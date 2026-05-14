Мерц про посередництво Шредера у переговорах з РФ: Європа сама вирішує, хто говоритиме від її імені
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
Про це політик заявив 14 травня в Ахені на церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого, інформує Цензор.НЕТ.
Мерц про Путіна
"Ми, європейці, самі вирішуємо, хто говорить від нашого імені. Ніхто інший", - заявив Мерц.
Канцлер також висловив сумнів, що Росія дійсно готова до переговорів.
"Ми хочемо допомогти якомога швидше покласти край цій жахливій війні. Однак для цього потрібна готовність до діалогу з обох сторін", - наголосив Мерц.
Він додав, що останні російські атаки на Україну свідчать про протилежне.
Реакція України та Німеччини
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
- У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.
войне уже 12 лет. вы там ***** определитесь кто будет говорить и какие полномочия у этого говорителя. сможет ли он нагнуть президента Франции или канцлера Германии.
поэтому ***** и не садится с вами говорить потому, что у вас там политики приходят на 3-5 лет.