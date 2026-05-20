Великобритания не отменяет никаких санкций против России, — министр Брайант

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заверил, что ни одна из действующих санкций против России не отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он назвал санкции Великобритании против РФ "самым жестким режимом санкций в мире".

"Я хочу абсолютно четко заявить, что наш режим санкций сегодня более жесткий, чем был вчера или на прошлой неделе. Фактически, благодаря нормативным актам 2026 года в отношении России мы с сегодняшнего дня впервые запретим импорт не только урана, но и российских нефтепродуктов, переработанных в третьей стране. Мы никаких действующих санкций не отменяем", — подчеркнул министр.

Брайант указал, что санкции против РФ вводятся постепенно.

"Поэтому, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы выдали целевую временную лицензию, чтобы разрешить дальнейший импорт дизельного топлива и авиационного топлива.

Эти лицензии являются временными и целевыми. Мы будем регулярно и неоднократно пересматривать их и приостановим их действие, как только это станет возможным. В результате всех мер, которые мы приняли, на рынке будет меньше российской нефти, а не больше. Россия станет беднее", — пояснил министр.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти.

