоплення Росією, України... Для нього це було "вигідною політичною комбінацією", яка, за будь-якого результату, була для Китаю, вигідною... Виграє Росія - Китай нічого не втрачає... Програє - Китай матиме вигідні позиції для економічної (а то і політичної) експансії в Сибіру...
09.05.2026 09:47 Ответить
А що тому Лукашеско залишається говорити: Лукашеско у полоні у Кремля у своєму ж концентаційному таборі, який сам ы створив створив...

Шаг вправо, шаг влево,... - угостят "Новачком", или самолет "внезапно упадет от как бьі ракетьі"... от України.

Куда он денется ... с подводной лодки.

Впрочем так и происходит с особо хитрыми...
09.05.2026 09:21 Ответить
Бульбафюрер тролить. Адже Тхонглуна Сісуліта-це просто єдиний та непохитний помічник в перемозі над Гітлером.💪
09.05.2026 09:26 Ответить
от біда, прийдеться Путіну доплачувати тім хто приїхав
09.05.2026 09:29 Ответить
Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко. ДО КУЙОВИХ ХМИРІВ НІХТО В ГОСТІ НЕ ХОДИТЬ.ЧАС ПОКАЗАВ .ЩО ВИ ТАКИМИ Є
09.05.2026 09:30 Ответить
Соромно бути на фото з ху....лом, а ще треба буде і руку потискати, так і зашквареним можна стати. Хоча для бульбафюрера та інших покидьків це звично, головне щоб платили вчасно
09.05.2026 09:37 Ответить
09.05.2026 09:38 Ответить
Навіть Гондурас не приїхав на цей танок на кістках.
09.05.2026 09:40 Ответить
Нема бажаючих іхати у Гондурассію до гондуроссів. З опущеними не ручкаються.
09.05.2026 09:47 Ответить
Не так має виглядати переможець у війні. Ой не так..
Це як у ПАР. Потіснили біле населення, яке країну там побудувало без африканців, бо їх там і не було. Тепер мавпи бігають по залишках цивілізації. Зате перемогли . Отак і кацапи
09.05.2026 09:43 Ответить
Это он его так тонко под...бал?
09.05.2026 09:43 Ответить
Прийде час коли тебе і твого друга терориста путіна будуть суддити як воєних злочинців.
09.05.2026 09:45 Ответить
На рашке нема інтернету . І це приємно
09.05.2026 09:55 Ответить
Навіть трохи жалко цього бульбофюрера.
Хоча ні
09.05.2026 10:10 Ответить
"Прийде час, коли до нас будуть проситися сюди, щоб приїхати й побути на цій площі. Ну, а сьогодні час показав, хто є хто", - сказав Лукашенко".
Очевидно,мав на увазі слугу з козирем,та ті ще не можуть приїхати,поки не завершилась їх місія.
Хоча,на " сьогодні час показав,хто є хто".
09.05.2026 10:29 Ответить
Він мав на увазі, що цей час настане під час переможного параду ЗСУ на красній площі
09.05.2026 11:24 Ответить
Як казав класик:" Хто є Ху?" ХУ це Ху...ло бункерне,а ти є ,"Бульбофюрер підХу...ловщини Ху...ла.
Хай живє Бєларусь!
09.05.2026 10:49 Ответить
хай здохне **********,яка на боці свинособак і воює проти України з 2014 року
09.05.2026 11:05 Ответить
Ото путлєр собі друзів назбирав,охрініть і не жить!Президент Лаосу Сісуліта,ну і т.д.
09.05.2026 15:24 Ответить
 
 