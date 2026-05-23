Зеленский ввел санкции против 127 оккупантов, ответственных за ракетные удары, и 29 судов теневого флота РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, а также морских судов, входящих в состав теневого военно-логистического флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Санкции против оккупантов

Как отмечается, в первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробаллистических ракет "Кинжал".

В частности, они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажному дому в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России. Они осуществили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М". В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза в Харьковской области 5 октября 2023 года, где погибло 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате удара тремя ракетами погибло 18 человек, еще 78 получили ранения.

Санкции против торговых судов

Во второй пакет вошло 29 гражданских торговых судов, задействованных в перевозке грузов для военных нужд РФ. Их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны России. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. В отношении остальных Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций.

"Санкции – это инструмент системного ограничения российской способности вести войну. Один сегодняшний пакет освещает каналы поставок оружия для российской армии, посмотрим, какие порты теперь будут принимать эти суда. Другой – персонально по тем, кто отдает приказы и осуществляет ракетный террор против украинских городов. Речь идет о повышении цены агрессии для России, затруднении ее военных операций и формировании неотвратимой ответственности за удары по гражданским людям и инфраструктуре", – подчеркнул советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил мэр Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор "Охматдита" Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН по поводу последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, пострадавшая в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице скончался мальчик, который находился в "Охматдите" во время ракетного удара 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и личные фото командного состава.

Читайте также: Удар по "Охматдету": СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Кобилашу