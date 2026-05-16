Новости Китай о войне в Украине
Китай и США заявили о готовности содействовать завершению войны РФ против Украины

Трамп и Си Цзиньпин

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что после переговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обе стороны выразили заинтересованность в дальнейших усилиях, направленных на прекращение войны России против Украины.

Об этом он рассказал на брифинге в пятницу, текст которого распространило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мирные переговоры 

"И Китай, и США надеются на скорейшее завершение конфликта и оба приложили много усилий для содействия мирным переговорам по-своему. Сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь. И Китай, и США готовы продолжать общение и играть конструктивную роль в политическом решении кризиса", - сказал Ван И.

По его словам, КНР также настойчиво работает над содействием мирным переговорам и будет продолжать играть свою роль в продвижении скорейшего завершения конфликта и восстановления мира на Ближнем Востоке.

Война в Иране

"Китай призывает США и Иран продолжать урегулировать свои разногласия и споры, включая ядерный вопрос, путем переговоров, и выступает за скорейшее восстановление нормальной ситуации в Ормузском проливе на основе соблюдения режима прекращения огня. Китай считает, что фундаментальное решение вопроса пролива заключается в достижении постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - сказал министр.

Топ комментарии
По-перше, ми не дамо Україні зброю та гроші.. По-друге, ми дамо зброю та гроші РФ, чим посприяємо миру.....
16.05.2026 14:22 Ответить
Китай і США (колонія Ізраіля) заявили про готовність допомогати Путіну.
16.05.2026 14:32 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла... 5й рік.
16.05.2026 14:20 Ответить
Якщо так як з Тайванем....
16.05.2026 14:18 Ответить
Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст Джерело: https://censor.net/ua/n4003573

Скидається на те
16.05.2026 14:19 Ответить
Сі вже кинувся - хотя би лоба не розбив - ось путлєр під"їде - охладить його пил
16.05.2026 14:20 Ответить
ага. і саме того сі викликає до себе на ковёр *****, щоб, строго так!, наказати тому закінчити війну! ))
16.05.2026 14:22 Ответить
Ага, спільні зусилля для завершення війни: Китай і буде допомогати росії, а США посилять тиск на Україну та ще зменшать допомогу.
16.05.2026 14:22 Ответить
"...висловили зацікавленість у подальших зусиллях, спрямованих на завершення війни Росії проти України." Джерело: https://censor.net/ua/n4003576

Тобто, домовились допомогти Пу врешті решт подолати цих "впертих біндєравцов".
16.05.2026 14:22 Ответить
будуть бомбити нас самі?
16.05.2026 14:23 Ответить
Рятують рашку,щоб поглинути Тайвань?
16.05.2026 14:24 Ответить
Знаємо ми ці "сприяння". Краще не треба.
16.05.2026 14:25 Ответить
поки 24 годинний виродок на посаді ніякого завершення війни не буде
16.05.2026 14:31 Ответить
"Конгрес США може не схвалити нову допомогу Україні, - республіканець Маст" - вже сприяють...
16.05.2026 14:34 Ответить
домовились домовлятись.
16.05.2026 14:37 Ответить
Їхній варіант закінчення війни це капітуляція України.
16.05.2026 14:44 Ответить
Вже п'ятий рік сприяють завершенню війні. Якщо і далі так сприятимуть, то війна йтиме і десятий рік. Найефективніше посприяють закінченню війни, казав Невзоров, стінки гробу Путіна. І ,Невзоров, мабуть прав.
16.05.2026 14:48 Ответить
Ви вже п'ятий рік "сприяєте".
16.05.2026 14:49 Ответить
Дві держави,лише які вони здатні покласти край війні в країні,особливо,якщо ще об'єднають свої зусилля.
16.05.2026 14:58 Ответить
Дві надпотужні держави світу, але "сприяння миру" у них -- якесь вутле...
16.05.2026 15:06 Ответить
І Китай, і США сподіваються....ЦЕ СПОДІВАННЯ РАШИСИСТСЬКИХ ПОСІБНИКІВ І СПІВУЧАСНИКІВ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ
16.05.2026 15:17 Ответить
 
 