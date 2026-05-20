Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти

Великобритания выдала лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, несмотря на санкционные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

Новые условия импорта нефтепродуктов

Согласно решению правительства, лицензия освобождает от санкций в отношении России и разрешает импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти.

Она вступает в силу 20 мая 2026 года, является бессрочной и подлежит регулярному пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любой момент изменить, приостановить или отозвать действие лицензии.

Пояснения правительства и условия действия

Министр внутренних дел будет стараться уведомлять о возможном отзыве лицензии не менее чем за четыре месяца до принятия решения.

Как отмечалось, после санкций ЕС и Великобритании Россия перенаправила экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, которые увеличили поставки нефтепродуктов в Европу.

Также в октябре 2025 года Великобритания уже запрещала импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

