Трамп предостерегает Тайвань от провозглашения независимости: Хочу, чтобы Китай успокоился
Президент США Дональд Трамп после двухдневного визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином предостерег Тайвань от провозглашения независимости.
Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Тайвань и Китай
Трамп рассказал о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и о том, что они могут означать для глобальной безопасности. У президента США спросили, может ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после встреч Трампа с Си.
"Ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется проехать 9 500 миль, чтобы воевать. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", - ответил Трамп.
Помощь Тайваню
- Ранее в МИД Китая заявили, что Си выступил со своими предупреждениями относительно Тайваня, предостерегая, что в будущем могут произойти "столкновения и даже конфликты" с США из-за этого острова.
Трамп не дал четкого ответа, подпишет ли он давно отложенный пакет американского оружия для Тайваня на сумму 14 миллиардов долларов. Хотя в Конгрессе США предварительно одобрили этот пакет в прошлом году, Белый дом затормозил его.
"Мы не стремимся к войнам. Если оставить все как есть, думаю, Китай с этим смирится. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Провозгласим независимость, потому что нас поддерживают США", - добавил лидер США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер, будь ласка, приведи хоча б один офіційний, задокументований і аргументований доказ, де вказано, що Натаньяху дав прямий наказ «вбити десятки тисяч жінок і дітей». Чекаю на цитату чи документ, а не на твої чергові галюцинації. Твій «могутній» аналітичний розум видає опоненту шедевральне: «Хто ти після цього? Не Людина точно». Дякую за таку експертну оцінку від людини, яка не здатна зв'язати три факти до купи, зате активно сипле прокльонами та згадує про вищі сили. Не шуткував би ти такими речами, тим більше що таке загрожує більш тобі ніж тому хто з тобою не згоден.... Бо Бог дійсно не фраер - він усе бачить... А поки ти чекаєш, коли «Бог заплатить по заслугам», спробуй хоча б раз відкрити міжнародні новини замість низькосортних пабліків. Кажуть, це допомагає тверезішати та бачити реальний світ.
Якщо ти здатний на конструктивний діалог, давай прояснимо:
-- Де саме ти знайшов текст або доказ цього "наказу"?
-- Як, на твою думку, Ізраїль мав захищатися від звірств терористів, чи ні?
-- Ти справді віриш, що терористів потрібно жаліти а не знищувати?
-- Які джерела інформації, окрім власної фантазії, ти використовуєш?
-- Чи готовий ти почути реальні факти про Близький Схід, чи продовжиш лякати всіх кармою?
Якщо готовий до нормального діалогу- ласкаво просимо. Якщо почнеш знову про зло наркотиків і кару вищих сил - то краще проходь мимо...
А в майбутньому скажуть: США зрадила Тайвань ради комуністичного Китаю.
Парам парам пам. Ріал політік. Або як кажуть москалі "каждий свєрчок, знай свой шесток".
.
ЗЄлєнський, яий розмінує пролив та стратегічні заводи чіпів.
.
вот такі гримаси історії.
Гоміндан став китайською ватою
.
там дофіга китайських робочих було....
.
На Тайвані знаходиться законна влада Китайської Республіки 🇹🇼
А в Пекіні - просто сидять комуністи , які захопили владу на материковій його частині
сподіваюсь завтра він нарешті напише чому Україні потрібна ядерна зброя
.
Але жадоба корпорацій все більше віддавали косооким технологій щоб ті для них все робили а вони тільки гроші збирали, в результаті Хуавей зміг випустити перші ШІ чіпи і фактично західні технології їм скоро стануть не потрібні, тому і пішли на такі переговори щоб західні корпорації не втратили прибутки і китай дальше купляв їх продукцію, а вони не будуть закривати свій ринок.
Почитай щось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Цей обісцяний дебіл хоч знає, яка країна була у Раді Безпеки ООН до початку 1970-х? І що сталося тоді, з "подачі" дуже хитрозробленого єврея Кіссінґера?
Вернулося з турне - однаково дурне.
Рудий затягнув - купи в мене, а Тайвань потім. А йому у відповідь -відкажись від Тайвань, і купимо все пізніше.
Нізя погане про бздоню казать.
Гімно не жер. тіко квасолю вибрав
Гарна угода!!
Мабудь всi їхні делегації так працюють!