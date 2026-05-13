Гегсет ухилився від відповіді про допомогу Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет не назвав терміни використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це питання голові оборонного відомства Америки поставили під час слухань у Сенаті США.

Його підняв сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, який різко розкритикував затримку.

У Сенаті вимагають пояснень

Кунс звернув увагу, що гроші залишалися замороженими тривалий час і навіть після розблокування наприкінці квітня Пентагон не надав чіткого плану їх використання.

"Поки що ваш департамент не витратив жодної копійки з цих коштів попри неодноразові запити", - заявив Кунс.

Сенатор також поцікавився, чи готове Міноборони США витратити ці гроші саме на озброєння для України та коли законодавці отримають відповідний план.

У відповідь Гегсет заявив, що кошти планують спрямувати на посилення європейського оборонного потенціалу та координуватимуть витрати з командуванням США в Європі. Водночас конкретних строків він не назвав.

Затримка викликає критику

Під час повторного запитання про терміни міністр знову уникнув прямої відповіді. Це викликало невдоволення серед сенаторів.

"Зволікання з цими інвестиціями в оборону України посилає абсолютно неправильний сигнал Путіну", - заявили демократи.

Кунс наголосив, що затягування з використанням вже виділених коштів може негативно вплинути на безпекову ситуацію та сприйняття позиції США.

Нагадаємо, в новому проєкті оборонного бюджету США не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні. У Вашингтоні дедалі частіше звучать заяви про те, що більшу частину підтримки має взяти на себе Європа.