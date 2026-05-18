Кремль заявив, що європейські політики, які прагнуть діалогу з Росією, можуть безпосередньо контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

"Ось ці міркування - вони десь у повітрі, але Путін для них близький рівно настільки, наскільки близька телефонна трубка", - сказав Пєсков.

Крім того, прессекретар висловив сподівання, що в Європі зрештою переважатиме більш практичний підхід і це матиме реальні наслідки. За його словами, "російська сторона буде готова до цього".

Що передувало?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна напередодні заявив, що Європа не повинна вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобула перевагу у війні. Він зазначив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

