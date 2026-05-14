Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
Си Цзиньпин и Трамп обсуждали войну в Украине, Ближний Восток и КНДР, - МИД Китая

Президент США Дональд Трамп обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином, в частности, войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Главы государств обменялись мнениями по важным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, кризис в Украине и Корейский полуостров", - говорится в сообщении.

В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпинуказал на важность создания новой парадигмы отношений между великими державами.

"Я готов работать с президентом Трампом, чтобы правильно направлять развитие китайско-американских отношений и сделать 2026 год историческим и знаковым для китайско-американских отношений, продолжая традиции прошлого и открывая будущее", - отметил лидер Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится к стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели встречу.
  • В МИД Украины надеются, что США и Китай должны заставить Россию прекратить войну.

Топ комментарии
+8
Як то дивно виглядає, не війну московії проти України на її території, а *** війну в Україні. Курва типу Україна сама на себе напала виродки із світової закуліси?
14.05.2026 10:38 Ответить
+4
Сподіваюсь, це не нова "Мюнхенська змова". Але дух Анкориджа тхне
14.05.2026 10:40 Ответить
+2
рудий імбецил пропонував гроші!
сінь пінь відмовився, сказав віддавай тайвань.
то ж чекаємо пропозицію тайваню: та віддайте отой свій острів! ви ж те ж китайці!
14.05.2026 10:40 Ответить
Та навіть не війну, а "кризу"…
14.05.2026 11:07 Ответить
Війна це і є криза.
14.05.2026 11:18 Ответить
А криза теж = війна?
14.05.2026 12:01 Ответить
Кризи різні бувають, війна одна з них.
14.05.2026 12:18 Ответить
Так отож. Коли хтось говорить про кризу замість війни, то він підміняє поняття (приблизно так, як рідина і кров).
14.05.2026 12:22 Ответить
Ні. Просто вживає більш загальний термін. В політиці так постійно роблять.
14.05.2026 12:26 Ответить
Ні хріна. Про "українську кризу" говорять спільники москалів. І коли цей "загальний термін" звучить, зразу стає ясно, з ким маєш справу.
14.05.2026 12:28 Ответить
Цей термін вживали всі без винятку.
14.05.2026 12:31 Ответить
Коли хотіли брехати.
14.05.2026 13:02 Ответить
Після того як рушники Ірану відшльопали Доні мокрими рушниками - як же йому хочеться знову вдихнути той міфічний запах якоби "вєлічія"...
... так і каже - Сі - верни мені мою цноту "вєлічіє" - а я тобі твою...
14.05.2026 10:45 Ответить
Рушники Ірану отримали піздюлів від США і думають як би викрутитися. В них там скоро питна вода закінчиться.
14.05.2026 11:17 Ответить
Скоріше на авіаносцях питна вода сто разів закінчится.
Звідки ви такі лізете?
Питна вона в Ірані закінчится? Коли таке було в останнє? Ніколи...
14.05.2026 11:37 Ответить
Не було ніколи, а тепер є.
14.05.2026 11:55 Ответить
Війну закінчать не перемовини трампонів, сі, зе, пу, макро,... Війну закінчить купка не медійних осіб, котрі її і запровадили. Судячи з усього, коли буде досягнуто певного момента. А ось цей момент настане не раніше 2028-2030 років. Коли в рашці з'явиться Сибірська республіка, а мокшва знову почує квакіт жаб. І все йде до того. Прикро, шо усе те робиться руками українців, без фізичної допомоги хоч кого небуть.
14.05.2026 10:47 Ответить
рептілоїди з альдебарана?
ті, що на дні пласкої зелі ховаються?
14.05.2026 10:56 Ответить
Побачимо. Заскрінив.
14.05.2026 15:21 Ответить
Перекладаю з китайської((Рудий покидьок і покидьок комуніст обговорюють,а як же подарувати Україну *****,щоб потім легше було подарувати китайцям Тайвань,ну а американцям на вибір :Венесуела,Гренландія,іранська нафта,острови епштейна....Кубу(хоча нах та Куба?)((((
14.05.2026 10:48 Ответить
Поки комуністичне керівництво КНР вперто буде називати збройну агресію росії проти України "українською кризою" - війна буде продовжуватися!
14.05.2026 10:55 Ответить
14.05.2026 11:10 Ответить
Ясно що на полі "миротворчості" цей візит ніц не вирішить. Що більш цікаво то це те що Трамп з собою привіз цілу купу керівників технологічних компаній Nvidia, Meta і т.п. типу щоб "відкрити Китай" . Цікаво яка ще великомасштабна дурня планується? 🤔
14.05.2026 11:15 Ответить
И чо, и чо??
14.05.2026 11:15 Ответить
Китай вже балакає на рівних зі США а ще недавно були бідаки бідаками
14.05.2026 11:17 Ответить
Трампівський "дипломатичний" гоп-стоп проти древньої китайської культури стратагем.

Це як гра у шахи з партнером, який, замість зосередитися над розташуванням фігур, думати над ходами, жонглює канделябром.

"Одна из возможных тем для обсуждения - дружба Китая и России, «разъединить» которые Трамп обещал неоднократно.

Де-факто же вместо того, чтобы вбить клин между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президент США своими действиями лишь усилил их тактическое партнерство. Или, точнее говоря, отношения, предполагающие неуклонно растущую зависимость России от Китая. Ревизию двусторонних связей Си и Путин на днях проведут лично: российский лидер посетит Пекин сразу после Трампа." (с)

Россия осказась в явном выигрыше от иранского кризиса: боевые действия подтолкнули мировые цены на нефть вверх; США смягчил нефтяные санкции против РФ, разрешив закупки уже загруженной на танкеры нефти и нефтепродуктов. дДходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли с 9,75 млрд долларов в феврале до $19 млрд в марте.(с)

Перекрытие Ормузского пролива еще сильнее убедило Пекин в необходимости более тесного сотрудничества с РФ в ключевой сфере - поставках энергоносителей. Пекину теперь приходится готовиться к сценарию, при котором нестабильность на Ближнем Востоке станет новой нормой.

В мире, где физическая доступность энергоносителей становится всё важнее, Россия выглядит для Пекина самым очевидным вариантом страховки, - считает эксперт.

Катастрофой для Пекина блокада не стала: китайский стратегический резерв на конец 2025 года оценивался в 1,4 млрд баррелей - это «подушка безопасности» более чем на полгода в условиях полного отсутствия поставок через Ормузский пролив. И это гораздо больше, чем стратегический запас США, который в конце апреля составлял 398 млн баррелей.(с)

В итоге США оказались в роли просителей. Дональд Трамп был вынужден призывать Пекин внести свой вклад в разрешение кризиса вокруг Ормузского пролива, а китайские чиновники сыграли роль миротворцев, убеждая иранских коллег принять условия начала режима прекращения огня, (с)

Поэтому, по словам Габуева, нет ничего удивительного в том, что в пятилетнем плане экономического развития, принятом китайскими властями в марте, упоминается строительство нового газопровода «Сила Сибири-2» - проекта, который согласовывался не один год. Как отмечает эксперт, при должном желании строительство можно будет завершить менее чем за пять лет, поскольку ресурсная база - это уже освоенные месторождения, которые раньше снабжали Европу. При этом Пекин может быть уверен, что Россия и дальше будет продавать ресурсы ниже рыночной цены: возможности Кремля использовать растущую долю на китайском рынке в своих интересах ограничены тем, что у Москвы просто нет других крупных покупателей по соседству. На днях Владимир Путин анонсировал, не вдаваясь в детали, новый «серьезный, очень существенный шаг вперед» в сотрудничестве с Китаем в газовой и нефтяной сфере.(с)
**************

Пекин передавал России разведывательную информацию, спутниковые снимки военного назначения и беспилотники, хотя прекратил аналогичные экспортные поставки Украине. А издание The Insider рассказывало, что Китай активно проникает на оккупированные территории Украины. Так, 6 тысяч базовых станций мобильной связи работают там на китайском оборудовании, а около 80 банковских отделений на Донбассе торгуют наличным юанем. Хотя официально Пекин так и не признал ни оккупацию Крыма, ни включение «ЛНР» и «ДНР» в состав России, китайские компании инвестируют в строительство заводов на контролируемой РФ части Донбасса, а пророссийские чиновники ездят оттуда в Китай для укрепления связей. (с) Полностью https://novayagazeta.eu/articles/2026/05/13/neravnostoronnii-treugolnik
14.05.2026 11:26 Ответить
Черговий маразм чергових іспердів.
14.05.2026 11:57 Ответить
 
 