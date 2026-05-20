Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти

санкції/рф

Великобритания выдала лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, несмотря на санкционные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Новые условия импорта нефтепродуктов

Согласно решению правительства, лицензия освобождает от санкций в отношении России и разрешает импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти.

Она вступает в силу 20 мая 2026 года, является бессрочной и подлежит регулярному пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любой момент изменить, приостановить или отозвать действие лицензии.

Пояснения правительства и условия действия

Министр внутренних дел будет стараться уведомлять о возможном отзыве лицензии не менее чем за четыре месяца до принятия решения.

Как отмечалось, после санкций ЕС и Великобритании Россия перенаправила экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, которые увеличили поставки нефтепродуктов в Европу.

Также в октябре 2025 года Великобритания уже запрещала импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. 

США Трамп агент кремля.... Європа просто бізнес єто другоє 😸.
20.05.2026 01:58 Ответить
20.05.2026 01:58 Ответить
А кому треба подякувати за ціни на нафту?🙄
20.05.2026 02:52 Ответить
20.05.2026 02:52 Ответить
Життя українців немає ніякої цінності..
Головне,щоб пальне не здорожчало...
20.05.2026 04:38 Ответить
20.05.2026 04:38 Ответить
А украинцы не качают нефть эрефии ? А потом разве не на эти деньги эрефия бомбит Украину?
Не видел не одних протестов по этому поводу кроме сопливых пузырей на цензоре
20.05.2026 09:05 Ответить
20.05.2026 09:05 Ответить
Потужнічання так званого "цивілізованого світу" продовжується.
20.05.2026 07:26 Ответить
20.05.2026 07:26 Ответить
Ось тобі і правопопуілісти у владі.
20.05.2026 08:31 Ответить
20.05.2026 08:31 Ответить
Чего? Какие правопопулисты если в Бритиндиании сейчас левые лейбористы у власти?
20.05.2026 09:33 Ответить
20.05.2026 09:33 Ответить
Ну вы главное там українчики тримайтесь, Британия ценит ваши подвиги и невероятное мужество! Разом до перемоги!
20.05.2026 09:30 Ответить
20.05.2026 09:30 Ответить
 
 