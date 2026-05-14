Сі Цзіньпін і Трамп обговорювали війну в Україні, Близький Схід та КНДР, - МЗС Китаю

Президент США Дональд Трамп обговорював із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, зокрема, війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Глави держав обмінялися думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Китаю зазначили, що Сі Цзіньпін вказав на важливість створення нової парадигми відносин між великими державами.

"Я готовий працювати з президентом Трампом, щоб правильно спрямовувати розвиток китайсько-американських відносин і зробити 2026 рік історичним і знаковим для китайсько-американських відносин, продовжуючи традиції минулого і відкриваючи майбутнє", - зазначив лідер Китаю.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели зустріч.

У МЗС України сподіваються, що США і Китай мають змусити Росію припинити війну.

