Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти
Великобритания выдала лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, несмотря на санкционные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Новые условия импорта нефтепродуктов
Согласно решению правительства, лицензия освобождает от санкций в отношении России и разрешает импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти.
Она вступает в силу 20 мая 2026 года, является бессрочной и подлежит регулярному пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любой момент изменить, приостановить или отозвать действие лицензии.
Пояснения правительства и условия действия
Министр внутренних дел будет стараться уведомлять о возможном отзыве лицензии не менее чем за четыре месяца до принятия решения.
Как отмечалось, после санкций ЕС и Великобритании Россия перенаправила экспорт нефти в Китай, Индию и Турцию, которые увеличили поставки нефтепродуктов в Европу.
Также в октябре 2025 года Великобритания уже запрещала импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
Головне,щоб пальне не здорожчало...
Не видел не одних протестов по этому поводу кроме сопливых пузырей на цензоре