В Конгрессе США собрали необходимые подписи для принудительного рассмотрения помощи Украине

В Палате представителей Конгресса США собрано необходимое количество подписей под петицией (discharge petition), которая позволяет вынести на голосование законопроект о военной помощи Украине и новых санкциях против РФ в обход спикера-республиканца Майка Джонсона.

Об этом пишут NYT и Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Под петицией необходимо было собрать 218 подписей законодателей.

Законопроект, внесенный Грегори В. Миксом — самым высокопоставленным демократом в Комитете по иностранным делам — месяцами оставался без движения. Его сторонникам не хватало всего одной подписи, чтобы обойти руководство Палаты и обеспечить быстрое рассмотрение документа. Однако 13 мая независимый законодатель Кевин Кайли присоединился к инициативе.

"Недавние успехи Украины создали окно возможностей для мира, но срыв последнего прекращения огня доказал, что для успеха дипломатии нужны рычаги давления", — заявил Кайли.

Хотя многие члены Конгресса из обеих партий решительно поддерживали Украину с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, многие ближайшие республиканские союзники президента Дональда Трампа стали более сдержанными после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года, и помощь Киеву замедлилась.

Петиция, собравшая 218 подписей, позволяет законодателям заставить Палату представителей провести голосование, даже если против законопроекта выступает спикер-республиканец Майк Джонсон, который определяет повестку дня.

Законопроект должны вынести на рассмотрение в конце мая.

Подробнее о законопроекте

Петиция касается рассмотрения законопроекта H.R. 2913, который был подан в апреле 2025 года Грегори Миксом из Нью-Йорка.

Законопроект предусматривает выделение $1,3 млрд на помощь Украине в сфере безопасности и до $8 млрд дополнительной поддержки в форме прямых займов. Также он направлен на пополнение американских запасов вооружения, создание механизмов финансирования послевоенного восстановления и введение новых санкций против России.