Фіцо про посередника ЄС для переговорів з РФ: Путіну потрібен знавець "російської душі"
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час переговорів Європи з російським диктатором Володимиром Путіним щодо миру в Україні має бути такий посередник, який добре розуміє "російську душу".
Його заяву цитує словацький телеканал HNtelevízia, передає Цензор.НЕТ.
Який має бути переговірник від ЄС
За його словами, у Європі його часто критикують за контакти з Путіним, але потім, "коли я йду в туалет, вони йдуть за мною і питають: "Роберте, що Путін скаже?"". Фіцо ж їм, мовляв, відповідає, чому вони самі не розмовляють із російським диктатором.
На переконання Фіцо, європейській стороні доведеться мати прямий діалог із російською стороною, оскільки без контактів із Москвою досягти мирних домовленостей неможливо. Європа також має виявляти таку саму повагу як до України, так і до Росії.
Словацький прем’єр також прокоментував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника від Європи, яку запропонував Путін.
"Усі були шоковані, коли російський президент Путін назвав ім’я Шредера, який би міг бути комунікатором у цій кампанії. Путін просто хоче когось, хто трошки знає російську душу. Ви не можете просто отак взяти будь-кого і сказати йому йти вести перемовини щодо миру між Україною та Росією", - вважає Фіцо.
Що передувало?
- Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
- Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.
всі секрети "загадочной руZZкой душі" розкриває ЗСУ, коли дає фпв-шкою по іпальнику.
А коли нема тих проявів, нема ані творчості, ані емпатії, ані чистоти - нема і душі і ГОДІ ЇЇ ТАМ ВЖЕ ШУКАТИ!!!
Геніальний маркетинговий хід: змусити весь світ шукати відгадку на загадку про ніщо.
30 років стажу вивчення гадкової руzzкой душі на прикладі головного душителя