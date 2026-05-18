Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил уверенность в том, что Турция способна повлиять на прекращение войны в Украине и военного конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Позиция Берлина относительно роли Анкары

По словам Вадефуля, Европейский Союз и Турция должны укреплять стратегические связи. Он подчеркнул, что Анкара имеет потенциал влиять на ключевые международные конфликты благодаря своему географическому и политическому значению.

Министр также отметил, что Германия поддерживает учет позиции Турции при формировании оборонной и промышленной политики ЕС.

Перспектива отношений Турции с ЕС

"Если Турция желает вступить в Европейский Союз, она найдет дружественного и надежного партнера в Германии", - заявил Вадефуль.

В то же время он напомнил о важности евроинтеграционного пути Турции, который начался в 2005 году, но был фактически приостановлен в 2016 году. Среди причин называются вопросы прав человека, демократического управления и ситуация вокруг Кипра.

Несмотря на это, Турция продолжает оставаться официальным кандидатом на вступление в ЕС, а в НАТО призывают к улучшению отношений между Брюсселем и Анкарой на фоне глобальных геополитических изменений.

Ранее СМИ писали, что война может завершиться по "финскому сценарию": без полной победы РФ, но с возможными территориальными потерями Украины.

