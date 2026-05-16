Китай и США заявили о готовности содействовать завершению войны РФ против Украины

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что после переговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обе стороны выразили заинтересованность в дальнейших усилиях, направленных на прекращение войны России против Украины.

Об этом он рассказал на брифинге в пятницу, текст которого распространило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мирные переговоры

"И Китай, и США надеются на скорейшее завершение конфликта и оба приложили много усилий для содействия мирным переговорам по-своему. Сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь. И Китай, и США готовы продолжать общение и играть конструктивную роль в политическом решении кризиса", - сказал Ван И.

По его словам, КНР также настойчиво работает над содействием мирным переговорам и будет продолжать играть свою роль в продвижении скорейшего завершения конфликта и восстановления мира на Ближнем Востоке.

Война в Иране

"Китай призывает США и Иран продолжать урегулировать свои разногласия и споры, включая ядерный вопрос, путем переговоров, и выступает за скорейшее восстановление нормальной ситуации в Ормузском проливе на основе соблюдения режима прекращения огня. Китай считает, что фундаментальное решение вопроса пролива заключается в достижении постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - сказал министр.

