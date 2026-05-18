Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность в том, что Турция способна повлиять на прекращение войны в Украине и военного конфликта в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Позиция Берлина относительно роли Анкары
По словам Вадефуля, Европейский Союз и Турция должны укреплять стратегические связи. Он подчеркнул, что Анкара имеет потенциал влиять на ключевые международные конфликты благодаря своему географическому и политическому значению.
Министр также отметил, что Германия поддерживает учет позиции Турции при формировании оборонной и промышленной политики ЕС.
Перспектива отношений Турции с ЕС
"Если Турция желает вступить в Европейский Союз, она найдет дружественного и надежного партнера в Германии", - заявил Вадефуль.
В то же время он напомнил о важности евроинтеграционного пути Турции, который начался в 2005 году, но был фактически приостановлен в 2016 году. Среди причин называются вопросы прав человека, демократического управления и ситуация вокруг Кипра.
Несмотря на это, Турция продолжает оставаться официальным кандидатом на вступление в ЕС, а в НАТО призывают к улучшению отношений между Брюсселем и Анкарой на фоне глобальных геополитических изменений.
