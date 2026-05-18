В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по поводу войны России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатического ведомства ЕС Каю Каллас.

Кая Каллас как переговорщица

Издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Глава внешнеполитического ведомства ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла дверь для назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос в конце месяца.

На прошлой неделе она даже, похоже, сама выдвинула свою кандидатуру, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".

Однако трое дипломатов из ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет у кремлевского правителя Владимира Путина резкое "нет".

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", - сказал один из дипломатов ЕС.

Меркель как посредница

В контексте кандидатуры Меркель издание отмечает, что она сейчас доступна и имела дело непосредственно как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества достаточны, чтобы отказаться от ее кандидатуры.

Кандидатура Стубба

Что касается кандидатуры Стубба, отмечают его опыт посредничества в своей стране и тот факт, что он ранее выражал заинтересованность. Но ему понадобится широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в Москве.

Драги-переговорщик

А Драги пользуется широким уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю. Однако не было никаких публичных сигналов о том, что ориентированный на экономику Драги хочет эту роль.

Посланник - не представитель ЕС

Люди, знакомые с позицией Киева, утверждают, что посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть представителем самого блока, которому Путин глубоко не доверяет.

Это может указывать на таких фигур, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, или даже министр иностранных дел Индии Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

Самым большим препятствием для выбора переговорщика является не Путин или Зеленский, а неспособность европейцев договориться между собой, резюмирует издание.

Что предшествовало?

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

