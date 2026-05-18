Песков: Лидеры Европы могут напрямую позвонить Путину, - Песков
Кремль заявил, что европейские политики, стремящиеся к диалогу с Россией, могут напрямую контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
"Вот эти рассуждения - они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", - сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду, что в Европе в конечном итоге возобладает более практичный подход и это будет иметь реальные последствия. По его словам, "российская сторона будет готова к этому".
Что предшествовало?
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна накануне заявил, что Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией в то время, как Украина одержала верх в войне. Он отметил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил добиться прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.
- 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
- Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
- Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.
