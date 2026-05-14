УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14026 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
1 872 12

У Сенаті США знову провалили спробу обмежити повноваження Трампа щодо Ірану

Дискусія в Сенаті США щодо політики Трампа стосовно Ірану

У Сенаті США вкотре не підтримали ініціативу щодо обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа у контексті дій проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Спроба обмежити повноваження знову провалилася

Голосування відбулося 13 травня і завершилося з мінімальною перевагою — 50 проти 49. Це вже сьомий випадок цього року, коли республіканці блокують подібні ініціативи демократів.

Законопроєкт передбачав обмеження права президента вести бойові дії без погодження Конгресу. Його автори наголошували, що такі рішення мають ухвалюватися колективно, відповідно до Конституції.

До демократів приєдналися троє республіканців, однак цього не вистачило для ухвалення рішення. Водночас один демократ підтримав позицію республіканців.

"Припинення воєнних дій не відбулося. Обидві сторони продовжують бойові дії", – заявив сенатор Джефф Мерклі.

Читайте також: У Конгресі США зібрали необхідні підписи для примусового розгляду допомоги Україні

Дискусія навколо війни та ролі Конгресу

Основою суперечки залишається закон про воєнні повноваження, який обмежує термін ведення бойових дій без схвалення Конгресу. Демократи вважають, що цей термін уже сплив, а тому подальші дії адміністрації є сумнівними.

Водночас представники Білого дому наполягають, що ситуація не підпадає під дію цього закону. Вони пояснюють це тим, що активні бойові дії нібито припинені, хоча напруження між сторонами зберігається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Світ вичерпує запаси нафти рекордними темпами": МЕА попереджає про подальше зростання цін

Демократи заявляють про намір і надалі вносити подібні ініціативи, щоб змусити адміністрацію отримати офіційний дозвіл на ведення війни або припинити конфлікт.

Республіканці ж переконані, що президент має достатні повноваження для проведення обмежених військових операцій з метою захисту інтересів США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення.

Також читайте: Війна з Іраном уже коштувала США майже $29 мільярдів, – Пентагон

Автор: 

Іран (3391) США (26528) Ормузька протока (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну, що ж поробиш... Ніхто не може заборонить американцям "відчуть дно"... І чим глибше вони будуть занурюваться - тим довше і важче буде вишкрібатись назад...
показати весь коментар
14.05.2026 01:02 Відповісти
+1
Це щоб ніукого нелишилось навіть сумніву - (ой)бнутий не тільки трамп, а уся ******* республіканська система!
Трамп, це лише продукт цієї системи.
(ОЙ)бнута система = (ой)бнутий продукт!
Доречі - з х*йлом таж сама х*йня...
показати весь коментар
14.05.2026 01:15 Відповісти
+1
А кому не подобається - бабахнемо ЯЗ.
Оце й вся "демократія".
показати весь коментар
14.05.2026 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, що ж поробиш... Ніхто не може заборонить американцям "відчуть дно"... І чим глибше вони будуть занурюваться - тим довше і важче буде вишкрібатись назад...
показати весь коментар
14.05.2026 01:02 Відповісти
Це щоб ніукого нелишилось навіть сумніву - (ой)бнутий не тільки трамп, а уся ******* республіканська система!
Трамп, це лише продукт цієї системи.
(ОЙ)бнута система = (ой)бнутий продукт!
Доречі - з х*йлом таж сама х*йня...
показати весь коментар
14.05.2026 01:15 Відповісти
Демократи ( в данному випадку не партія , а взагалі ) голосують , а диктатори діють . Цікаво , хто ж переможе ?
показати весь коментар
14.05.2026 01:20 Відповісти
Вот это и плохо. У прапорщика краснова развязаны руки. Надо дотерпеть до конца года когда демократы захватят Конгресс и кремлёвской собаке трампу подрежут крылышки...
показати весь коментар
14.05.2026 02:18 Відповісти
Політичні ігри гірші за брачні хоч і схожі
показати весь коментар
14.05.2026 02:29 Відповісти
З такою "опозицією" на виборах до Конгресу знов можуть перемогти республіканці.
показати весь коментар
14.05.2026 07:16 Відповісти
Навряд.
показати весь коментар
14.05.2026 07:27 Відповісти
Нічого не буде до виборів у Конгресс.
показати весь коментар
14.05.2026 07:28 Відповісти
Які в Ірані "інтереси США"? Ізраїль використовує Трампа і хоче отримати результат коштом США. Згідно міжнародному праву США зробили те ж саме що і ********* - почали неспровоковану агресивну війну. Залишилось Сі напасти на Тайвань. А що? Тепер виходить що "королям" можна все що завгодно?
показати весь коментар
14.05.2026 08:19 Відповісти
А кому не подобається - бабахнемо ЯЗ.
Оце й вся "демократія".
показати весь коментар
14.05.2026 09:13 Відповісти
03.11.2026 проміжні вибори до Сенату США покажуть де чия перевага, з таким-то побідуном
показати весь коментар
14.05.2026 08:59 Відповісти
скоро осінь , для Угорщини ми ждали квітень , для США вересень
показати весь коментар
14.05.2026 10:41 Відповісти
 
 