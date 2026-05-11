Разговор Зеленского и Путина не состоится внезапно, "как гром среди ясного неба", — Буданов

Путин и Зеленский

Беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным не состоится внезапно. Однако Украина готова к этому, если намеки Москвы на диалог искренни.

Об этом заявил глава ОПУ Кирилл Буданов во время визита в Литву, цитирует LRT, передает Цензор.НЕТ.

Потенциал диалога

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого разговора, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — добавил Буданов.

Предыстория

  • Ранее, после общения с Путиным в Москве 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то ему следует позвонить диктатору. Фицо утверждал, что таковым был ответ на сообщение от украинского президента о готовности встретиться с Путиным в любом формате.
  • 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
  • Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.

Буданов Кирилл (587) Зеленский Владимир (24210) путин владимир (32464)
Топ комментарии
Комментировать
муданов ))
показать весь комментарий
11.05.2026 18:13 Ответить
Це, як розмова сліпого з глухонімим!!
Говорили-балакали, усралися та й заплакали!!….
показать весь комментарий
11.05.2026 18:14 Ответить
Та буданви з зеленськими давно обісралися вже давно, але чомусь сльозами і кровʼю обливається через них вся країна!
показать весь комментарий
11.05.2026 18:21 Ответить
"Каву в Ялті" вже три роки п'ємо дякуючи Буданову.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:18 Ответить
Владімір владіміровіч забєрітє мєня хотя би за долгі - може вже нарешті путлєр прислухається до зєлі і забере його ?
показать весь комментарий
11.05.2026 19:04 Ответить
Розум буданова просто зашкалює… в мінус!
показать весь комментарий
11.05.2026 18:18 Ответить
Розмова Пу і Зє не відбудеться як грім серед ясного неба - все зроблять втихаря в Омані.
Чи можливий дворцовий переворот? Так, можливий, але ви його не побачите.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:20 Ответить
А який "дворцовий переворот " - в кремлі чи на банковій ? Тим більше 20 травня буде 2 роки як зєля пєрєсідєнт ? Бодунов - в.о президента, чи ми ще не все знаємо ?
показать весь комментарий
11.05.2026 19:08 Ответить
коротко про муданова за весь час його існування в етері

https://www.facebook.com/reel/26258341277198719
показать весь комментарий
11.05.2026 18:22 Ответить
Яка ще розмова ???
показать весь комментарий
11.05.2026 18:25 Ответить
Уявив як Зеленський переписується з Пукіним в Вайбері.
П-Отдай Донбас, наркоман.
З-Хєр тобі,сраний диктатор.
П-Ми нанісєм удар па центру прінятія рєшеній.
З-А ми вам спалим 10 нпз і твою дачу в Гелєнджик.
Потім Подоляк скаже що відбулись перговори.Вони були складні,але є прогрес.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:26 Ответить
В 2014 в москву їздив й нічого, нехай зараз п..дує виконує свої передвиборчі обіцянки. Кидати людей в нори на смерть він може, ризикнути власною шкурою щоб врятувати тисячи життів - ні, сцикотно. Чим його життя цінніше за життя мужика на фронті? Навіть якщо нюхне там новичка або глотне полонію, не повернеться звідти - Україна лише виграє.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:27 Ответить
О кавопич, як справи? Вже знаеш про договорняк чи що?
показать весь комментарий
11.05.2026 18:28 Ответить
Переливання із пустого в порожнє.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:29 Ответить
БУданов таке ж лайно як і все що тепер на верху - все згнило. При владі русофіли і антимайдан
показать весь комментарий
11.05.2026 18:37 Ответить
Буданов показав свою справжню сутність коли взяв собі в радники русофіла і українофоба Тигіпка.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:49 Ответить
Все погодять в Омані завчасно
показать весь комментарий
11.05.2026 18:43 Ответить
Тут на сайті В.Загребельний пропонує їхати в москву. Чи він розуміє, що їхати в москву це приниження для України і справа тут не в безпеці Зеленського. Швидще за все розуміє, але робить спеціально такий вкид у суспільство, щоб корисні ідіоти кричали "треба їхати в москву". Доречі, для путіна це запрошення в москву просто відмовка. Якби путін насправді хотів перемовин, то необов'язково затягувати Зеленського в москву. Є багато міст, яки пропонували організувати зустріч, той же Стамбул.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:47 Ответить
Чому раніше це не було для зєлі приниженням ,а тут раптом стало.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:10 Ответить
Як там ворог України тігіпко поживає? Дає поради разом з шуфричем звільненим з сізо кривосуддям імені зеленського? А, товарищ буданов?
показать весь комментарий
11.05.2026 18:49 Ответить
озмова між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним не відбудеться раптово. ЧЕРЕЗ ТЕ.ЩО ВОНИ СПІЛКУЮТЬСЯ ДАВНО
показать весь комментарий
11.05.2026 20:35 Ответить
І про що це безтолкове чмо буде вести розмову: Я нє лох, мнє 48 лєт.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:33 Ответить
Як тільки відбудеться, ЗЄ порушить постанову, яку особисто з помпою видав і підписав.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:22 Ответить
 
 