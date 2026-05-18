У ЄС шукають перемовника з РФ щодо війни в Україні: серед кандидатів Меркель і Драгі, - Politico

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в матеріалі Politico.

Кая Каллас як переговорниця

Видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця.

Минулого тижня вона навіть, схоже, сама висунула свою кандидатуру, сказавши журналістам: "Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія".

Однак троє дипломатів з ЄС попередили, що жорстка антиросійська позиція Каллас викличе у кремлівського правителя Володимира Путіна різке "ні".

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", – сказав один із дипломатів ЄС.

Меркель як посередниця

У контексті кандидатури Меркель видання зазначає, що вона зараз доступна і мала справу безпосередньо як із Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Однак багато європейців вважають, що її минулі невдалі спроби посередництва достатні, щоб відмовитись від її кандидатури.

Кандидатура Стубба

Щодо кандидатури Стубба відзначають його досвід посередництва у своїй країні і той факт, що він раніше висловлював зацікавленість. Але йому знадобиться широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може знизити його привабливість у Москві.

Драгі-переговірник

А Драгі поважають в Європі і не вважають ані надмірно войовничим, ані таким, що симпатизує Кремлю. Однак не було жодних публічних сигналів про те, що орієнтований на економіку Драгі хоче цю роль.

Посланник - не представник ЄС

Люди, обізнані з позицією Києва, стверджують, що посланник повинен мати сильну підтримку ЄС, але не бути представником самого блоку, якому Путін глибоко не довіряє.

Це може вказувати на такі фігури, як міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, або навіть міністр закордонних справ Індії Джайшанкар, який підтримує відносини з обома сторонами.

Найбільшою перешкодою для вибору переговірника є не Путін чи Зеленський, а нездатність європейців домовитися між собою, резюмує видання.

Що передувало?

Раніше російський диктатор Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини як можливого учасника переговорів. Утім, цю ідею швидко відхилили як у Києві, так і в Берліні.

Українська сторона наголошує, що не розглядає таку участь у перемовинах. Подібну позицію підтвердили й в Міністерстві закордонних справ України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера до посередництва в переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

