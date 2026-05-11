Розмова Зеленського і Путіна не відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба", - Буданов

путін та Зеленський

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним не відбудеться раптово. Однак Україна готова до цього, якщо натяки Москви на діалог є щирими.

Про це заявив голова ОПУ Кирило Буданов під час візиту до Литви, цитує LRT, передає Цензор.НЕТ.

Потенціал діалогу

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, Буданов пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а "такі дзвінки через мобільний телефон не здійснюються".

"Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово наголошувала та доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду", - додав Буданов.

Передісторія

  • Раніше, після спілкування з Путіним у Москві на 9 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то йому слід зателефонувати диктатору. Фіцо стверджував, що такою була відповідь на повідомлення від українського президента про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.
  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.
  • Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.

Автор: 

Буданов Кирило (621) Зеленський Володимир (27756) путін володимир (25361)
"Каву в Ялті" вже три роки п'ємо дякуючи Буданову.
11.05.2026 18:18 Відповісти
Розум буданова просто зашкалює… в мінус!
11.05.2026 18:18 Відповісти
муданов ))
11.05.2026 18:13 Відповісти
Це, як розмова сліпого з глухонімим!!
Говорили-балакали, усралися та й заплакали!!….
Та буданви з зеленськими давно обісралися вже давно, але чомусь сльозами і кровʼю обливається через них вся країна!
Владімір владіміровіч забєрітє мєня хотя би за долгі - може вже нарешті путлєр прислухається до зєлі і забере його ?
Розмова Пу і Зє не відбудеться як грім серед ясного неба - все зроблять втихаря в Омані.
Чи можливий дворцовий переворот? Так, можливий, але ви його не побачите.
А який "дворцовий переворот " - в кремлі чи на банковій ? Тим більше 20 травня буде 2 роки як зєля пєрєсідєнт ? Бодунов - в.о президента, чи ми ще не все знаємо ?
коротко про муданова за весь час його існування в етері

https://www.facebook.com/reel/26258341277198719
Яка ще розмова ???
Уявив як Зеленський переписується з Пукіним в Вайбері.
П-Отдай Донбас, наркоман.
З-Хєр тобі,сраний диктатор.
П-Ми нанісєм удар па центру прінятія рєшеній.
З-А ми вам спалим 10 нпз і твою дачу в Гелєнджик.
Потім Подоляк скаже що відбулись перговори.Вони були складні,але є прогрес.
В 2014 в москву їздив й нічого, нехай зараз п..дує виконує свої передвиборчі обіцянки. Кидати людей в нори на смерть він може, ризикнути власною шкурою щоб врятувати тисячи життів - ні, сцикотно. Чим його життя цінніше за життя мужика на фронті? Навіть якщо нюхне там новичка або глотне полонію, не повернеться звідти - Україна лише виграє.
О кавопич, як справи? Вже знаеш про договорняк чи що?
Переливання із пустого в порожнє.
БУданов таке ж лайно як і все що тепер на верху - все згнило. При владі русофіли і антимайдан
Буданов показав свою справжню сутність коли взяв собі в радники русофіла і українофоба Тигіпка.
Все погодять в Омані завчасно
Тут на сайті В.Загребельний пропонує їхати в москву. Чи він розуміє, що їхати в москву це приниження для України і справа тут не в безпеці Зеленського. Швидще за все розуміє, але робить спеціально такий вкид у суспільство, щоб корисні ідіоти кричали "треба їхати в москву". Доречі, для путіна це запрошення в москву просто відмовка. Якби путін насправді хотів перемовин, то необов'язково затягувати Зеленського в москву. Є багато міст, яки пропонували організувати зустріч, той же Стамбул.
Чому раніше це не було для зєлі приниженням ,а тут раптом стало.
Як там ворог України тігіпко поживає? Дає поради разом з шуфричем звільненим з сізо кривосуддям імені зеленського? А, товарищ буданов?
озмова між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним не відбудеться раптово. ЧЕРЕЗ ТЕ.ЩО ВОНИ СПІЛКУЮТЬСЯ ДАВНО
І про що це безтолкове чмо буде вести розмову: Я нє лох, мнє 48 лєт.
Як тільки відбудеться, ЗЄ порушить постанову, яку особисто з помпою видав і підписав.
