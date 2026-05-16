Наближається час початку діалогу Європи з Росією, - Стубб

Стубб: діалог із Росією може стати неминучим — Європа має бути готова

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Європа може перейти до діалогу з Росією, оскільки позиція України сильніша, а РФ слабша.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю  LRT Стубб зазначив, що для цього існує дві причини.

Сильніша позиція України як фактор переговорів

Стубб вважає, що однією з ключових причин для початку діалогу є зміна балансу сил: Україна зараз має сильнішу позицію, тоді як Росія - слабшу. На його думку, це створює умови, за яких Москва може бути зацікавлена в переговорах.

Другим аргументом він назвав інтерес самої Європи. На думку президента Фінляндії, країнам ЄС важливо залишатися залученими до процесу, адже відсутність за столом переговорів означає втрату впливу на ухвалення рішень.

Стубб підкреслив, що поки зарано говорити про конкретних представників або умови можливого діалогу з Росією. Водночас він зазначив, що не може бути однієї особи, яка говоритиме від імені всього ЄС, але можуть бути кілька політиків, які вестимуть технічні та практичні обговорення.

Питання перемир’я як пріоритет

На думку президента Фінляндії, першочерговим завданням має стати досягнення перемир’я. Він зазначив, що наразі ця тема недостатньо активно обговорюється, хоча раніше були короткі паузи в бойових діях.

Стубб також наголосив, що Європейський Союз наразі демонструє високий рівень єдності, зокрема у підтримці України, попри окремі розбіжності серед держав-членів.

Водночас він додав, що Європа потенційно могла б підтримати США в питаннях досягнення перемир’я, оскільки Вашингтон зараз більше зосереджений на інших міжнародних викликах.

А цей ніяк не заткнеться.
16.05.2026 15:01 Відповісти
З такою ж впевненістю можна сказати, що наближається кінець світу.
16.05.2026 15:05 Відповісти
Стубб просто "сидить на ізмєнє". Кацапський блеф має потужний вплив на всю цю євробратію. Адже Стубб вже не перший місяць кукурікає про переговори. А як же НАТО,Стубб? Видно щось знає.
16.05.2026 15:43 Відповісти
Точніше до діалогу з тим, що лишиться від росії.
16.05.2026 14:58 Відповісти
Вимкни тєлємарахвон і пройди по українських кладовищах.
16.05.2026 17:49 Відповісти
А що трапилось, путін уже здох?
Стубб мабуть щось знає)
16.05.2026 15:07 Відповісти
ба бiльше. Цей дiалог буде мiнiмум 2 роки)
16.05.2026 15:08 Відповісти
Він на істукана у окулярах схожий. Ну і заяви його такі самі.
16.05.2026 15:08 Відповісти
менi схожий на актора Эдди Редмэйн.
16.05.2026 15:14 Відповісти
А мені на Брюса Спенса (Каітан Гіро)

16.05.2026 15:30 Відповісти
16.05.2026 15:31 Відповісти
Саме так.
16.05.2026 15:44 Відповісти
з вигляду "солідний хлоп" ,але "на словах "фасою парить"
16.05.2026 15:24 Відповісти
Путін так не думає, а всякі болтуни його нісколько не лякають. Що наш віслючок, шо еврогеї вообще не слухають, що Путін каже. Вони думають, що він якось діє логічно, а з якого перепуга? Путін думає перемогти.
16.05.2026 15:32 Відповісти
Щось, Саша, часто про це говорить...
16.05.2026 16:16 Відповісти
Як я розумію, діалог з ****** має йти у форму ультиматуму: "***** геть з окупованих територій! Що, не хочете? То ось вам ще санкції, аж до повного ембарго. А про контрибуції, репарації та компенсації поговримо на переговорах, коли прийде їх час"."
16.05.2026 17:11 Відповісти
Для цього треба щоб ЗСУ під москвою стояли.
16.05.2026 17:52 Відповісти
 
 