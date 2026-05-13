В Конгрессе США собрали необходимые подписи для принудительного рассмотрения помощи Украине

Помощь Украине от США

В Палате представителей Конгресса США собрано необходимое количество подписей под петицией (discharge petition), которая позволяет вынести на голосование законопроект о военной помощи Украине и новых санкциях против РФ в обход спикера-республиканца Майка Джонсона.

Об этом пишут NYT и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Под петицией необходимо было собрать 218 подписей законодателей.

Законопроект, внесенный Грегори В. Миксом — самым высокопоставленным демократом в Комитете по иностранным делам — месяцами оставался без движения. Его сторонникам не хватало всего одной подписи, чтобы обойти руководство Палаты и обеспечить быстрое рассмотрение документа. Однако 13 мая независимый законодатель Кевин Кайли присоединился к инициативе.

"Недавние успехи Украины создали окно возможностей для мира, но срыв последнего прекращения огня доказал, что для успеха дипломатии нужны рычаги давления", — заявил Кайли.

Хотя многие члены Конгресса из обеих партий решительно поддерживали Украину с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, многие ближайшие республиканские союзники президента Дональда Трампа стали более сдержанными после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года, и помощь Киеву замедлилась.

  • Петиция, собравшая 218 подписей, позволяет законодателям заставить Палату представителей провести голосование, даже если против законопроекта выступает спикер-республиканец Майк Джонсон, который определяет повестку дня.

Законопроект должны вынести на рассмотрение в конце мая.

Подробнее о законопроекте

Петиция касается рассмотрения законопроекта H.R. 2913, который был подан в апреле 2025 года Грегори Миксом из Нью-Йорка.

Законопроект предусматривает выделение $1,3 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и до $8 млрд дополнительной поддержки в форме прямых займов. Также он направлен на пополнение американских запасов вооружения, создание механизмов финансирования послевоенного восстановления и введение новых санкций против России.

Топ комментарии
+5
А у Верховній Раді України зберуть необхідні голоси в обхід Голови Верховної Ради Стефанчука для примусового початку процедури імпічменту Президента України Зеленського В,О. за статтею "Державна зрада " і"хабарі у особливо великих розмірах з використанням службового становища " ",чи може знов диванні ура-патріоти почнуть істерично верещати ,що це все російське іпсо і його затіяли " агєнти Крємля "?
13.05.2026 22:05 Ответить
+4
Прикидываешься пошкодженным?
13.05.2026 22:16 Ответить
+2
той конгрес як наша ВР . нічого не вирішує
13.05.2026 22:02 Ответить
Можна посилання на обвинувачення у "державній зраді" та "хабарництві"?
13.05.2026 22:11 Ответить
Ти теж не можеш надати посилання на обвинувачення у "державній зраді" та "хабарництві".
ох ти ж і ***** зелена
І у тебе нема посилань...
До речі, для запуску процедури імпічменту згода Голови Верховної Ради не потрібна.
13.05.2026 22:18 Ответить
ну і який наступний крок краснова?
введе війська в Київ?
публічно відсмокче путдєру?
чи ще що?
13.05.2026 22:12 Ответить
В сша вже монархія і Тромбу насрати що там конгрес вирішить
13.05.2026 23:05 Ответить
 
 