Розмова Зеленського і Путіна не відбудеться раптово, "як грім серед ясного неба", - Буданов

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Росії Володимиром Путіним не відбудеться раптово. Однак Україна готова до цього, якщо натяки Москви на діалог є щирими.

Про це заявив голова ОПУ Кирило Буданов під час візиту до Литви, цитує LRT, передає Цензор.НЕТ.

Потенціал діалогу

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, Буданов пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а "такі дзвінки через мобільний телефон не здійснюються".

"Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово наголошувала та доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду", - додав Буданов.

Передісторія

Раніше, після спілкування з Путіним у Москві на 9 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив: якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то йому слід зателефонувати диктатору. Фіцо стверджував, що такою була відповідь на повідомлення від українського президента про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі.

9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.

Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.

