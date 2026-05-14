Трамп та Сі Цзіньпін провели переговори: США та Китай мають бути партнерами
Президент США Дональд Трамп провів переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Подробиці
Сі Цзіньпін на початку зустрічі заявив, що США та Китай мають бути не суперниками, а партнерами.
"Обидві країни виграють від співпраці та програють від конфронтації", - сказав він.
Водночас Трамп назвав лідера КНР "великим лідером"
"Ви - великий лідер. Я кажу це всім. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але це правда. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше", - зазначив лідер США.
Сі Цзіньпін сказав Трампу, що "Тайванське питання" є найважливішим у китайсько-американських відносинах.
"Якщо це питання не буде розглянуто належним чином, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт, що поставить усі китайсько-американські відносини у вкрай небезпечну ситуацію", - пояснив він.
За даними ЗМІ, зустріч вже завершилася.
Трамп розпочав візит до Пекіна 13 травня. Це перший візит лідера США до Китаю за майже 9 років.
Попередній раз Трамп відвідував Китай у листопаді 2017 року під час свого першого терміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як з'ясувалося після повернення Трампа до Білого дому рік тому, Китай також має козирі в протистоянні зі США. Торгову війну Трамп програв, настроїти Китай проти Росії та Ірану не зміг, а його власні передвиборчі обіцянки стримати технологічний та військовий розвиток Китаю розбилися об сувору реальність.
У результаті ні Китай, ні США більше не можуть диктувати одне одному умови, проте ніхто не готовий поки що й ставити ультиматуми. Тому нинішній візит буде в кращому разі прелюдією до наступних зустрічей Сі та Трампа - лише на найближчий рік іх заплановано щонайменше ще три.
Більше того, Трамп своїми указами послабив позиції Америки в конкуренції з Китаєм за світове панування, вважає директор Chatham House Бронвен Меддокс.
"Китайське керівництво і мріяти не могло про те, що Трамп зробив для Китаю після повернення до Білого дому, - пише вона. - Він скасував субсидії Джо Байдена, що дозволило Китаю зміцнити лідерство у "чистих" технологіях. Він обклав митами союзників США, зокрема В'єтнам та Індію, підштовхнувши їх до зближення з Пекіном. Він підірвав авторитет НАТО і став на бік Росії у її війні з Україною. А тепер він загруз у війні з Іраном".
Повернення демократів до влади не обіцяє Китаю нічого доброго. Президент-демократ Джо Байден жодного разу не з'їздив до Китаю і загалом проводив політику стримування щодо другої найбільшої економіки світу.
США повторили помилку СРСР, 30-х років. СРСР "відгодував своїми ресурсами Німеччину, і привів до влади Гітлера, щоб, скориставшись ним, підім'ять під себе, Європу. В результаті насилу врятувався від розгрому.
А США, бажаючи отримать домінування у Євразійському регіоні, підтримали Китай, у його протистоянні з СРСР, наситили його технологіями, і тепер отримали "геополітичного противника", який переважає США, як по населенню (тобто, по мобресурсу), так і по армії, виробничим силам, та розвитку технологій...
гудбай навсегда!!!!
трамп імпєратор міраааааа!!!!!!!!!!
Ілон Маск: Керівник Tesla та SpaceX.Тім Кук: Генеральний директор Apple.Ларрі Фінк: Голова BlackRock.Стівен Шварцман: Голова Blackstone.Келлі Ортберг: Керівник Boeing.Девід Соломон: Генеральний директор Goldman Sachs.Діна Павелл Маккормік: Представниця Meta Platforms.Санджай Мехротра: Керівник Micron Technology.Крістіано Амон: Керівник Qualcomm.Якоб Тайсен: Представник Illumina.Майкл Мібах: Генеральний директор Mastercard.Раян Макінерні: Керівник Visa.Браян Сайкс: Представник Cargill.Джейн Фрейзер: Керівник Citigroup.Чак Роббінс: Керівник Cisco (за іншими даними, міг не взяти участь).Джим Андерсон: Представник Coherent.Г. Лоуренс Калп: Керівник GE Aerospace
Це його козир. Міг ще запропонувати дешеву нафту.
Але Китай цікавить Тайвань, то ж питання, продав Трамп Тайвань чи ні?