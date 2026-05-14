УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини Переговори з Путіним Відновлення діалогу ЄС з РФ
777 2

Мерц про посередництво Шредера у переговорах з РФ: Європа сама вирішує, хто говоритиме від її імені

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Про це політик заявив 14 травня в Ахені на церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мерц про Путіна

"Ми, європейці, самі вирішуємо, хто говорить від нашого імені. Ніхто інший", - заявив Мерц.

Канцлер також висловив сумнів, що Росія дійсно готова до переговорів.

"Ми хочемо допомогти якомога швидше покласти край цій жахливій війні. Однак для цього потрібна готовність до діалогу з обох сторін", - наголосив Мерц.

Він додав, що останні російські атаки на Україну свідчать про протилежне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні союзники: посол України в Німеччині жорстко висловився про посередництво Шредера у перемовинах з Путіним

Реакція України та Німеччини

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

Читайте також: Нічого особливого: Пісторіус пояснив заяву Мерца про Україну

Автор: 

Німеччина (8033) путін володимир (25363) Шредер Герхард (88) переговори з Росією (1578) Мерц Фрідріх (434)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч один розумний знайшовся - відмовився грати зі старим обісцяним кдбшником в його лоховську гру.
показати весь коментар
14.05.2026 16:32 Відповісти
"Ми, європейці, самі вирішуємо, хто говорить від нашого імені. Ніхто інший", - заявив Мерц.

войне уже 12 лет. вы там ***** определитесь кто будет говорить и какие полномочия у этого говорителя. сможет ли он нагнуть президента Франции или канцлера Германии.

поэтому ***** и не садится с вами говорить потому, что у вас там политики приходят на 3-5 лет.
показати весь коментар
14.05.2026 19:44 Відповісти
 
 