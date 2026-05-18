Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность в том, что Турция способна повлиять на прекращение войны в Украине и военного конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Позиция Берлина относительно роли Анкары

По словам Вадефуля, Европейский Союз и Турция должны укреплять стратегические связи. Он подчеркнул, что Анкара имеет потенциал влиять на ключевые международные конфликты благодаря своему географическому и политическому значению.

Министр также отметил, что Германия поддерживает учет позиции Турции при формировании оборонной и промышленной политики ЕС.

Перспектива отношений Турции с ЕС

"Если Турция желает вступить в Европейский Союз, она найдет дружественного и надежного партнера в Германии", - заявил Вадефуль.

В то же время он напомнил о важности евроинтеграционного пути Турции, который начался в 2005 году, но был фактически приостановлен в 2016 году. Среди причин называются вопросы прав человека, демократического управления и ситуация вокруг Кипра.

Несмотря на это, Турция продолжает оставаться официальным кандидатом на вступление в ЕС, а в НАТО призывают к улучшению отношений между Брюсселем и Анкарой на фоне глобальных геополитических изменений.

  • Ранее СМИ писали, что война может завершиться по "финскому сценарию": без полной победы РФ, но с возможными территориальными потерями Украины.

А Німеччина не може ? - для чого так прибіднятись
18.05.2026 21:34 Ответить
Звісно, може. Як і всі інші країни можуть. Об,явити повну блокаду рашці, нічого в них не покупати і не продавати, вигнати зі своєї страни всіх москалів, не пускати їх спртсменів і діячів культури, не контактувати з путлером, заперти їх в своїх кордонах, і рашка загнеться. Але такого ніхто не робить...
18.05.2026 21:48 Ответить
Лицемерие как оно есть. А вообще, вся эта ситуация с евреями у власти и завозом мигрантов выглядит как попытка геноцида крупнейшей белой страны Европы
18.05.2026 21:51 Ответить
Европка ищет снова папиков. За 5 лет войны можно было ее закончить обладая теми ресурами и если бы было наличие яиц хоть у кого-нибудь. Но жуют сопли пятый год, откупаясь баблом и некотрым количеством вооружения. Надеюсь ваши дети еще поучаствуют всю прелесть кацапского сапога на пороге, карма дело такое
18.05.2026 21:50 Ответить
И это гундосит министр ИД такой страны как ФРГ! Конечно абсолютно субьективно предложу---но возможно стоит пересмотреть все наши базовые цели за последние 20 лет, конечно и с учётом войны. Да вообще снять тему тухлую давно о вступлении в ЕС и НАТО.! Нас туда не берут уже 20 лет!
18.05.2026 22:16 Ответить
Ось такий член НАТО який начебто навіть сусід повинен захищати Україну. Хтось упевнений, що він захищатиме Україну у разі конфлікту з Росією? У мене особисто сумніви. Туреччину взагалі взяли в НАТО тільки для того, щоб можна було там тримати свої склади, а сама країна нітрохи не краща за оркостану
18.05.2026 22:19 Ответить
Кстати Эрдоган как вариант. Европейцы ищут того, кто сможет говорить и договариваться с рахой. Говорить на их языке и с учётом специфики менталитета. В чем она состоит думаю и так все понимают. Не так много людей в той Европе осталось для такой роли. Одно дело с трибун по ушам ездить про единство и непоколебимость Европы, паралельно высказывая решительную озабоченность и совсем другое дело говорить о конкретных вещах с людьми ментально застрявшими в 18 веке да ещё и с ядерной бомбой в руках. А говорит придется, если уж воевать не готовы. А они не готовы.
