Мерц о посредничестве Шредера в переговорах с РФ: Европа сама решает, кто будет говорить от ее имени
Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах по урегулированию войны в Украине.
Об этом политик заявил 14 мая в Ахене на церемонии вручения Международной премии Карла Великого, сообщает Цензор.НЕТ.
Мерц о Путине
"Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой", — заявил Мерц.
Канцлер также выразил сомнение, что Россия действительно готова к переговорам.
"Мы хотим помочь как можно скорее положить конец этой ужасной войне. Однако для этого нужна готовность к диалогу с обеих сторон", — подчеркнул Мерц.
Он добавил, что последние российские атаки на Украину свидетельствуют об обратном.
Реакция Украины и Германии
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.
войне уже 12 лет. вы там ***** определитесь кто будет говорить и какие полномочия у этого говорителя. сможет ли он нагнуть президента Франции или канцлера Германии.
поэтому ***** и не садится с вами говорить потому, что у вас там политики приходят на 3-5 лет.