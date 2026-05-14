Мерц о посредничестве Шредера в переговорах с РФ: Европа сама решает, кто будет говорить от ее имени

Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Об этом политик заявил 14 мая в Ахене на церемонии вручения Международной премии Карла Великого, сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц о Путине

"Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой", — заявил Мерц.

Канцлер также выразил сомнение, что Россия действительно готова к переговорам.

"Мы хотим помочь как можно скорее положить конец этой ужасной войне. Однако для этого нужна готовность к диалогу с обеих сторон", — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что последние российские атаки на Украину свидетельствуют об обратном.

Реакция Украины и Германии

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.

