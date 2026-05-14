Мерц про посередництво Шредера у переговорах з РФ: Європа сама вирішує, хто говоритиме від її імені

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Про це політик заявив 14 травня в Ахені на церемонії вручення Міжнародної премії Карла Великого, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мерц про Путіна

"Ми, європейці, самі вирішуємо, хто говорить від нашого імені. Ніхто інший", - заявив Мерц.

Канцлер також висловив сумнів, що Росія дійсно готова до переговорів.

"Ми хочемо допомогти якомога швидше покласти край цій жахливій війні. Однак для цього потрібна готовність до діалогу з обох сторін", - наголосив Мерц.

Він додав, що останні російські атаки на Україну свідчать про протилежне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні союзники: посол України в Німеччині жорстко висловився про посередництво Шредера у перемовинах з Путіним

Реакція України та Німеччини

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.

У Німеччині також заявили, що ця кандидатура не стоїть на порядку денному і не обговорюється на офіційному рівні.

Читайте також: Нічого особливого: Пісторіус пояснив заяву Мерца про Україну