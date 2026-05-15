Фицо о посреднике ЕС для переговоров с РФ: Путину нужен знаток "русской души"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе переговоров Европы с российским диктатором Владимиром Путиным о мире в Украине должен быть такой посредник, который хорошо понимает "русскую душу".
Его заявление цитирует словацкий телеканал HNtelevízia, передает Цензор.НЕТ.
Каким должен быть переговорщик от ЕС
По его словам, в Европе его часто критикуют за контакты с Путиным, но потом, "когда я иду в туалет, они идут за мной и спрашивают: "Роберт, что Путин скажет?"". Фицо же им, мол, отвечает, почему они сами не разговаривают с российским диктатором.
По мнению Фицо, европейской стороне придется вести прямой диалог с российской стороной, поскольку без контактов с Москвой достичь мирных договоренностей невозможно. Европа также должна проявлять одинаковое уважение как к Украине, так и к России.
Словацкий премьер также прокомментировал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика от Европы, которую предложил Путин.
"Все были шокированы, когда российский президент Путин назвал имя Шредера, который мог бы быть посредником в этой кампании. Путин просто хочет кого-то, кто немного знает русскую душу. Вы не можете просто так взять кого-нибудь и сказать ему идти вести переговоры о мире между Украиной и Россией", - считает Фицо.
Что этому предшествовало?
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.
всі секрети "загадочной руZZкой душі" розкриває ЗСУ, коли дає фпв-шкою по іпальнику.
І воєнний злочинець ху@ ло !!
Тому нехай зтулить свого поганого рота і навіть не згадує
про Украіну !!
Не заслужив - продажний падлюка !!
Але переговорник?
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" лиш тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца
Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
-Навіщо шукати? Знавцем "душі душігубів" є кожний професіонал з кримінально-псіхіатрічної експертизи, хіба ні? А в Гаазі він експертизу обов'язково буде проходити.
От мені цікаво: в Єревані Зеля зустрічався з Фіцо... і чому цей фіцо досі таке несе?
Я знавець. Я був там. Там насрано.