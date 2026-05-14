У Сенаті США знову провалили спробу обмежити повноваження Трампа щодо Ірану

У Сенаті США вкотре не підтримали ініціативу щодо обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа у контексті дій проти Ірану.

Спроба обмежити повноваження знову провалилася

Голосування відбулося 13 травня і завершилося з мінімальною перевагою — 50 проти 49. Це вже сьомий випадок цього року, коли республіканці блокують подібні ініціативи демократів.

Законопроєкт передбачав обмеження права президента вести бойові дії без погодження Конгресу. Його автори наголошували, що такі рішення мають ухвалюватися колективно, відповідно до Конституції.

До демократів приєдналися троє республіканців, однак цього не вистачило для ухвалення рішення. Водночас один демократ підтримав позицію республіканців.

"Припинення воєнних дій не відбулося. Обидві сторони продовжують бойові дії", – заявив сенатор Джефф Мерклі.

Дискусія навколо війни та ролі Конгресу

Основою суперечки залишається закон про воєнні повноваження, який обмежує термін ведення бойових дій без схвалення Конгресу. Демократи вважають, що цей термін уже сплив, а тому подальші дії адміністрації є сумнівними.

Водночас представники Білого дому наполягають, що ситуація не підпадає під дію цього закону. Вони пояснюють це тим, що активні бойові дії нібито припинені, хоча напруження між сторонами зберігається.

Демократи заявляють про намір і надалі вносити подібні ініціативи, щоб змусити адміністрацію отримати офіційний дозвіл на ведення війни або припинити конфлікт.

Республіканці ж переконані, що президент має достатні повноваження для проведення обмежених військових операцій з метою захисту інтересів США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення.

