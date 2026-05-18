1 921 35

У ЄС шукають перемовника з РФ щодо війни в Україні: серед кандидатів Меркель і Драгі, - Politico

меркель

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в матеріалі Politico

Кая Каллас як переговорниця

Видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця.

Минулого тижня вона навіть, схоже, сама висунула свою кандидатуру, сказавши журналістам: "Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія".

Однак троє дипломатів з ЄС попередили, що жорстка антиросійська позиція Каллас викличе у кремлівського правителя Володимира Путіна різке "ні".

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", – сказав один із дипломатів ЄС.

Меркель як посередниця

У контексті кандидатури Меркель видання зазначає, що вона зараз доступна і мала справу безпосередньо як із Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Однак багато європейців вважають, що її минулі невдалі спроби посередництва достатні, щоб відмовитись від її кандидатури.

Кандидатура Стубба

Щодо кандидатури Стубба відзначають його досвід посередництва у своїй країні і той факт, що він раніше висловлював зацікавленість. Але йому знадобиться широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може знизити його привабливість у Москві.

Драгі-переговірник

А Драгі поважають в Європі і не вважають ані надмірно войовничим, ані таким, що симпатизує Кремлю. Однак не було жодних публічних сигналів про те, що орієнтований на економіку Драгі хоче цю роль.

Посланник - не представник ЄС

Люди, обізнані з позицією Києва, стверджують, що посланник повинен мати сильну підтримку ЄС, але не бути представником самого блоку, якому Путін глибоко не довіряє.

Це може вказувати на такі фігури, як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, або навіть міністр закордонних справ Індії Джайшанкар, який підтримує відносини з обома сторонами.

Найбільшою перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитися між собою, резюмує видання.

Що передувало?

  • Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.
  • Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

Меркель Ангела (1129) Драгі Маріо (61) переговори з Росією (1580) Стубб Александр (203)
Найкращий перемовник це ядерна зброя України
18.05.2026 13:45 Відповісти
А не оце frau ribbentrop
18.05.2026 13:56 Відповісти
Сказочные д...б..лы
18.05.2026 13:46 Відповісти
Ле пеншу нехай ще покличуть. Чи берлусконі з могили піднімуть.
18.05.2026 13:46 Відповісти
Можна ще Сару Вагенкнехт
18.05.2026 14:02 Відповісти
І шредера
18.05.2026 14:04 Відповісти
Агентесу Штазі у перемовники?
Знову замутить якийсь "мінський процес" і їй хтось пообіцяє не виробляти ракет, націлених на пітьму.
18.05.2026 13:47 Відповісти
І це ще буде за щастя, бо зупинити цю війну можна тільки через труп пуйла...
18.05.2026 13:55 Відповісти
Меркель? - Європа прикалується? - чи це вже для них норма
18.05.2026 13:48 Відповісти
Європа не приколюється, вона хоче з цим фацетом пороговорити...
18.05.2026 14:15 Відповісти
А чому ні? Комсомолка, спортсменка, агент ФСБ і нарешті просто красуня!
18.05.2026 14:15 Відповісти
"...перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитися..." - брехня це! Головною перешкодою було, є і буде пуйло! Воно не договороздатне, і не зважає навіть на Китай, що підтверджує сьогоднішній напад кацапами на китайське судно...
18.05.2026 13:53 Відповісти
о, достали з загашника стару шльондру-комсомолку. мабуть ***** вже одобрив
18.05.2026 13:54 Відповісти
Давайте одразу Вероніку Феншуй. Чого уж там
18.05.2026 13:55 Відповісти
точно нам не вистачає старої кремлівської жаби , яка 16 років відгодовувала ***** .
18.05.2026 13:56 Відповісти
жаль Берлусконі вже немає
18.05.2026 13:59 Відповісти
Комсомолка Меркель чи 78-ми річний Драгі !?
Може ну їх ....
18.05.2026 13:59 Відповісти
Ділди розуміють тільки ділдов і ділдкинь
18.05.2026 14:01 Відповісти
Меркель == Шрьодер, тільки в юбці.
Хоча ні! Вона ж завжди у брюках ходила )))
18.05.2026 14:01 Відповісти
ні, не завжди. змолоду ше по нудистських пляжах шлялася.
18.05.2026 14:21 Відповісти
Намагалася когось спокусити.
18.05.2026 17:01 Відповісти
от вам смішно, а розбачити це неможливо.
18.05.2026 17:13 Відповісти
Пожалєйтє старуху
18.05.2026 14:04 Відповісти
18.05.2026 14:27 Відповісти
Та вона ще крєпкая старуха.Коли валодя х@йло її собаками пужоне то вона ще на 2 ступінь ГТО пробіжить.
18.05.2026 15:01 Відповісти
Єврокукооди ніяк не навчаться.
Якщо ***** чи будь-яка інша сторона РЕАЛЬНО хоче з вами розмовляти - вона відправляє до вас на перемовини своїх офіційних представників. У випадку параши це Лаврошадь. А ви у відповідь відправляєте свого офіційного уповноваженого представника, у випадку ЄС це Каллас.
І далі ідуть пернмовини.

Якщо ж вам виставляють умови по кандидатурі з якою вони хочуть чи згодні говорити і самі присилають мединського, дмітрієви чи ще якусь петрушку - значит ніякого реального діалогах із вами не передбачається. А тільки запудрювання мізків і односторонній розводняк.

якщо єврокуки не здатні цього зрозуміти, то їм треба розігнати ***** всі свої виші де ще вчать на дипломатів.
18.05.2026 14:34 Відповісти
нащо у ті перемовини ще одну кгбістку пхати?
18.05.2026 14:34 Відповісти
Меркель?!
Ну ну...
18.05.2026 14:40 Відповісти
Вполне логичное решение. Для серьезных переговоров выберут человека вхожего в кабинеты по обе стороны баррикад. И это точно не аналог условной Каллас. В идеале это Шредер, но он совсем уж токсичный. Меркель идеальный вариант, может Стубб. То что он представляет страну НАТО чушь полная. Эрдоган тоже представляет блок, но с ****** у него отношения прекрасные). Вот и посмотрим реально ли ЕС будет уступать в переговоры или это очередная езда по ушам. Если первое, то кто-то типа Меркель, если втрое, то Каллас подойдёт идеально.
18.05.2026 14:41 Відповісти
Тільки не стару хвойду штазі-кгд-фсб.
18.05.2026 15:40 Відповісти
європа то мабудь повна ж...па?)))
як не гедееровську комсомолочку так латєнтного путіноїда)))
18.05.2026 16:04 Відповісти
Не змушуйте Сонцеясного Бубочку битися в істериці! Він давно вимолює особисте ручкання з Пуйлом.
18.05.2026 16:28 Відповісти
Суцільні "російські консерви", що причетні до нападу на Україну.
18.05.2026 17:13 Відповісти
Меркель??Они что,вообще ипанулись там окончательно все???Вам мигрантов мало,которых эта дура напустила без тормозов...газовой иглы мало,на которую подсадила пол-ЕС в угоду другу володье...О чем эта блд может договориться с куйлом??Только о капитуляции разве что...Вот больные на голову....Я смотрю на этот прибацаный ЕС и все время думаю....Украине точно туда нужно??Может хватит уже тяготеть к разным блокам и альянсам с дегенератами всех мастей....а достаточно союза с несколькими адекватными странами и соседями,с которыми возможно найти действительно равные отношения,интересы,бизнес,оборону....Балтия-Бриты-Поляки с Немцами-Скандинавские страны...остальные,просто ипанулись наглухо...и бесповоротно
18.05.2026 17:14 Відповісти
 
 