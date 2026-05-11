Путін завжди грає "крапленими картами", - Пісторіус

Останні заяви Кремля про готовність до переговорного процесу є елементом інформаційної маніпуляції та продовженням гібридної війни, що підтверджується порушенням оголошеного триденного "перемир’я".

Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на пресконференції у Києві за підсумками зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Блеф Путіна

"Володимир Путін зараз знову говорить, що війна в Україні нібито наближається до завершення. У свідомого спостерігача одразу виникає питання: якщо він бачить наближення кінця війни, то міг би просто її закінчити. Тоді б він сам тримав цей момент у своїх руках", - сказав він.

Водночас, за словами міністра, Кремль продовжує діяти за старою схемою, висуваючи свої умови. "Він водночас висуває умови, як завжди. Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю це черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни", - заявив глава Міноборони ФРН.

Переговори з Путіним

Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості.

"Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи щодо миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів", - сказав він.

Німецький міністр підкреслив, що припинення війни повністю залежить від Кремля: "Правда полягає в тому - і я не втомлюся це повторювати, - що якщо Володимир Путін хоче завершити свою агресивну війну проти України, він може це зробити дуже просто: просто вивести свої війська або запросити до конкретних переговорів без попередніх умов".

Він також звернув увагу на порушення Росією оголошеного нею ж "триденного перемир’я". "Навіть нібито триденне перемир’я на вихідні знову було порушене. І саме на Путіні лежить відповідальність за припинення цієї війни і терору - а це саме терор, особливо з огляду на українське цивільне населення", - наголосив міністр.

Відволікання уваги від проблем в РФ

За оцінкою Пісторіуса, нинішня риторика Кремля пов’язана з військовими проблемами Росії.

"Я думаю, що Путін своїми нинішніми діями хоче відвернути увагу від власної слабкості. Зараз він майже не може продемонструвати жодних територіальних здобутків. Його армія постійно втрачає частини вже захоплених територій. Саме тому, що Путін у публічному просторі все ще блефує та хитрує", - заявив глава Міноборони ФРН.

У зв’язку з цим, за його словами, союзники мають і надалі посилювати Україну: "Наше завдання як партнерів України - продовжувати зміцнювати її у військовому плані. З одного боку - щоб у момент "X" Україна мала сильну переговорну позицію, а з іншого - щоб показати, що ця країна здатна успішно захищатися".

