У Конгресі США зібрали необхідні підписи для примусового розгляду допомоги Україні

Допомога Україні від США

У Палаті представників Конгресу США зібрано необхідну кількість підписів під петицією (discharge petition), яка дозволяє винести на голосування законопроєкт про військову допомогу Україні та нові санкції проти РФ в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона.

Про це пишуть NYT та Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Під петицією необхідно було зібрати 218 підписів законодавців.

Законопроєкт, внесений Грегорі В. Міксом — найвищим за рангом демократом у Комітеті із закордонних справ — місяцями залишався без руху. Його прихильникам не вистачало лише одного підпису, щоб оминути керівництво Палати та забезпечити швидкий розгляд документа. Однак 13 травня незалежний законодавець Кевін Кайлі приєднався до ініціативи.

"Нещодавні успіхи України створили вікно можливостей для миру, але зрив останнього припинення вогню довів, що для успіху дипломатії потрібні важелі тиску", - заявив Кайлі.

Хоча багато членів Конгресу з обох партій рішуче підтримували Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, багато найближчих республіканських союзників президента Дональда Трампа стали більш стриманими після його повернення до Білого дому в січні 2025 року, і допомога Києву сповільнилася.

  • Петиція, що зібрала 218 підписів, дозволяє законодавцям змусити Палату представників провести голосування, навіть якщо проти законопроєкту виступає спікер-республіканець Майк Джонсон, який визначає порядок денний.

Законопроєкт мусять винести на розгляд наприкінці травня.

Більше про законопроєкт

Петиція стосується розгляду законопроєкту H.R. 2913, що був поданий у квітні 2025 року Грегорі Міксом з Нью-Йорка.

Законопроєкт передбачає виділення $1,3 млрд на безпекову допомогу Україні та до $8 млрд додаткової підтримки у формі прямих позик. Також він спрямований на поповнення американських запасів озброєння, створення механізмів фінансування повоєнної відбудови та запровадження нових санкцій проти Росії.

А у Верховній Раді України зберуть необхідні голоси в обхід Голови Верховної Ради Стефанчука для примусового початку процедури імпічменту Президента України Зеленського В,О. за статтею "Державна зрада " і"хабарі у особливо великих розмірах з використанням службового становища " ",чи може знов диванні ура-патріоти почнуть істерично верещати ,що це все російське іпсо і його затіяли " агєнти Крємля "?
13.05.2026 22:05 Відповісти
Прикидываешься пошкодженным?
13.05.2026 22:16 Відповісти
В сша вже монархія і Тромбу насрати що там конгрес вирішить
13.05.2026 23:05 Відповісти
той конгрес як наша ВР . нічого не вирішує
13.05.2026 22:02 Відповісти
13.05.2026 22:05 Відповісти
Можна посилання на обвинувачення у "державній зраді" та "хабарництві"?
13.05.2026 22:11 Відповісти
13.05.2026 22:16 Відповісти
Ти теж не можеш надати посилання на обвинувачення у "державній зраді" та "хабарництві".
13.05.2026 22:19 Відповісти
ох ти ж і ***** зелена
13.05.2026 23:13 Відповісти
І у тебе нема посилань...
14.05.2026 00:27 Відповісти
Скільки разів послати?
14.05.2026 08:30 Відповісти
До речі, для запуску процедури імпічменту згода Голови Верховної Ради не потрібна.
13.05.2026 22:18 Відповісти
ну і який наступний крок краснова?
введе війська в Київ?
публічно відсмокче путдєру?
чи ще що?
13.05.2026 22:12 Відповісти
13.05.2026 23:05 Відповісти
 
 