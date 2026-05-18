2 239 18

Лідери Європи можуть напряму зателефонувати Путіну, - Пєсков

Пєсков закликав Європу напряму говорити з Путіним

Кремль заявив, що європейські політики, які прагнуть діалогу з Росією, можуть безпосередньо контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

"Ось ці міркування - вони десь у повітрі, але Путін для них близький рівно настільки, наскільки близька телефонна трубка", - сказав Пєсков.

Крім того, прессекретар висловив сподівання, що в Європі зрештою переважатиме більш практичний підхід і це матиме реальні наслідки. За його словами, "російська сторона буде готова до цього".

Що передувало?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна напередодні заявив, що Європа не повинна вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобула перевагу у війні. Він зазначив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
  • Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

Піська,всі ж пам'ятають вмовляння ***** європолітиками не нападати на Україну. І що? Хер забив. Таке ж буде і з цими дзвінками.
18.05.2026 07:15 Відповісти
Як завжди, піськов отримав інформацію від валізи ху....ла. Так що ху....ло готовий до спілкування особливо з проплаченими тваринами, прямо не виходячи з бункера і не встаючи з валізи
18.05.2026 07:35 Відповісти
Телефонувати ***** можна, і навіть потрібно, але з конкретними пропозиціями: він забирається ***** зі своїми орками з усіх окупованих територій України включно з Кримом; а навзамін на нього і на весь касапстан припинять накладати санкції (а вони так чи інакше дійдуть до ембарго у випадку відмови). Ну, і наступні переговори з Україною стосовно розміру та термінів виплати контрибуцій, репарацій та компенсації постраждалим громадянам України (та їх родичам) у цій війні.
18.05.2026 07:43 Відповісти
Це піськов щодо повернення окупованих московитами, територій Німеччині в районі Кенігсбергу??!!
Сталин потребовал передать после победы в войне Кенигсберг и Восточную Пруссию Советскому Союзу еще на Тегеранской конференции 1943 года. Мотивация у «вождя народов» была достаточно простая: СССР не хватало незамерзающих портов на Балтийском море.
18.05.2026 09:08 Відповісти
А що, це може спрацювати(хоча мало імовірно) і сказати - вальдемар, тобі пи...да. Але для цього треба мати яйка, і з цим у них проблеми...
18.05.2026 07:27 Відповісти
Тебе одіноко? Дзвони, і сексуальний дед з щічками, як попа немовляти (може шкіра саме звідтіля) вставить тобі потужних скреп в твоє еврогейсько-ліберастіческое нутро.
18.05.2026 07:31 Відповісти
І про що говорити з **********???
18.05.2026 08:08 Відповісти
В перші дні війни до півтораметрового підара на каблуках ніхто не міг додзвонитися, а зараз що, телефон відремонтували?
18.05.2026 08:46 Відповісти
Пазвані мнє, пазвані…
18.05.2026 08:50 Відповісти
Сначала надо попросить разрешения Америки.
18.05.2026 08:50 Відповісти
думається якщо адекватні будуть, то комунікація тільки повідомленням про явку на суд до Гааги!
18.05.2026 08:56 Відповісти
Вольнов, твій вихід.
18.05.2026 09:34 Відповісти
а дозвіл від Зе отримав??
18.05.2026 10:19 Відповісти
Коли дивишься на пєськова, таке враження що він з гліни, яку кожного дня місить алкає в залежності від вмісту алкоголя в крові. Бухий в ср...ку той.«гончар» щодня.
18.05.2026 10:47 Відповісти
АБСОЛЮТНО ВІРНО !!! І послати на ....й !!!!!!!!
18.05.2026 10:50 Відповісти
Позвони мне позвони, позвони мне ради бога ....
18.05.2026 11:05 Відповісти
 
 