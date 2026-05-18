У Путина все меньше вариантов в войне с Украиной: он теряет ресурсы, - внешняя разведка Эстонии

Эстония призвала усилить санкции против России из-за экономического кризиса

Российская армия не добивается значительных успехов на фронте, а санкции и кадровые потери ослабляют позиции Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Он подчеркнул, что Россия "теряет больше людей, чем набирает на пятом году своей полномасштабной войны", и что всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и потенциально подорвет стабильность.

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в частности на высших уровнях, понимают, что у них есть большая проблема. Трудно сказать, что Путин думает по этому поводу, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения", - сказал Розин.

Санкции критически бьют по экономике РФ

Глава внешней разведки Эстонии также заявил, что главной причиной "такой плохой" финансовой ситуации в России являются санкции против финансового сектора, которые "очень и очень вредят", а карательные меры в отношении экспорта российской нефти также ограничивают ее доходы.

"Я думаю, что сейчас для них очень сложный выбор. Трудно предсказать, что они решат в этой ситуации".

Эстония, имеющая общую сухопутную границу с Россией, является ведущим сторонником Украины в военном альянсе НАТО и Европейском союзе, и она настойчиво призывает своих союзников усилить давление на Москву.

"Поэтому мое послание - давайте продолжать (санкции). Сейчас не время колебаться, просто давайте продолжать", - сказал он.

Населення України було 44.5 стало 18 як кажуть статисти.

А ніхто не думав що ціль може бути довести до 12 млн і поставити на заморозку? Таким чином РАЗ І НАЗАВЖДИ буде знищений етнос який завдавав рузкім проблеми
18.05.2026 12:41 Ответить
українці окрім самих українців не цікавлять та не турбують........як і ,,влада,, жодного немає відношення до українців
18.05.2026 12:44 Ответить
Зараз треба про власну шкуру думати.
18.05.2026 12:48 Ответить
Чому 12, а не 10, або 3? Звідки такі цифри?
18.05.2026 12:58 Ответить
Рашка буде воювати до перемоги, європейці цього ніколи не розуміли і не зрозуміють.
Вкотре обнадіюють Україну, яка захищає їхній дірявий зад.
18.05.2026 12:44 Ответить
так він це не для нас сказав а для своїх мирноживучих.......
18.05.2026 12:45 Ответить
Каупо Розін - це серьозний аргумент в світовій политиці. Ще 2-3 тижні, хто не зрощумів, і Росія розвалиться.
18.05.2026 12:49 Ответить
Естонська розвідка - це вже інтернет-мем.
18.05.2026 12:54 Ответить
"...У Ростовській області активісти руху "ОТПОР" заявили про знищення агітаційних плакатів, які закликають росіян підписувати контракти для участі у війні проти України..."
Угу, а ще пошепки матюкали путіна. Подвиг!
18.05.2026 12:55 Ответить
У країні, де все збудовано на силовиках та придушенні інакомислення загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність. Джерело: https://censor.net/ua/n4003782

Хтось дуже переоцінює бунтівний характер росіян та дієвість своїх санкцій "і вашим і нашим".
18.05.2026 12:57 Ответить
поки товстий схудне - худий здохне (особливо коли на ньому сидять Zельоні упирі).
18.05.2026 12:59 Ответить
Тим часом список тискунів язиком поповнюється.


18.05.2026 13:00 Ответить
 
 