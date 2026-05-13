РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14542 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США
2 975 10

Хегсет уклонился от ответа о помощи Украине

Гегсета обвинили в потакании Путину

Министр обороны США Пит Хегсет не назвал сроки использования 400 миллионов долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот вопрос главе оборонного ведомства Америки задали во время слушаний в Сенате США.

Его поднял сенатор от Демократической партии Крис Кунс, который резко раскритиковал задержку.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Сенате требуют объяснений

Кунс обратил внимание, что деньги оставались замороженными в течение длительного времени и даже после разблокирования в конце апреля Пентагон не предоставил четкого плана их использования.

"Пока что ваш департамент не потратил ни копейки из этих средств, несмотря на неоднократные запросы", - заявил Кунс.

Сенатор также поинтересовался, готово ли Минобороны США потратить эти деньги именно на вооружение для Украины и когда законодатели получат соответствующий план.

В ответ Хегсет заявил, что средства планируют направить на укрепление европейского оборонного потенциала и будут координировать расходы с командованием США в Европе. В то же время конкретных сроков он не назвал.

Читайте: Сибига объяснил, каким должен быть мир для Украины

Задержка вызывает критику

Во время повторного вопроса о сроках министр снова уклонился от прямого ответа. Это вызвало недовольство среди сенаторов.

"Промедление с этими инвестициями в оборону Украины посылает абсолютно неправильный сигнал Путину", - заявили демократы.

Кунс подчеркнул, что затягивание с использованием уже выделенных средств может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью и восприятие позиции США.

Напомним, в новом проекте оборонного бюджета США не предусмотрено отдельного финансирования военной помощи Украине. В Вашингтоне все чаще звучат заявления о том, что большую часть поддержки должна взять на себя Европа.

Автор: 

помощь (8312) США (29380) Украина (44359) война в Украине (8243) Хегсет Пит (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Так чого ж добився Умеров який їздив в сша три дні назад на переговори? Україні не дали ні допомоги, ні ракет до Петріотів ні 1000 українських військовополоненинх. Все чого добився Умеров це те що Тромб заборонив Україні бити по моцкві і зіпсувати Ху'йлу день победобєсія і парад СВОлочєй. Більше того, в сша вже обговорюють щоб зняти з Сосії санкції для того щоб ще на кілька днів продлити ''прєкращєніє огня'' якого насправді і не було. Умеров точно за Україну а не за інтереси Ху'йла їздив базарити?
показать весь комментарий
13.05.2026 01:09 Ответить
+6
https://t.me/ShrikeNews/29697 Роман Шрайк:
(Со стороны эвропейских стран-союзниц Украины) усилилось недоверие к программе PURL, поскольку страны-участницы задали обоснованные вопросы о том, как Пентагон использует часть средств.
В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы PURL, для пополнения запасов США.
По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не оказать дополнительную помощь.
...
Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, не стал отрицать, что администрация использовала часть финансирования по программе PURL для пополнения собственных запасов.
Это тупое воровство. Получили 750 млн за оружие для Украины, а использовали их для самих себя.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:24 Ответить
+2
просто часу пройшло ще мало. Якби дати йому років десять, то одну чи дві з сімнадцяти виграв би. Але це не точно. Може з дев'ятнадцяти.
показать весь комментарий
13.05.2026 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так чого ж добився Умеров який їздив в сша три дні назад на переговори? Україні не дали ні допомоги, ні ракет до Петріотів ні 1000 українських військовополоненинх. Все чого добився Умеров це те що Тромб заборонив Україні бити по моцкві і зіпсувати Ху'йлу день победобєсія і парад СВОлочєй. Більше того, в сша вже обговорюють щоб зняти з Сосії санкції для того щоб ще на кілька днів продлити ''прєкращєніє огня'' якого насправді і не було. Умеров точно за Україну а не за інтереси Ху'йла їздив базарити?
показать весь комментарий
13.05.2026 01:09 Ответить
От саме заради таких результатів кремляді з магівцями вдало використали Карлсона з Мендель .
показать весь комментарий
13.05.2026 08:39 Ответить
Умэрчик искал новую квартиру покупать хахахахах
показать весь комментарий
13.05.2026 08:40 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/29697 Роман Шрайк:
(Со стороны эвропейских стран-союзниц Украины) усилилось недоверие к программе PURL, поскольку страны-участницы задали обоснованные вопросы о том, как Пентагон использует часть средств.
В марте газета Washington Post сообщила, что Пентагон уведомил Конгресс о планах использовать 750 миллионов долларов, предоставленных в рамках программы PURL, для пополнения запасов США.
По словам нескольких чиновников, эта сумма поможет восполнить запасы оборудования, предоставленного Украине во время администрации Байдена, а не оказать дополнительную помощь.
...
Высокопоставленный чиновник Пентагона, говоривший на условиях анонимности, не стал отрицать, что администрация использовала часть финансирования по программе PURL для пополнения собственных запасов.
Это тупое воровство. Получили 750 млн за оружие для Украины, а использовали их для самих себя.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:24 Ответить
гегсет так і залишиться в історії США як єдиний за історію міністр війни.
показать весь комментарий
13.05.2026 01:27 Ответить
міністр війни, який жодної війни не виграв
показать весь комментарий
13.05.2026 09:12 Ответить
просто часу пройшло ще мало. Якби дати йому років десять, то одну чи дві з сімнадцяти виграв би. Але це не точно. Може з дев'ятнадцяти.
показать весь комментарий
13.05.2026 09:25 Ответить
 
 