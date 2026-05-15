Трамп предостерегает Тайвань от провозглашения независимости: Хочу, чтобы Китай успокоился

Трамп і Си Цзіньпін

Президент США Дональд Трамп после двухдневного визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином предостерег Тайвань от провозглашения независимости.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Тайвань і Китай

Трамп рассказал о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и о том, что они могут означать для глобальной безопасности. У президента США спросили, может ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после встреч Трампа с Си.

"Ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется проехать 9 500 миль, чтобы воевать. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", - ответил Трамп.

Помощь Тайваню

  • Ранее в МИД Китая заявили, что Си выступил со своими предупреждениями относительно Тайваня, предостерегая, что в будущем могут произойти "столкновения и даже конфликты" с США из-за этого острова.

Трамп не дал четкого ответа, подпишет ли он давно отложенный пакет американского оружия для Тайваня на сумму 14 миллиардов долларов. Хотя в Конгрессе США предварительно одобрили этот пакет в прошлом году, Белый дом затормозил его.

"Мы не стремимся к войнам. Если оставить все как есть, думаю, Китай с этим смирится. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Провозгласим независимость, потому что нас поддерживают США", - добавил лидер США.

Топ комментарии
+31
Зрадив Тайвань.

А в майбутньому скажуть: США зрадила Тайвань ради комуністичного Китаю.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:34 Ответить
+23
Навіщо Тайваню проголошувати незалежність ? Від кого ?
На Тайвані знаходиться законна влада Китайської Республіки 🇹🇼
А в Пекіні - просто сидять комуністи , які захопили владу на материковій його частині
показать весь комментарий
15.05.2026 21:49 Ответить
+18
Все. Трамп = Нетаньяху = Путін.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:33 Ответить
а Нетаньяху яким **** тут, мова про КНР та Китайську Республіку (вона же Тайвань)
показать весь комментарий
15.05.2026 21:40 Ответить
Натаньяху та Прутін військові злочинці яких розшукує Ґааґа. А Краснов їм допомагає і також порушив Міжнародні закони. Тяжко зрозуміти це? Наркотики це зло.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:59 Ответить
Нетаньяху військовий злочинець тому що Газу(хамас) роз'****? то правильно зробив!
показать весь комментарий
15.05.2026 23:17 Ответить
Натаньяху дав наказ і було вбито десятки тисяч жінок і дітей. Kungfury Truesurvivor по твоєму це нормально? Схоже ти радієш цьому. Хто ти після цього? Не Людина точно. А нелюдам як і Людям Бог платить по заслугам. Тому чекай і не дивуйся і не кажи що не знав.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:14 Ответить
Хоча комент не мені, але не зміг пройти мимо такоі вибач дикоі дурні: ..Натаньяху дав наказ і було вбито десятки тисяч жінок і дітей? '' Ти це серьйзно ? Тоді таки так, дійсно, згоден, наркотики - це зло, і, судячи з твого тексту, у тебе вже почався небезпечний передоз, бо твій мозок остаточно відмовився сприймати реальність. Дивовижно, як взагалі у твоїй голові затишно помістилися Гаага, Путін, Краснов і Натаньяху. Це ж який рівень інтелектуальної еволюції треба мати, щоб щиро вірити, ніби держава Ізраїль просто з нудьги і просто за так вирішила розпочати війну, а не захищалася від жорстокого нападу? Для тих, хто в танку і з вимкненим критичним мисленням, нагадую базові факти: ХАМАС напав першим: Терористи увірвалися на мирну територію, вбивали, гвалтували, спалювали живцем жінок і дітей.Оборона - це обов'язок: Ізраїль був вимушений захищати своїх громадян від знищення.Живий щит: Терористи ховаються в тунелях під школами та лікарнями, підставляючи під удар власне населення. Так хто ім дохтур?
А тепер, будь ласка, приведи хоча б один офіційний, задокументований і аргументований доказ, де вказано, що Натаньяху дав прямий наказ «вбити десятки тисяч жінок і дітей». Чекаю на цитату чи документ, а не на твої чергові галюцинації. Твій «могутній» аналітичний розум видає опоненту шедевральне: «Хто ти після цього? Не Людина точно». Дякую за таку експертну оцінку від людини, яка не здатна зв'язати три факти до купи, зате активно сипле прокльонами та згадує про вищі сили. Не шуткував би ти такими речами, тим більше що таке загрожує більш тобі ніж тому хто з тобою не згоден.... Бо Бог дійсно не фраер - він усе бачить... А поки ти чекаєш, коли «Бог заплатить по заслугам», спробуй хоча б раз відкрити міжнародні новини замість низькосортних пабліків. Кажуть, це допомагає тверезішати та бачити реальний світ.
Якщо ти здатний на конструктивний діалог, давай прояснимо:
-- Де саме ти знайшов текст або доказ цього "наказу"?
-- Як, на твою думку, Ізраїль мав захищатися від звірств терористів, чи ні?
-- Ти справді віриш, що терористів потрібно жаліти а не знищувати?
-- Які джерела інформації, окрім власної фантазії, ти використовуєш?
-- Чи готовий ти почути реальні факти про Близький Схід, чи продовжиш лякати всіх кармою?
Якщо готовий до нормального діалогу- ласкаво просимо. Якщо почнеш знову про зло наркотиків і кару вищих сил - то краще проходь мимо...
показать весь комментарий
16.05.2026 01:14 Ответить
По чому українське зерно в Тель-а-Ззливі?
показать весь комментарий
15.05.2026 22:30 Ответить
ще раз, яким боком це до цієї новини?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:24 Ответить
Є такі імбіцили, які вважають що прихільність до декого зі сходу є ознакою цивілізованості.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:08 Ответить
Тобто коли наприклад ще у 1971 році завдяки тим же США з ООН вигнали Тайвань і замість нього запросили КНР, то це було щось інше? Світ живе в реальності, то дехто все в ілюзіях перебуває.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:48 Ответить
Як то кажуть "это_другое". Врешті, там стояло питання про постійного члена Радбезу ООН, а Тайвань ні тоді, ні зараз не має ЯЗ, як обов'язкову умову членства в РБ.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:00 Ответить
Так і до 1971 року Тайвань теж не мав ЯЗ. І виключили його взагалі з ООН, а не з Радбезу. Ну але розумію - КНР мали взяти в Радбез, а дві країни не можуть представляти одну й ту ж країну. Але це і є реальність, а не всяке ляля про права і норми. Сильний і корисний - ласкаво просимо.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:05 Ответить
Чому не можуть представляти? КНДР і Республіка Корея (Піденна Корея) якось в ООН помістились. Китайській республіці варто оскаржити в Міжнародному суді резолюцію Генасамблеї 1971 року, як неправомірну, бо законних підстав (а ними є порушення статуту ООН) для виключення Тайваню не було.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:09 Ответить
"Тайвань неодноразово намагався повернутися в ООН, але отримував відмови, оскільки Секретаріат ООН посилається на резолюцію 1971 року"

Парам парам пам. Ріал політік. Або як кажуть москалі "каждий свєрчок, знай свой шесток".
показать весь комментарий
15.05.2026 23:13 Ответить
Я тому й написав за МС, бо для того він був створений, щоб заполітизовані заморочки повертати в законне русло.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:40 Ответить
Якщо мова за міжнародний суд ООН, то туди можуть звертатися тільки члени ООН. Ну взагалі відверто - це як з Україною і ЄС чи НАТО. Можна подумати, реально справа у вето Орбана чи ще якійсь такій херні.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:43 Ответить
СССР, БССР, УССР
показать весь комментарий
16.05.2026 00:31 Ответить
Тайвань (Китайська республіка) був засновником ООН і, якщо де-факто не міг представляти материковий Китай, то позбавляти країну-засновницю взагалі членства в ООН рішенням більшості країн, які приєднались до ООН пізніше, було смердючим паскудством. Аферу прокрутили після більш як 20-ти річного визнання незалежності Китайської республіки.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:56 Ответить
В 71-му не завдяки США, бо США виступали проти такої резолюції, а право вето постійних членів Радбезу не поширюється на рішення Генасамблеї. Але США в любий час могли начхати на те рішення Генасамблеї і визнати Китайську республіку незалежною державою, бо резолюції ООН носять ніби рекомендаційний характер і юридично не обов'язкові до виконання. Тобто в якійсь мірі зрада була присутня всі ці роки.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:34 Ответить
Не завдяки, але за дивним співпадінням якраз перед тим США почали активно дружити з КНР.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:41 Ответить
В той час деякі західні країни вже почали визнавати КНР на фоні оголошеного Пекіном антирадянського курсу, а США налагодили дипломатичні відносини лише в 1979 році. До 1971 року КНР носився з ідеями експорту революційних війн, як дурень зі ступою - агресія маоістів зашкалювала, а така політика абсолютно суперечить статуту ООН, тому дуже дивно хто і як пропхав через Генасамблею рейдерську ротацію КНР замість Китайської республіки. Маю думку не обійшлось без банальної купівлі голосів.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:05 Ответить
Налагодили то в 1979 році, тільки в липні 1971 року Кіссінджер припхався до Китаю, а в жовтні того ж року комуняків уже в ООН взяли замість Тайваню, отаке)
показать весь комментарий
16.05.2026 00:22 Ответить
Завтра воно прокинеться і скаже, що ніколи такого не говорив і завжди підтримував Тайвань... Це ж діментор!
показать весь комментарий
15.05.2026 21:55 Ответить
Трам - законченный мудак, но с Тайванем у США даже нет дипломатических отношений. Америка официально признает только КНР, так кого он нахер "предал"? Дип отношений нет, никаких военных договоров нет, никаких даже филькиных грамот типа Будапештского меморандума нет. Есть бизнесс по продаже оружия. Китай предложит лучшие условия, и все, бизнес уйдет в Китай.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:32 Ответить
та у багато з ким США не має дипломатичних стосунків, але час від часу (в залежності від напряму політичних вітрів вздовж Потомаку) веде з ними справи. З палестинцями, наприклад... Та й Ізраїль вони не одразу визнали державою...
показать весь комментарий
16.05.2026 01:01 Ответить
Значить буде війна, коли політики не можуть домовитись, починають домовлятись гармати (умовно). У Трампа гірша ситуація, вибори, і у нього другий строк, єдиний варіант лишитися у владі це шлях війни, приклад наш президент, який виконує обов'язки президента у зв'язку з оголошеним воєнним станом і ним же підписаним.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:37 Ответить
трамп - слівной бачок ******** геополітики: Україна, Ізраіль, Тайвань, Нато.....

.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:38 Ответить
А як Китай сам заспокоїться? - його потрібно вздрючити - нє? - не по зубах?
показать весь комментарий
15.05.2026 21:38 Ответить
В критичній ситуації Тайвань підірве свої чіп-заводи і вся любов до Тайваню закінчиться.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:39 Ответить
саме так, там все заміновано на такий випадок...
показать весь комментарий
15.05.2026 21:41 Ответить
для всякого тайваню в критичний для нього час знайдеться свій....

ЗЄлєнський, яий розмінує пролив та стратегічні заводи чіпів.

.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:45 Ответить
Тоже может быть
показать весь комментарий
15.05.2026 23:12 Ответить
і цього тайванського ЗЄлєнського звуть, як не дивно, Гоміндан, який зараз за воз'єднання з кнр.

вот такі гримаси історії.
Гоміндан став китайською ватою

.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:39 Ответить
Та віддай їм цей Тайвань, Китай точно дуже швидко заспокоїться, ти ж знаєш, що робити, Доні)
показать весь комментарий
15.05.2026 21:49 Ответить
Як вiн може вiддати те, що йому не належить?
показать весь комментарий
16.05.2026 00:38 Ответить
Гаваї - ісконно китайські землі.

там дофіга китайських робочих було....

.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:40 Ответить
Ось для чого потрібна наявність ЯЗ у кожної країни, бо лише це реальна гарантія, що такі ********* як РФ, Китай, США не ризикнуть на вас напасти...
показать весь комментарий
15.05.2026 22:00 Ответить
Якщо встигне Тайвань отримати ЯЗ то війни з Китаєм не буде... Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
показать весь комментарий
15.05.2026 22:01 Ответить
блумберг прокинувся.

сподіваюсь завтра він нарешті напише чому Україні потрібна ядерна зброя

.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:42 Ответить
Сумно буде якщо Тайвань чекає такаж жопа як Гонконг 🤔
показать весь комментарий
15.05.2026 22:00 Ответить
Специально посмотрел оригинал, Трамп не носил про 9500 миль. Он сказал что не хотим чтобы кто-то там одержал независимость, что мол Си сказал ему что Тайвань в течении многих лет то отдалялся от Китая, то приближался, и мол не надо сейчас "делать резких движений". Трамп сказал что не хочет сейчас давать никаких обязательств, мол позже обсудим и дадим официальную позицию по этому вопросу.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:05 Ответить
"You know, we're supposed to travel 9,500 miles (15,289km) to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down." Який "оригінал" "ви посмотрели", часом не з Moscow News?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:09 Ответить
Да, спасибо, досмотрел и до этой части. Но все правильно сказал в контексте. А то новость как вырвана из контекста на обсирание Трампа
показать весь комментарий
15.05.2026 23:15 Ответить
Ніхто вже не заспокоється , десь через рік-два почнеться так світова війна, що ну його нах#й.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:07 Ответить
Не буде війни через Тайвань, уже більшість виробництва звідти переносять, фактично вони працювали на Китай, вся зборка була там а з острів поставляв мікросхеми, так захід контролював технології.

Але жадоба корпорацій все більше віддавали косооким технологій щоб ті для них все робили а вони тільки гроші збирали, в результаті Хуавей зміг випустити перші ШІ чіпи і фактично західні технології їм скоро стануть не потрібні, тому і пішли на такі переговори щоб західні корпорації не втратили прибутки і китай дальше купляв їх продукцію, а вони не будуть закривати свій ринок.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:24 Ответить
Тайвань не віддає нічого бо це сенс його існування.
Почитай щось.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:58 Ответить
Вот видишь когда я писал про мировой военный замес после того как сша и Израиль нападут на Иран и как ни крути рано или поздно тебе ухылесу придеться воевать и надо будет только выбрать сторону .То ты мне тут чушь писал про психологические нарративы и навязываемую безысходность , а теперь и сам признаешь что мировая война начнеться через год-два 😁
показать весь комментарий
15.05.2026 23:20 Ответить
Лошок, я тут пишу с 2010 года . И помнить ,что я тут написал каждому такому загнаному опущенцу врде тебя не могу.(((: Ухылесы ((: Вот ты лошара.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:39 Ответить
трумп хоче... мда... а ще він хоче щоб роісія заспокоїлась
показать весь комментарий
15.05.2026 22:15 Ответить
Сенатор Маккейн вдавив би Доню за це двома руками..
показать весь комментарий
15.05.2026 22:21 Ответить
Поїхало ,і підтвердило,що покидьок він.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:22 Ответить
Безугла витрата пального. Аксіома не потребує жодних доказів або підтверджень.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:00 Ответить
Тайвань не може проголосити незалежність. Тайвань це і Китайська Республіка. А територія що контролюється з Пекіна це китайська ДНР.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:30 Ответить
Основною темою закритої частини зустрічі керівника Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа був Тайвань. Сі Цзіньпін повідомив Трампа, що Китай в середньостроковій перспективі збирається вирішити питання "Китайського Тайваню" (中国台湾 (Zhōngguó Táiwān) і застеріг США від втручання у "внутрішні справи Китаю".
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
15.05.2026 22:33 Ответить
Для Трампа все просто він захопить Кубу або Гренландію і усіх тайванців туди, а Тайвань віддасть Китаю ну не починати ж війну з ядерним Китаєм ради такої фігні...
показать весь комментарий
15.05.2026 23:22 Ответить
сша завжди здасть і продасть
показать весь комментарий
15.05.2026 22:42 Ответить
Пилять, він що ідіот??!?!

Цей обісцяний дебіл хоч знає, яка країна була у Раді Безпеки ООН до початку 1970-х? І що сталося тоді, з "подачі" дуже хитрозробленого єврея Кіссінґера?
показать весь комментарий
15.05.2026 22:42 Ответить
Руда скотина, підстилка комуняк - диктаторів. Сша здохло для демократичного світу. Тепер китай буде командувать парадом і поширювати свій вплив скрізь, куди зможе дотягнутися.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:02 Ответить
Трамп сказав лише вголос те, що закріплено в документах, США не визнає незалежності як окремої держави Тайваня і це вже давно відомо. У тому числі і китайцям. Кінг-пін чекав від нього інших слів що США не будуть захищати Тайвань або його незалежність від Китаю. Рудий котяра ледь викрутився 😂
показать весь комментарий
15.05.2026 23:04 Ответить
Новина. Теги. Трамп, - де ми ще не насрали....
показать весь комментарий
15.05.2026 23:10 Ответить
Було собі дурне, поїхало в турне...
Вернулося з турне - однаково дурне.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:11 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2026 23:12 Ответить
Сцикло у своєму репертуарі. пі"ар гнойний
показать весь комментарий
15.05.2026 23:19 Ответить
На Тайвань Рудому нас.....ти, він хоче як у мокшанський пісеньці - пєрвим,пєрвим делом самольоти, ну а девочки потом.
Рудий затягнув - купи в мене, а Тайвань потім. А йому у відповідь -відкажись від Тайвань, і купимо все пізніше.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:24 Ответить
Ну що, народ, знімайте рожеві окуляри, бо наш улюблений «великий оплот демократії» вирішив влаштувати розпродаж цінностей. Донні щойно видав такий перл, що в Пекіні, зараз мабуть, шампанське лється рікою, а Сі Цзіньпін витирає сльози розчулення. Людина злітала в Китай і на блакитному оці заявила, що Тайваню не потрібна незалежність, бо, бачите, американським солдатам аж дев'ять з половиною тисяч миль летіти, щоб їх захищати - Донні просто ліниво і дорого! Це взагалі як? Тобто весь цей час США вдавали з себе лідера вільного світу, а виявилося, що вся їхня геополітика впирається в ціну авіаційного палива і небажання ворушитися !?. Це не дипломатія наддержави, це якийсь дитячий садок, де вихователь каже жертві булінгу, мовляв, не біси ********, просто віддай йому свій обід і сиди тихо, бо мені ліниво вставати з лавки вас рознімати. Донні вже прямо хвастається тим, що заблокував пакет зброї на 14 мільярдів доларів, який Конгрес уже погодив, з геніальною метою - «щоб Китай заспокоївся». Ага, зараз Сі Цзіньпін почитає твіти Донні, розплачеться від пацифізму і розпустить армію! Чи стане це зеленим сигналом для Китаю? Звісно ж !!! І це не просто сигнал, це зелене світло розміром з хмарочос!!! Адже Пекін довгими роками чекав саме цих слів !!!! Донні щойно офіційно підтвердив головний страх Тайваню і головну мрію Пекіна: США не прийдуть на допомогу!!!!. Якщо Пекін вирішить «повернути рідну гавань» силою, (а він це точно же спробує зробити після цих заяв і нова війна вже на порозі- це вже питання часу) то Вашингтон просто висловить «глибоку стурбованість», порахує милі на калькуляторі й скаже, що заправка авіаносців коштує занадто дорого. Вашингтон щойно офіційно злив свого союзника заради того, щоб «не провокувати», і замість стримування агресора Тайваню тепер кажуть, що вони самі винні, бо не треба було просити свободи, а сиділи б під комуністами тихо - і війни б не було. Ласкаво просимо в нову еру, де доля цілих націй вимірюється калькулятором миль у голові однієї людини, а свобода - ціною бензину. Найгірше в цьому всьому - це фірмовий бренд, під яким Донні продає цей непотріб, адже він щиро називає себе «миротворцем» і обіцяє зупинити всі війни за 24 години. Але давайте називати речі своїми іменами: його «мир» - це чиста капітуляція за чужий рахунок, а його «дипломатія» - це задоволення апетитів диктаторів у надії, що вони з'їдять когось іншого, а не США. Така політика зрадництва тих, хто бореться за свободу і демократію, ніколи не приводила до миру, а працює з точністю до навпаки. Замість того, щоб стримувати тиранів, цей «миротворчий» ізоляціонізм лише розпалює їхні апетити, показуючи, що за агресію нічого не буде. Рудий чортило не запобігає конфліктам, він лише заохочує диктаторів по всьому світу до нових загарбань і масштабних ескалацій, штовхаючи людство до реальної небезпеки нових військових зіткнень. Поки він рахує милі авіаносців, світ опиняється за крок від глобальної катастрофи - від краху напівпровідникової індустрії до нових великих воєн. Мюнхенська змова 1938 року теж свого часу подавалася як «мир для нашого покоління», і якби ж Донні вчив історію, то він би це знав...... Навіть добрі наміри ідіота завжди ведуть до пекла..... Доведено тою ж історією.....
показать весь комментарий
15.05.2026 23:30 Ответить
Да никто там не хочет независимости. Они и так независимы по факту. Ну и объединяться с комуняками тоже не горят желанием. Большинство устраивает нынешний статус. Так что тромб все нормально сказал. Да в своей дикой манере, но он именно эту тему и педалировал, мол пусть все будет как есть и не нужно резких движений с обеих сторон. Это заявление скорее в пользу Тайваня. Из это тоже устраивает. Это комунякам нужно принципиально островитян пол себя прожать. Китайцам в обмен скорее всего пообещал экономическое сотрудничество и прочие плюшки. Так что не будет никакой войны.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:13 Ответить
Доні думає, що зупинив чергову війну, а дійсно він її наблизив, слабість тільки провокує агресора. Разом з позором Доні отримає і позор і війну.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:28 Ответить
интересно, есть ли у тайванцев аналог "будапештского меморандума"? если есть - то судя по всему его надо было использовать по прямому назначению в отхожем месте сразу же после 14 года (но сейчас то уж точно, чего зря бумаге пылиться)
показать весь комментарий
16.05.2026 00:31 Ответить
Іще на одну войну оконьчив. в памперс
Нізя погане про бздоню казать.
Гімно не жер. тіко квасолю вибрав
показать весь комментарий
16.05.2026 00:35 Ответить
Ото - Козак!
Гарна угода!!
Мабудь всi їхні делегації так працюють!
показать весь комментарий
16.05.2026 00:37 Ответить
Я что то не помню помню особой поддержки Тайбэйя в сторону Украины, а как раз наоборот при Байдене дайте оружие нам Украина потом, зато очень хорошо помню как часто всплывала информация, из разных источников, о продаже в тихаря своих чипов рашке, а когда их на этом ловили они даже особо и не оправдывались, типа бизнес.....так что удачи, как говорится, может Китай переключит свое внимание, нам легче будет, меньше рашикам помогать будет, браво Дони
показать весь комментарий
16.05.2026 00:49 Ответить
А реально - Тайвань для нас інертний
показать весь комментарий
16.05.2026 00:54 Ответить
Посмотрел в ИИ, аж целых 39 миллионов долларов)))
показать весь комментарий
16.05.2026 01:01 Ответить
 
 