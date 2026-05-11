Разговор Зеленского и Путина не состоится внезапно, "как гром среди ясного неба", — Буданов
Беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным не состоится внезапно. Однако Украина готова к этому, если намеки Москвы на диалог искренни.
Об этом заявил глава ОПУ Кирилл Буданов во время визита в Литву, цитирует LRT, передает Цензор.НЕТ.
Потенциал диалога
Отвечая на вопрос журналистов о возможности такого разговора, Буданов пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены, а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".
"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — добавил Буданов.
Предыстория
- Ранее, после общения с Путиным в Москве 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил: если Зеленский хочет встретиться с Путиным, то ему следует позвонить диктатору. Фицо утверждал, что таковым был ответ на сообщение от украинского президента о готовности встретиться с Путиным в любом формате.
- 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
- Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по прекращению войны.
Говорили-балакали, усралися та й заплакали!!….
Чи можливий дворцовий переворот? Так, можливий, але ви його не побачите.
П-Отдай Донбас, наркоман.
З-Хєр тобі,сраний диктатор.
П-Ми нанісєм удар па центру прінятія рєшеній.
З-А ми вам спалим 10 нпз і твою дачу в Гелєнджик.
Потім Подоляк скаже що відбулись перговори.Вони були складні,але є прогрес.