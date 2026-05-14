Трамп та Сі Цзіньпін провели переговори: США та Китай мають бути партнерами

Президент США Дональд Трамп провів переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Сі Цзіньпін на початку зустрічі заявив, що США та Китай мають бути не суперниками, а партнерами.

"Обидві країни виграють від співпраці та програють від конфронтації", - сказав він.

Водночас Трамп назвав лідера КНР "великим лідером"

"Ви - великий лідер. Я кажу це всім. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але це правда. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше", - зазначив лідер США.

Сі Цзіньпін сказав Трампу, що "Тайванське питання" є найважливішим у китайсько-американських відносинах.

"Якщо це питання не буде розглянуто належним чином, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт, що поставить усі китайсько-американські відносини у вкрай небезпечну ситуацію", - пояснив він.

За даними ЗМІ, зустріч вже завершилася.

Трамп розпочав візит до Пекіна 13 травня. Це перший візит лідера США до Китаю за майже 9 років.

Попередній раз Трамп відвідував Китай у листопаді 2017 року під час свого першого терміну.

