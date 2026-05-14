Трамп та Сі Цзіньпін провели переговори: США та Китай мають бути партнерами

Президент США Дональд Трамп провів переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Сі Цзіньпін на початку зустрічі заявив, що США та Китай мають бути не суперниками, а партнерами.

"Обидві країни виграють від співпраці та програють від конфронтації", - сказав він.

Водночас Трамп назвав лідера КНР "великим лідером" 

"Ви - великий лідер. Я кажу це всім. Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але це правда. Для мене честь бути вашим другом, і відносини між Китаєм та США стануть кращими, ніж будь-коли раніше", - зазначив лідер США.

Сі Цзіньпін сказав Трампу, що "Тайванське питання" є найважливішим у китайсько-американських відносинах.

"Якщо це питання не буде розглянуто належним чином, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт, що поставить усі китайсько-американські відносини у вкрай небезпечну ситуацію", - пояснив він.

За даними ЗМІ, зустріч вже завершилася.

Трамп розпочав візит до Пекіна 13 травня. Це перший візит лідера США до Китаю за майже 9 років.

Попередній раз Трамп відвідував Китай у листопаді 2017 року під час свого першого терміну.

Топ коментарі
+6
"Китай тепер впевнено протистоїть Трампу з багатьох ключових питань, серед яких санкції, війна в Ірані, контроль над технологіями та рідкісноземельними металами", - зазначають експерти CSIS.

Більше того, Трамп своїми указами послабив позиції Америки в конкуренції з Китаєм за світове панування, вважає директор Chatham House Бронвен Меддокс.

"Китайське керівництво і мріяти не могло про те, що Трамп зробив для Китаю після повернення до Білого дому, - пише вона. - Він скасував субсидії Джо Байдена, що дозволило Китаю зміцнити лідерство у "чистих" технологіях. Він обклав митами союзників США, зокрема В'єтнам та Індію, підштовхнувши їх до зближення з Пекіном. Він підірвав авторитет НАТО і став на бік Росії у її війні з Україною. А тепер він загруз у війні з Іраном".
14.05.2026 08:55 Відповісти
+5
він щє до пельменя заїде...
14.05.2026 08:55 Відповісти
+4
Забавляє як Тромб підлизує Сі, і навіть не обзиває його а називає великим лідером. Кого ще Тромб називав великим лідером крім себе. Це тому що Сі не прогнувся під Тромба, як європейці. Тромб як і Ху'йло поважає тільки силу. При цьому не дивлячись як Тромб підлизується, Сі відкрито продовжує заявляти що претендує на Тайвань, Так що гамериці потрібно готуватись до ще однієї війни. Цікаво як гамерика без НАТО воюватиме з Китаєм якщо вона обісралась даже в ірані
14.05.2026 08:58 Відповісти
Як з'ясувалося після повернення Трампа до Білого дому рік тому, Китай також має козирі в протистоянні зі США. Торгову війну Трамп програв, настроїти Китай проти Росії та Ірану не зміг, а його власні передвиборчі обіцянки стримати технологічний та військовий розвиток Китаю розбилися об сувору реальність.

У результаті ні Китай, ні США більше не можуть диктувати одне одному умови, проте ніхто не готовий поки що й ставити ультиматуми. Тому нинішній візит буде в кращому разі прелюдією до наступних зустрічей Сі та Трампа - лише на найближчий рік іх заплановано щонайменше ще три.
14.05.2026 08:48 Відповісти
"Не варто покладати великих сподівань на саміт Трампа та Сі, - попереджає Джонатан Цзін, колишній аналітик китайського департаменту ЦРУ, а нині дослідник американського Brookings Institution. - Після зустрічі лідерів у листопаді минулого року відносини стабілізувалися, але їх характеризує швидше відсутність конфліктів, ніж наявність будь-якого конструктивного порядку денного".
14.05.2026 08:52 Відповісти
14.05.2026 08:55 Відповісти
Oчікувати проривів не варто - недовіра надто висока, проблем у світі не поменшало, а впевненість Китаю в тому, що Америка стримає дані Трампом обіцянки, залишає бажати кращого. По-перше, тому що Трамп не вічний, а по-друге, вже у листопаді вибори до Конгресу можуть змінити розклад сил в Америці.

Повернення демократів до влади не обіцяє Китаю нічого доброго. Президент-демократ Джо Байден жодного разу не з'їздив до Китаю і загалом проводив політику стримування щодо другої найбільшої економіки світу.
14.05.2026 08:57 Відповісти
Класичний приклад "ППР" - "посиділи, потринділи, розійшлись"...
14.05.2026 09:00 Відповісти
Не согласен. Если договорились, нас ждут "интересные интересности".
14.05.2026 09:14 Відповісти
Ніхто ні до чого, не "договорився"... Китайці залишились "при своїх", і Трамп поїхав - "при своєму"...
США повторили помилку СРСР, 30-х років. СРСР "відгодував своїми ресурсами Німеччину, і привів до влади Гітлера, щоб, скориставшись ним, підім'ять під себе, Європу. В результаті насилу врятувався від розгрому.
А США, бажаючи отримать домінування у Євразійському регіоні, підтримали Китай, у його протистоянні з СРСР, наситили його технологіями, і тепер отримали "геополітичного противника", який переважає США, як по населенню (тобто, по мобресурсу), так і по армії, виробничим силам, та розвитку технологій...
14.05.2026 09:31 Відповісти
Есть информация? Или, так, потрындеть?
14.05.2026 09:34 Відповісти
Ну - як тобі сказать... Звичайний "аналіз подій", за півстоліття... Я ж, ще пам'ятаю, (хоч і малим був), ще події Даманського, та Жаланашколя... А потім, після отримання вищої освіти, навчився аналізувать події, в історичній динаміці...
14.05.2026 09:42 Відповісти
А, не учили, что эволюция не линейно происходит? Даманский, ооо, и что стычка на границе двух полков? У тебя в 1980 году был, мобильный? ИИ был, который все наши висшеие образования заткнет за пояс ( правда контекст, ИИ так и не научился анализировать)
14.05.2026 09:48 Відповісти
Слухай! У тебе є якісь конкретні заперечення? Викладай... Але АРГУМЕНТОВАНО... А не "наздогад буряків"...
14.05.2026 10:14 Відповісти
Отлично! Новые сверх державы. Потом передел мира, не угодных под " шконку", и некоторое время благоденствия для остальных, пока сверхдержавы не начнут бодаться между собой.
14.05.2026 08:56 Відповісти
Трамп - весь піздєц - Рубіо під ніком - зустріч вдалася
14.05.2026 08:50 Відповісти
він щє до пельменя заїде...
14.05.2026 08:55 Відповісти
Ага
14.05.2026 12:47 Відповісти
Тайвань надав Україні десятки швидких автівок, пожежних і евакуційних. За це Краснов їх певно покарає
14.05.2026 08:56 Відповісти
гудбай тайвань!!!!
гудбай навсегда!!!!
трамп імпєратор міраааааа!!!!!!!!!!
14.05.2026 08:56 Відповісти
14.05.2026 08:58 Відповісти
В Ірані вона обісралксь лише у диванних експертів. Війни з Китаєм не буде.
14.05.2026 09:32 Відповісти
Ясно що не буде. Якщо засцяли наземної операції проти чалмоносних папуасів, то за Тайвань навіть не рипнуться коли Китай їх окупує.
14.05.2026 10:57 Відповісти
Не буде, тому що війна меж Китаєм і США не вигідна нікому. Те саме стосується і міфічного вторгнення на Тайвань.
14.05.2026 10:59 Відповісти
А наземна операція в Ірані нічого би корисного не принесла.
14.05.2026 11:12 Відповісти
Дєдушка Сі такого придурка ще не бачив.
14.05.2026 09:03 Відповісти
Трамп разом з собою возив цілий бізнес-десант
Ілон Маск: Керівник Tesla та SpaceX.Тім Кук: Генеральний директор Apple.Ларрі Фінк: Голова BlackRock.Стівен Шварцман: Голова Blackstone.Келлі Ортберг: Керівник Boeing.Девід Соломон: Генеральний директор Goldman Sachs.Діна Павелл Маккормік: Представниця Meta Platforms.Санджай Мехротра: Керівник Micron Technology.Крістіано Амон: Керівник Qualcomm.Якоб Тайсен: Представник Illumina.Майкл Мібах: Генеральний директор Mastercard.Раян Макінерні: Керівник Visa.Браян Сайкс: Представник Cargill.Джейн Фрейзер: Керівник Citigroup.Чак Роббінс: Керівник Cisco (за іншими даними, міг не взяти участь).Джим Андерсон: Представник Coherent.Г. Лоуренс Калп: Керівник GE Aerospace
Це його козир. Міг ще запропонувати дешеву нафту.
Але Китай цікавить Тайвань, то ж питання, продав Трамп Тайвань чи ні?
14.05.2026 09:09 Відповісти
14.05.2026 09:10 Відповісти
В Китаі літр бензину 48 гривень , якщо хто не знав
14.05.2026 09:11 Відповісти
А ще ковбаса по 2.20 і пломбір за 19 копійок
14.05.2026 10:05 Відповісти
Так Ніксон свого часу теж зустрічався і з Мао Дзедуном і з Брєжнєвим.
14.05.2026 09:14 Відповісти
Нічого нового: ******* республіканці = китайські комуністи
14.05.2026 09:17 Відповісти
З того роя не буде ні..я.
14.05.2026 09:21 Відповісти
Юридично Тайвань є територією КНР ,незалежність Тайваню не визнана жодною країною ,і до речі на Тайвані живуть ті ж самі китайці ,що й на континентальному Китаї ,та й війна між ними в 1945-1949 була класичною громадянською війною - умовно червоні ( комуністи ) проти умовно білих(гомінданівці) ,і що саме цікаво гомінданівці вважають комуністів путчистами ,які незаконно захопили владу ,а територію континентального Китаю (теперішню Китайську Народну Республіку) частиною Китайської Республіки (офіційна назва Тайваню )
14.05.2026 09:24 Відповісти
І до речі ,до 1945 року острів Тайвань мав назву Формоза і входив до складу Японії ,а китайським він став після того як його зайняли американські війська і передали Китаю.
14.05.2026 09:28 Відповісти
Якими? Статевими?
14.05.2026 09:40 Відповісти
Трамп після стадії бикування перейшов в режим поступок.
14.05.2026 11:27 Відповісти
Терять ему нечего - ***** та Америка..
14.05.2026 12:48 Відповісти
Капут Амєріка. Так як Трамп США ніякі вороги не опускали.
14.05.2026 22:54 Відповісти
 
 