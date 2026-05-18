У Путина все меньше вариантов в войне с Украиной: он теряет ресурсы, - внешняя разведка Эстонии
Российская армия не добивается значительных успехов на фронте, а санкции и кадровые потери ослабляют позиции Кремля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
Он подчеркнул, что Россия "теряет больше людей, чем набирает на пятом году своей полномасштабной войны", и что всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность.
"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения", - сказал Розин.
Санкции критически бьют по экономике РФ
Глава внешней разведки Эстонии также заявил, что главной причиной "такой плохой" финансовой ситуации в России являются санкции против финансового сектора, которые "очень и очень вредят", а карательные меры в отношении экспорта российской нефти также ограничивают ее доходы.
"Я думаю, что сейчас для них очень сложный выбор. Трудно предсказать, что они решат в этой ситуации".
Эстония, имеющая общую сухопутную границу с Россией, является ведущим сторонником Украины в военном альянсе НАТО и Европейском союзе, и она настойчиво призывает своих союзников усилить давление на Москву.
"Поэтому мое послание - давайте продолжать (санкции). Сейчас не время колебаться, просто давайте продолжать", - сказал он.
А ніхто не думав що ціль може бути довести до 12 млн і поставити на заморозку? Таким чином РАЗ І НАЗАВЖДИ буде знищений етнос який завдавав рузкім проблеми
Вкотре обнадіюють Україну, яка захищає їхній дірявий зад.
Угу, а ще пошепки матюкали путіна. Подвиг!
Хтось дуже переоцінює бунтівний характер росіян та дієвість своїх санкцій "і вашим і нашим".
"Тож моє послання - давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати"
