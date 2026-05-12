Сибіга пояснив, яким має бути мир для України

Україна не розглядає жодних територіальних поступок у межах поточної лінії фронту як умову можливого мирного врегулювання з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги, зробленій під час конференції PISM Strategic Ark.

Позиція Києва, за словами глави МЗС, залишається незмінною: будь-яка майбутня угода має бути справедливою та довготривалою.

Українська формула миру без поступок

Андрій Сибіга наголосив, що Україна не прийме жодних варіантів домовленостей, які передбачають відмову від суверенітету або територіальної цілісності.

"Україна не прийме жодної формули, жодної ініціативи, де йдеться про поступки нашою територіальною цілісністю й суверенітетом", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що базовим підходом України є збереження поточної ситуації на фронті та досягнення сталого припинення вогню. Це, на думку міністра, може стати основою для подальших мирних переговорів.

Міжнародна підтримка позиції Києва

Під час дискусії позицію України підтримав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що завершення війни стане можливим лише за умови усвідомлення Росією неможливості відновлення імперських амбіцій.

У Києві наголошують, що будь-які майбутні переговори мають базуватися на принципах міжнародного права та повазі до кордонів України.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков знову заявив про необхідність відведення українських військ із Донбасу для продовження переговорів про припинення вогню.

