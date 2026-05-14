Си Цзиньпин и Трамп обсуждали войну в Украине, Ближний Восток и КНДР, - МИД Китая
Президент США Дональд Трамп обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином, в частности, войну в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Главы государств обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис в Украине и Корейский полуостров", - говорится в сообщении.
В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпинуказал на важность создания новой парадигмы отношений между великими державами.
"Я готов работать с президентом Трампом, чтобы правильно направлять развитие китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим и знаковым для китайско-американских отношений, продолжая традиции прошлого и открывая будущее", - отметил лидер Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
- В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сінь пінь відмовився, сказав віддавай тайвань.
то ж чекаємо пропозицію тайваню: та віддайте отой свій острів! ви ж те ж китайці!
... так і каже - Сі - верни мені мою
цноту"вєлічіє" - а я тобі твою...
Звідки ви такі лізете?
Питна вона в Ірані закінчится? Коли таке було в останнє? Ніколи...
ті, що на дні пласкої зелі ховаються?
Це як гра у шахи з партнером, який, замість зосередитися над розташуванням фігур, думати над ходами, жонглює канделябром.
"Одна из возможных тем для обсуждения - дружба Китая и России, «разъединить» которые Трамп обещал неоднократно.
Де-факто же вместо того, чтобы вбить клин между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президент США своими действиями лишь усилил их тактическое партнерство. Или, точнее говоря, отношения, предполагающие неуклонно растущую зависимость России от Китая. Ревизию двусторонних связей Си и Путин на днях проведут лично: российский лидер посетит Пекин сразу после Трампа." (с)
Россия осказась в явном выигрыше от иранского кризиса: боевые действия подтолкнули мировые цены на нефть вверх; США смягчил нефтяные санкции против РФ, разрешив закупки уже загруженной на танкеры нефти и нефтепродуктов. дДходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли с 9,75 млрд долларов в феврале до $19 млрд в марте.(с)
Перекрытие Ормузского пролива еще сильнее убедило Пекин в необходимости более тесного сотрудничества с РФ в ключевой сфере - поставках энергоносителей. Пекину теперь приходится готовиться к сценарию, при котором нестабильность на Ближнем Востоке станет новой нормой.
В мире, где физическая доступность энергоносителей становится всё важнее, Россия выглядит для Пекина самым очевидным вариантом страховки, - считает эксперт.
Катастрофой для Пекина блокада не стала: китайский стратегический резерв на конец 2025 года оценивался в 1,4 млрд баррелей - это «подушка безопасности» более чем на полгода в условиях полного отсутствия поставок через Ормузский пролив. И это гораздо больше, чем стратегический запас США, который в конце апреля составлял 398 млн баррелей.(с)
В итоге США оказались в роли просителей. Дональд Трамп был вынужден призывать Пекин внести свой вклад в разрешение кризиса вокруг Ормузского пролива, а китайские чиновники сыграли роль миротворцев, убеждая иранских коллег принять условия начала режима прекращения огня, (с)
Поэтому, по словам Габуева, нет ничего удивительного в том, что в пятилетнем плане экономического развития, принятом китайскими властями в марте, упоминается строительство нового газопровода «Сила Сибири-2» - проекта, который согласовывался не один год. Как отмечает эксперт, при должном желании строительство можно будет завершить менее чем за пять лет, поскольку ресурсная база - это уже освоенные месторождения, которые раньше снабжали Европу. При этом Пекин может быть уверен, что Россия и дальше будет продавать ресурсы ниже рыночной цены: возможности Кремля использовать растущую долю на китайском рынке в своих интересах ограничены тем, что у Москвы просто нет других крупных покупателей по соседству. На днях Владимир Путин анонсировал, не вдаваясь в детали, новый «серьезный, очень существенный шаг вперед» в сотрудничестве с Китаем в газовой и нефтяной сфере.(с)
**************
Пекин передавал России разведывательную информацию, спутниковые снимки военного назначения и беспилотники, хотя прекратил аналогичные экспортные поставки Украине. А издание The Insider рассказывало, что Китай активно проникает на оккупированные территории Украины. Так, 6 тысяч базовых станций мобильной связи работают там на китайском оборудовании, а около 80 банковских отделений на Донбассе торгуют наличным юанем. Хотя официально Пекин так и не признал ни оккупацию Крыма, ни включение «ЛНР» и «ДНР» в состав России, китайские компании инвестируют в строительство заводов на контролируемой РФ части Донбасса, а пророссийские чиновники ездят оттуда в Китай для укрепления связей. (с) Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/13/neravnostoronnii-treugolnik