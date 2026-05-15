Трамп предостерегает Тайвань от провозглашения независимости: Хочу, чтобы Китай успокоился

Президент США Дональд Трамп после двухдневного визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином предостерег Тайвань от провозглашения независимости.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал о своих переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и о том, что они могут означать для глобальной безопасности. У президента США спросили, может ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после встреч Трампа с Си.

"Ничего не изменилось. Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется проехать 9 500 миль, чтобы воевать. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", - ответил Трамп.

Ранее в МИД Китая заявили, что Си выступил со своими предупреждениями относительно Тайваня, предостерегая, что в будущем могут произойти "столкновения и даже конфликты" с США из-за этого острова.

Трамп не дал четкого ответа, подпишет ли он давно отложенный пакет американского оружия для Тайваня на сумму 14 миллиардов долларов. Хотя в Конгрессе США предварительно одобрили этот пакет в прошлом году, Белый дом затормозил его.

"Мы не стремимся к войнам. Если оставить все как есть, думаю, Китай с этим смирится. Но мы не хотим, чтобы кто-то сказал: "Провозгласим независимость, потому что нас поддерживают США", - добавил лидер США.

