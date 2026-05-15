Фіцо про посередника ЄС для переговорів з РФ: Путіну потрібен знавець "російської душі"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час переговорів Європи з російським диктатором Володимиром Путіним щодо миру в Україні має бути такий посередник, який добре розуміє "російську душу".

Його заяву цитує словацький телеканал HNtelevízia, передає Цензор.НЕТ.

Який має бути переговірник від ЄС

За його словами, у Європі його часто критикують за контакти з Путіним, але потім, "коли я йду в туалет, вони йдуть за мною і питають: "Роберте, що Путін скаже?"". Фіцо ж їм, мовляв, відповідає, чому вони самі не розмовляють із російським диктатором.

На переконання Фіцо, європейській стороні доведеться мати прямий діалог із російською стороною, оскільки без контактів із Москвою досягти мирних домовленостей неможливо. Європа також має виявляти таку саму повагу як до України, так і до Росії.

Словацький прем’єр також прокоментував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника від Європи, яку запропонував Путін.

"Усі були шоковані, коли російський президент Путін назвав ім’я Шредера, який би міг бути комунікатором у цій кампанії. Путін просто хоче когось, хто трошки знає російську душу. Ви не можете просто отак взяти будь-кого і сказати йому йти вести перемовини щодо миру між Україною та Росією", - вважає Фіцо.

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

+22
Русский не национальность, а психическая болезнь. Отсюда все шизофренические загадки русской души, которая не хочет жить по-человечески, а хочет убивать старушек топором.
показати весь коментар
15.05.2026 23:21
+19
Загадочная русская душа, от слова загадит, где не появится - все загадит.
показати весь коментар
15.05.2026 23:25
+16
путіну вже давно потрібна куля в йібальнік.
показати весь коментар
15.05.2026 23:16
Трамп 🤣💯
показати весь коментар
15.05.2026 23:16 Відповісти
Нехай краще знайдуть якогось "асенізатора", який був би справжнім фахівцем з цього смердючого лайна з такою ж смердючою душею.
показати весь коментар
15.05.2026 23:30 Відповісти
клоуни !

всі секрети "загадочной руZZкой душі" розкриває ЗСУ, коли дає фпв-шкою по іпальнику.

.
показати весь коментар
16.05.2026 00:29 Відповісти
Знавець так званої "русскай душі" - це психіатр у медицині і екзорцист у релігії. Доведено Достоєвським і Булгаковим.
показати весь коментар
16.05.2026 06:27 Відповісти
Душа, коли вона є, проявляє себе любов'ю, ніжністю, творчістю та емпатією. Вишивкою-писанкою, смачним вареником та чистим подвір'ям. І хатою біленою.
А коли нема тих проявів, нема ані творчості, ані емпатії, ані чистоти - нема і душі і ГОДІ ЇЇ ТАМ ВЖЕ ШУКАТИ!!!
Геніальний маркетинговий хід: змусити весь світ шукати відгадку на загадку про ніщо.
показати весь коментар
16.05.2026 17:48 Відповісти
Ще можна Меркель взяти. Така ж ****, як і Шредер, ще й дешева.
показати весь коментар
15.05.2026 23:19 Відповісти
ми вже всі тут знавці узкой душі - все вілічіє кудись дівається після отримання піздюлін
показати весь коментар
15.05.2026 23:20 Відповісти
ми вже всі тут знавці узкой душі - вотка,лапти, балалайка...
показати весь коментар
15.05.2026 23:37 Відповісти
Комуняка Фіцо сам без душі , як і кремлівський вибл@док
І воєнний злочинець ху@ ло !!
Тому нехай зтулить свого поганого рота і навіть не згадує
про Украіну !!
Не заслужив - продажний падлюка !!
показати весь коментар
15.05.2026 23:22 Відповісти
Та ти що говориш?! У фіцо "русская душа", ***...
показати весь коментар
16.05.2026 04:16 Відповісти
Хапаєш першого алканавта з найближчої канави - знавець.
Але переговорник?
показати весь коментар
15.05.2026 23:22 Відповісти
Пробудился "глубинный народ"
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" лиш тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца

Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
показати весь коментар
15.05.2026 23:30 Відповісти
Пропоную Мадяра, але не з Угорщини.
показати весь коментар
15.05.2026 23:37 Відповісти
Він серьозно психічно не стабільний.
показати весь коментар
15.05.2026 23:47 Відповісти
Питання до Фіцо:
-Навіщо шукати? Знавцем "душі душігубів" є кожний професіонал з кримінально-псіхіатрічної експертизи, хіба ні? А в Гаазі він експертизу обов'язково буде проходити.
показати весь коментар
15.05.2026 23:50 Відповісти
Гандон
показати весь коментар
15.05.2026 23:51 Відповісти
Фіцо дебіл --у диявола немає душі , там абсолютне зло , ненависть до людей і Бога .
показати весь коментар
15.05.2026 23:54 Відповісти
Тоді треба Порошенка, він дуже добре знає расєйську "душу", він навіть тримав за грудки пуйла, якби меркельша не врятувала, то мабуть і до шиї добрався б
показати весь коментар
15.05.2026 23:54 Відповісти
гебнявую и хйловскю "душу" надо знать. Хйло даже не славянин (ну, в классическом понимании славянства). к примеру того же Медведева - еще вполне можно прилепить к славянам, а Хйла - изначально нет.
показати весь коментар
16.05.2026 00:22 Відповісти
С2Н6О- вмістилище гуззкой душонки.

показати весь коментар
16.05.2026 00:23 Відповісти
Кацапська гидота !!
показати весь коментар
16.05.2026 00:35 Відповісти
Тобто, Фіцо наплювати на основи міжнародного права - лиш би касапська душа не вирувала, дивлячись на ще незаколонені території по сусідству?

От мені цікаво: в Єревані Зеля зустрічався з Фіцо... і чому цей фіцо досі таке несе?
показати весь коментар
16.05.2026 00:47 Відповісти
Путіну потрібен знавець "російської душі".
Я знавець. Я був там. Там насрано.
показати весь коментар
16.05.2026 00:51 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 00:55 Відповісти
Путіну потрібно отримати добрих звіздюлів перед перемовинами. От і все, малята.
показати весь коментар
16.05.2026 01:03 Відповісти
Немає 'російської душі'. Є тільки жопа.
показати весь коментар
16.05.2026 01:21 Відповісти
Фіцо є носієм зайвої хромосоми ( по визначенню самого )(уйла) бо є угорцем за походженням. І знає все про руску душонку.
показати весь коментар
16.05.2026 02:06 Відповісти
У еу куколдов за 5 лет войны была масса возможностей закончить эту войну если бы были яйца там хоть у кого-нибудь. А так опять поедут стоять раком, впрочем им не привыкать
показати весь коментар
16.05.2026 03:02 Відповісти
"Знавець руської душі" це треба їм неадекватний алкаш-маніяк-канібал? В Європі такого ще треба пошукати. Фіцо хоче зайняти вакантне місце?
показати весь коментар
16.05.2026 03:23 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.
На полке Ленина портрет, по пьянке дворнику минет.
С видом на свалку из окна и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного женой.
Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДАААА!! РОССИЯ велика!!
показати весь коментар
16.05.2026 03:36 Відповісти
Душі? Так то як у пісні:
"... баня, водка, гармонь и лосось..."
показати весь коментар
16.05.2026 04:16 Відповісти
Російська душа гнила і підла, як завжди.
показати весь коментар
16.05.2026 06:55 Відповісти
Краще за українців - ніхто в світі не знає глибину цєї "мацковської вигрібної ями"
показати весь коментар
16.05.2026 07:04 Відповісти
"знавець російської душі"? - там, ****, психиатр нужен...
показати весь коментар
16.05.2026 07:17 Відповісти
А Людмила Александровна Очеретна підійде? Живе у Франції, володіє німецькою мовою .
30 років стажу вивчення гадкової руzzкой душі на прикладі головного душителя
показати весь коментар
16.05.2026 07:35 Відповісти
"Заґадочная русская душа" - це не від слова "загадка", а від слова "загадити"!
показати весь коментар
16.05.2026 08:46 Відповісти
Кращого знавця рашиннської душі чим Невзоров знайти неможливо.
показати весь коментар
16.05.2026 09:07 Відповісти
"Русская душа" може зрозуміти хіба добрячу *********.
показати весь коментар
16.05.2026 09:28 Відповісти
"Європа також має виявляти таку саму повагу як до України, так і до Росії."-сволота,,зрівняв жертву та агрессора.Замість Орбана тепер активізувався.
показати весь коментар
16.05.2026 10:17 Відповісти
 
 