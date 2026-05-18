В ЕС ищут переговорщика с РФ по войне в Украине: среди кандидатов Меркель и Драги, - Politico

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по поводу войны России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатического ведомства ЕС Каю Каллас.

Кая Каллас как переговорщица

Издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Глава внешнеполитического ведомства ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла дверь для назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос в конце месяца.

На прошлой неделе она даже, похоже, сама выдвинула свою кандидатуру, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".

Однако трое дипломатов из ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет у кремлевского правителя Владимира Путина резкое "нет".

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", - сказал один из дипломатов ЕС.

Меркель как посредница

В контексте кандидатуры Меркель издание отмечает, что она сейчас доступна и имела дело непосредственно как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества достаточны, чтобы отказаться от ее кандидатуры.

Кандидатура Стубба

Что касается кандидатуры Стубба, отмечают его опыт посредничества в своей стране и тот факт, что он ранее выражал заинтересованность. Но ему понадобится широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в Москве.

Драги-переговорщик

А Драги пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю. Однако не было никаких публичных сигналов о том, что ориентированный на экономику Драги хочет эту роль.

Посланник - не представитель ЕС

Люди, знакомые с позицией Киева, утверждают, что посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть представителем самого блока, которому Путин глубоко не доверяет.

Это может указывать на таких фигур, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, или даже министр иностранных дел Индии Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

Самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев договориться между собой, резюмирует издание.

Что предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Топ комментарии
Меркель? - Європа прикалується? - чи це вже для них норма
18.05.2026 13:48 Ответить
Ле пеншу нехай ще покличуть. Чи берлусконі з могили піднімуть.
18.05.2026 13:46 Ответить
Сказочные д...б..лы
18.05.2026 13:46 Ответить
Найкращий перемовник це ядерна зброя України
18.05.2026 13:45 Ответить
А не оце frau ribbentrop
18.05.2026 13:56 Ответить
Сказочные д...б..лы
18.05.2026 13:46 Ответить
Ле пеншу нехай ще покличуть. Чи берлусконі з могили піднімуть.
18.05.2026 13:46 Ответить
Можна ще Сару Вагенкнехт
18.05.2026 14:02 Ответить
І шредера
18.05.2026 14:04 Ответить
Агентесу Штазі у перемовники?
Знову замутить якийсь "мінський процес" і їй хтось пообіцяє не виробляти ракет, націлених на пітьму.
18.05.2026 13:47 Ответить
І це ще буде за щастя, бо зупинити цю війну можна тільки через труп пуйла...
18.05.2026 13:55 Ответить
Меркель? - Європа прикалується? - чи це вже для них норма
18.05.2026 13:48 Ответить
Європа не приколюється, вона хоче з цим фацетом пороговорити...
18.05.2026 14:15 Ответить
А чому ні? Комсомолка, спортсменка, агент ФСБ і нарешті просто красуня!
18.05.2026 14:15 Ответить
"...перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитися..." - брехня це! Головною перешкодою було, є і буде пуйло! Воно не договороздатне, і не зважає навіть на Китай, що підтверджує сьогоднішній напад кацапами на китайське судно...
18.05.2026 13:53 Ответить
о, достали з загашника стару шльондру-комсомолку. мабуть ***** вже одобрив
18.05.2026 13:54 Ответить
Давайте одразу Вероніку Феншуй. Чого уж там
18.05.2026 13:55 Ответить
точно нам не вистачає старої кремлівської жаби , яка 16 років відгодовувала ***** .
18.05.2026 13:56 Ответить
жаль Берлусконі вже немає
18.05.2026 13:59 Ответить
Комсомолка Меркель чи 78-ми річний Драгі !?
Може ну їх ....
18.05.2026 13:59 Ответить
Ділди розуміють тільки ділдов і ділдкинь
18.05.2026 14:01 Ответить
Меркель == Шрьодер, тільки в юбці.
Хоча ні! Вона ж завжди у брюках ходила )))
18.05.2026 14:01 Ответить
ні, не завжди. змолоду ше по нудистських пляжах шлялася.
18.05.2026 14:21 Ответить
Пожалєйтє старуху
18.05.2026 14:04 Ответить
