Хегсет уклонился от ответа о помощи Украине
Министр обороны США Пит Хегсет не назвал сроки использования 400 миллионов долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот вопрос главе оборонного ведомства Америки задали во время слушаний в Сенате США.
Его поднял сенатор от Демократической партии Крис Кунс, который резко раскритиковал задержку.
В Сенате требуют объяснений
Кунс обратил внимание, что деньги оставались замороженными в течение длительного времени и даже после разблокирования в конце апреля Пентагон не предоставил четкого плана их использования.
"Пока что ваш департамент не потратил ни копейки из этих средств, несмотря на неоднократные запросы", - заявил Кунс.
Сенатор также поинтересовался, готово ли Минобороны США потратить эти деньги именно на вооружение для Украины и когда законодатели получат соответствующий план.
В ответ Хегсет заявил, что средства планируют направить на укрепление европейского оборонного потенциала и будут координировать расходы с командованием США в Европе. В то же время конкретных сроков он не назвал.
Задержка вызывает критику
Во время повторного вопроса о сроках министр снова уклонился от прямого ответа. Это вызвало недовольство среди сенаторов.
"Промедление с этими инвестициями в оборону Украины посылает абсолютно неправильный сигнал Путину", - заявили демократы.
Кунс подчеркнул, что затягивание с использованием уже выделенных средств может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью и восприятие позиции США.
Напомним, в новом проекте оборонного бюджета США не предусмотрено отдельного финансирования военной помощи Украине. В Вашингтоне все чаще звучат заявления о том, что большую часть поддержки должна взять на себя Европа.
(Со стороны эвропейских стран-союзниц Украины) усилилось недоверие к программе PURL, поскольку страны-участницы задали обоснованные вопросы о том, как Пентагон использует часть средств.
В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы PURL, для пополнения запасов США.
По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не оказать дополнительную помощь.
Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, не стал отрицать, что администрация использовала часть финансирования по программе PURL для пополнения собственных запасов.
Это тупое воровство. Получили 750 млн за оружие для Украины, а использовали их для самих себя.