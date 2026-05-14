Си Цзиньпин и Трамп обсуждали войну в Украине, Ближний Восток и КНДР, - МИД Китая

Президент США Дональд Трамп обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином, в частности, войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Главы государств обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис в Украине и Корейский полуостров", - говорится в сообщении.

В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпинуказал на важность создания новой парадигмы отношений между великими державами.

"Я готов работать с президентом Трампом, чтобы правильно направлять развитие китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим и знаковым для китайско-американских отношений, продолжая традиции прошлого и открывая будущее", - отметил лидер Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.

В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

