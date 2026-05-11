Разговор Зеленского и Путина не состоится внезапно, "как гром среди ясного неба", — Буданов

Беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным не состоится внезапно. Однако Украина готова к этому, если намеки Москвы на диалог искренни.

Об этом заявил глава ОПУ Кирилл Буданов во время визита в Литву, цитирует LRT, передает Цензор.НЕТ.

Потенциал диалога

Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого разговора, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — добавил Буданов.

Предыстория

Ранее, после общения с Путиным в Москве 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то ему следует позвонить диктатору. Фицо утверждал, что таковым был ответ на сообщение от украинского президента о готовности встретиться с Путиным в любом формате.

9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.

