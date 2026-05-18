Песков: Лидеры Европы могут напрямую позвонить Путину

Песков призвал Европу напрямую говорить с Путиным

Кремль заявил, что европейские политики, стремящиеся к диалогу с Россией, могут напрямую контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Вот эти рассуждения - они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду, что в Европе в конечном итоге возобладает более практичный подход и это будет иметь реальные последствия. По его словам, "российская сторона будет готова к этому".

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна накануне заявил, что Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией в то время, как Украина одержала верх в войне. Он отметил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил добиться прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.

  • 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
  • Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
  • Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

+6
Піська,всі ж пам'ятають вмовляння ***** європолітиками не нападати на Україну. І що? Хер забив. Таке ж буде і з цими дзвінками.
18.05.2026 07:15 Ответить
+5
Як завжди, піськов отримав інформацію від валізи ху....ла. Так що ху....ло готовий до спілкування особливо з проплаченими тваринами, прямо не виходячи з бункера і не встаючи з валізи
18.05.2026 07:35 Ответить
+4
Телефонувати ***** можна, і навіть потрібно, але з конкретними пропозиціями: він забирається ***** зі своїми орками з усіх окупованих територій України включно з Кримом; а навзамін на нього і на весь касапстан припинять накладати санкції (а вони так чи інакше дійдуть до ембарго у випадку відмови). Ну, і наступні переговори з Україною стосовно розміру та термінів виплати контрибуцій, репарацій та компенсації постраждалим громадянам України (та їх родичам) у цій війні.
18.05.2026 07:43 Ответить
Це піськов щодо повернення окупованих московитами, територій Німеччині в районі Кенігсбергу??!!
Сталин потребовал передать после победы в войне Кенигсберг и Восточную Пруссию Советскому Союзу еще на Тегеранской конференции 1943 года. Мотивация у «вождя народов» была достаточно простая: СССР не хватало незамерзающих портов на Балтийском море.
18.05.2026 09:08 Ответить
А що, це може спрацювати(хоча мало імовірно) і сказати - вальдемар, тобі пи...да. Але для цього треба мати яйка, і з цим у них проблеми...
18.05.2026 07:27 Ответить
Тебе одіноко? Дзвони, і сексуальний дед з щічками, як попа немовляти (може шкіра саме звідтіля) вставить тобі потужних скреп в твоє еврогейсько-ліберастіческое нутро.
18.05.2026 07:31 Ответить
18.05.2026 07:55 Ответить
І про що говорити з **********???
18.05.2026 08:08 Ответить
В перші дні війни до півтораметрового підара на каблуках ніхто не міг додзвонитися, а зараз що, телефон відремонтували?
18.05.2026 08:46 Ответить
Пазвані мнє, пазвані…
18.05.2026 08:50 Ответить
Сначала надо попросить разрешения Америки.
18.05.2026 08:50 Ответить
думається якщо адекватні будуть, то комунікація тільки повідомленням про явку на суд до Гааги!
18.05.2026 08:56 Ответить
Вольнов, твій вихід.
18.05.2026 09:34 Ответить
 
 