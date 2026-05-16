Наближається час початку діалогу Європи з Росією, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа може перейти до діалогу з Росією, оскільки позиція України сильніша, а РФ слабша.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю LRT Стубб зазначив, що для цього існує дві причини.

Сильніша позиція України як фактор переговорів

Стубб вважає, що однією з ключових причин для початку діалогу є зміна балансу сил: Україна зараз має сильнішу позицію, тоді як Росія - слабшу. На його думку, це створює умови, за яких Москва може бути зацікавлена в переговорах.

Другим аргументом він назвав інтерес самої Європи. На думку президента Фінляндії, країнам ЄС важливо залишатися залученими до процесу, адже відсутність за столом переговорів означає втрату впливу на ухвалення рішень.

Стубб підкреслив, що поки зарано говорити про конкретних представників або умови можливого діалогу з Росією. Водночас він зазначив, що не може бути однієї особи, яка говоритиме від імені всього ЄС, але можуть бути кілька політиків, які вестимуть технічні та практичні обговорення.

Питання перемир’я як пріоритет

На думку президента Фінляндії, першочерговим завданням має стати досягнення перемир’я. Він зазначив, що наразі ця тема недостатньо активно обговорюється, хоча раніше були короткі паузи в бойових діях.

Стубб також наголосив, що Європейський Союз наразі демонструє високий рівень єдності, зокрема у підтримці України, попри окремі розбіжності серед держав-членів.

Водночас він додав, що Європа потенційно могла б підтримати США в питаннях досягнення перемир’я, оскільки Вашингтон зараз більше зосереджений на інших міжнародних викликах.

