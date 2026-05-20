Зеленский предлагает возобновить формат E3 для переговоров с Россией, - The Telegraph

Зеленский хочет возобновить формат E3: что известно?

Президент Владимир Зеленский обратился к Великобритании, Франции и Германии с просьбой возобновить формат E3 для проведения мирных переговоров.

Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Дипломатические источники заявили, что Зеленский видит потенциал в возобновлении формата E3, в который входят Великобритания, Франция и Германия.

С этим предложением Зеленский обратился к лидеру Франции Макрону во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявив о желании наполнить этот формат "дополнительным содержанием".

Источник E3 подтвердил, что переговоры продолжаются, однако конкретных планов относительно прямых переговоров с РФ достигнуто не было.

Источники издания также рассказали, что украинские власти хотят, чтобы переговорщик от Европейского Союза подчеркнул, что мирные переговоры "в интересах Кремля", ведь "Украина может испортить россиянам праздничный сезон".

Формат E3

Это неформальный механизм дипломатического сотрудничества между Францией, Германией и Великобританией.

Формат был создан в 2003 году для переговоров с Ираном по поводу ядерной программы. Тогда Великобритания, Франция и Германия выступали ключевыми посредниками между Тегераном, США и Советом Безопасности ООН.

Сегодня этот формат используется для координации позиций по ключевым международным вопросам (Ближний Восток, безопасность, санкции).

Что предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение диктатора РФ Владимира Путина привлечь бывшего канцлера Герхарда Шредера к посредничеству в переговорах по урегулированию войны в Украине.

Михайло Ткач: Фігуранти плівок Міндіча бояться що війна закінчиться
Пряма мова:
Я в цих плівках, розшифровках бачу що ці хлопці, коли мова йде про перемовини, про зупинку вторгнення - вони переживають, щоб не дай боже, ви що...
Та ніхто тебе давно не слухає - всі дивляться як скаже таролог дерьмака та ржуть і хвалять Бога шо такі керівники є тіки в Україні - так обрала більшість українців.
Вся шобла не хоче закінчення її.
Бо,коли закінчиться,вийдуть під стіни оп і спитають їх,а вони про себе такі дифірамби наспівували..
українська влада хоче, щоб перемовник від Європейського Союзу наголосив, що мирні переговори "в інтересах Кремля"
Це щось накшталт дозволу проведення параду?
Формат Е-3,замість формат-1(США),означає свідоме затягування закінчення війни.
америка відвалилась
Немає і не буде ніяких мирних переговорів, не розводьте тут кремлівську пропаганду!
Алльо, то це якийсь "Мінськ-4" виходить?!
Ще початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2022 року на саміті G20 зє офіційно заявив, що Україна не погодиться на жодні нові «Мінські домовленості».
бо в Зеля не сподівається на перемогу, тому мабуть вирішів домовлятися
Може надіється, що ***** залишить його гауляйтером? Даремно, бо в ***** є кум мертвечук.
Поверни пісок який твої дружбани-корупціонери вкрали з території кладовища в Українці Gan Дон ти непотрібний!
А я пропоную зеленському взяти мутузеу і вдавится, покі народ його на швабру не посадив. А ця мить все ближчи, Вова.
ще ні один мойша на швабрі не сидів
Хтось повинен бути першим.
А дєрмака в головні перемовники! 🤬
Схожий формат був в переговорах в рамках т.зв. "Нормандського процесу" (а потім - "Мінського"), але тоді ***** домігся виключення з формату британців.
чим більше та чаще Зеля хоче перемовин з кацапстаном, тим тривожніше
ЗЕлена габадська гуйня Мацкви аж пердить намагаючись виконати Оман і рятує московських хабадський каганат?
https://www.youtube.com/post/Ugkxu3wxIQ3VRtMb_gOD4CD8nj-zIx4LVw-g


Дебіл. До чого призведуть ці переговори вже видно по результатах минулих переговорів за участю сцишиа. Результат тихпереговорів був повне припинення Україні фінансової і військової допомоги і зняття санкцій з Сосії і **********. Тепер залишилось ще щоб Європа проти нас ембарго на допомогу ввела? Доречі де твої обіцяні 1000 полонених і 90 млрд з минулих переговорів?
