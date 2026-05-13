УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19171 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від США
2 990 10

Гегсет ухилився від відповіді про допомогу Україні

Гегсета звинуватили в підігруванні Путіну

Міністр оборони США Піт Гегсет не назвав терміни використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це питання голові оборонного відомства Америки поставили під час слухань у Сенаті США.

Його підняв сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, який різко розкритикував затримку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Сенаті вимагають пояснень

Кунс звернув увагу, що гроші залишалися замороженими тривалий час і навіть після розблокування наприкінці квітня Пентагон не надав чіткого плану їх використання.

"Поки що ваш департамент не витратив жодної копійки з цих коштів попри неодноразові запити", - заявив Кунс.

Сенатор також поцікавився, чи готове Міноборони США витратити ці гроші саме на озброєння для України та коли законодавці отримають відповідний план.

У відповідь Гегсет заявив, що кошти планують спрямувати на посилення європейського оборонного потенціалу та координуватимуть витрати з командуванням США в Європі. Водночас конкретних строків він не назвав.

Читайте: Сибіга пояснив, яким має бути мир для України

Затримка викликає критику

Під час повторного запитання про терміни міністр знову уникнув прямої відповіді. Це викликало невдоволення серед сенаторів.

"Зволікання з цими інвестиціями в оборону України посилає абсолютно неправильний сигнал Путіну", - заявили демократи.

Кунс наголосив, що затягування з використанням вже виділених коштів може негативно вплинути на безпекову ситуацію та сприйняття позиції США.

Нагадаємо, в новому проєкті оборонного бюджету США не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні. У Вашингтоні дедалі частіше звучать заяви про те, що більшу частину підтримки має взяти на себе Європа.

Автор: 

допомога (9136) США (26516) Україна (7212) війна в Україні (8299) Гегсет Піт (144)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так чого ж добився Умеров який їздив в сша три дні назад на переговори? Україні не дали ні допомоги, ні ракет до Петріотів ні 1000 українських військовополоненинх. Все чого добився Умеров це те що Тромб заборонив Україні бити по моцкві і зіпсувати Ху'йлу день победобєсія і парад СВОлочєй. Більше того, в сша вже обговорюють щоб зняти з Сосії санкції для того щоб ще на кілька днів продлити ''прєкращєніє огня'' якого насправді і не було. Умеров точно за Україну а не за інтереси Ху'йла їздив базарити?
показати весь коментар
13.05.2026 01:09 Відповісти
+6
https://t.me/ShrikeNews/29697 Роман Шрайк:
(Со стороны эвропейских стран-союзниц Украины) усилилось недоверие к программе PURL, поскольку страны-участницы задали обоснованные вопросы о том, как Пентагон использует часть средств.
В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы PURL, для пополнения запасов США.
По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не оказать дополнительную помощь.
...
Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, не стал отрицать, что администрация использовала часть финансирования по программе PURL для пополнения собственных запасов.
Это тупое воровство. Получили 750 млн за оружие для Украины, а использовали их для самих себя.
показати весь коментар
13.05.2026 01:24 Відповісти
+2
просто часу пройшло ще мало. Якби дати йому років десять, то одну чи дві з сімнадцяти виграв би. Але це не точно. Може з дев'ятнадцяти.
показати весь коментар
13.05.2026 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так чого ж добився Умеров який їздив в сша три дні назад на переговори? Україні не дали ні допомоги, ні ракет до Петріотів ні 1000 українських військовополоненинх. Все чого добився Умеров це те що Тромб заборонив Україні бити по моцкві і зіпсувати Ху'йлу день победобєсія і парад СВОлочєй. Більше того, в сша вже обговорюють щоб зняти з Сосії санкції для того щоб ще на кілька днів продлити ''прєкращєніє огня'' якого насправді і не було. Умеров точно за Україну а не за інтереси Ху'йла їздив базарити?
показати весь коментар
13.05.2026 01:09 Відповісти
От саме заради таких результатів кремляді з магівцями вдало використали Карлсона з Мендель .
показати весь коментар
13.05.2026 08:39 Відповісти
Умэрчик искал новую квартиру покупать хахахахах
показати весь коментар
13.05.2026 08:40 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/29697 Роман Шрайк:
(Со стороны эвропейских стран-союзниц Украины) усилилось недоверие к программе PURL, поскольку страны-участницы задали обоснованные вопросы о том, как Пентагон использует часть средств.
В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы PURL, для пополнения запасов США.
По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не оказать дополнительную помощь.
...
Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, не стал отрицать, что администрация использовала часть финансирования по программе PURL для пополнения собственных запасов.
Это тупое воровство. Получили 750 млн за оружие для Украины, а использовали их для самих себя.
показати весь коментар
13.05.2026 01:24 Відповісти
гегсет так і залишиться в історії США як єдиний за історію міністр війни.
показати весь коментар
13.05.2026 01:27 Відповісти
міністр війни, який жодної війни не виграв
показати весь коментар
13.05.2026 09:12 Відповісти
просто часу пройшло ще мало. Якби дати йому років десять, то одну чи дві з сімнадцяти виграв би. Але це не точно. Може з дев'ятнадцяти.
показати весь коментар
13.05.2026 09:25 Відповісти
 
 