Великобритания не отменяет никаких санкций против России, — министр Брайант

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заверил, что ни одна из действующих санкций против России не отменена.

Он назвал санкции Великобритании против РФ "самым жестким режимом санкций в мире".

"Я хочу абсолютно четко заявить, что наш режим санкций сегодня более жесткий, чем был вчера или на прошлой неделе. Фактически, благодаря нормативным актам 2026 года в отношении России мы с сегодняшнего дня впервые запретим импорт не только урана, но и российских нефтепродуктов, переработанных в третьей стране. Мы никаких действующих санкций не отменяем", — подчеркнул министр.

Брайант указал, что санкции против РФ вводятся постепенно.

"Поэтому, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы выдали целевую временную лицензию, чтобы разрешить дальнейший импорт дизельного топлива и авиационного топлива.

Эти лицензии являются временными и целевыми. Мы будем регулярно и неоднократно пересматривать их и приостановим их действие, как только это станет возможным. В результате всех мер, которые мы приняли, на рынке будет меньше российской нефти, а не больше. Россия станет беднее", — пояснил министр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти.

20.05.2026 17:24 Ответить
Не скасовує, але скасовує.
показать весь комментарий
20.05.2026 17:30 Ответить
 
 