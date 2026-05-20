Зеленский предлагает возобновить формат E3 для переговоров с Россией, - The Telegraph

Президент Владимир Зеленский обратился к Великобритании, Франции и Германии с просьбой возобновить формат E3 для проведения мирных переговоров.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дипломатические источники заявили, что Зеленский видит потенциал в возобновлении формата E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия.

С этим предложением Зеленский обратился к лидеру Франции Макрону во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявив о желании наполнить этот формат "дополнительным содержанием".

Источник E3 подтвердил, что переговоры продолжаются, однако конкретных планов относительно прямых переговоров с РФ достигнуто не было.

Источники издания также рассказали, что украинские власти хотят, чтобы переговорщик от Европейского Союза подчеркнул, что мирные переговоры "в интересах Кремля", ведь "Украина может испортить россиянам праздничный сезон".

Формат E3

Это неформальный механизм дипломатического сотрудничества между Францией, Германией и Великобританией.

Формат был создан в 2003 году для переговоров с Ираном по поводу ядерной программы. Тогда Великобритания, Франция и Германия выступали ключевыми посредниками между Тегераном, США и Советом Безопасности ООН.

Сегодня этот формат используется для координации позиций по ключевым международным вопросам (Ближний Восток, безопасность, санкции).

Что предшествовало?

Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.

Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

