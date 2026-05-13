Або Іран піде на угоду, або ми завершимо розпочате і вони будуть знищені, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення.

Про це американський лідер сказав перед відльотом до Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Угода США з Іраном

"Вони або вчинять правильно, або ми просто завершимо розпочате… Ми або укладемо угоду, або вони будуть знищені. Так чи інакше ми перемагаємо", - заявив Трамп, коментуючи ситуацію навколо Ірану.

Водночас президент США не дав однозначної відповіді на питання, чи він готовий відмовитися від чинного перемир’я з Іраном.

"Ми думатимемо про це під час перельоту до Пекіна. І ми потім іще міркуватимемо над цим протягом недовгого часу", - сказав він.

Іран не хоче відмовлятися від розробки ядернуої зброї

Американський лідер додав, що представники іранського режиму спочатку пообіцяли Сполученим Штатам узяти на себе зобов’язання не розробляти ядерну зброю, а потім відмовилися фіксувати це на папері.

"Ядерної зброї у них не буде. Вони це знають і вони на це погодилися, але потім вони мені цього не сказали. Ми не граємо в ігри. Ядерної зброї у них не буде", - заявив Трамп.

Він підтвердив, що планує обговорити питання Ірану на переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, проте не уточнив, чого саме хотів би отримати від Китаю в іранському питанні.

Чи потрібна Трампу допомога Китаю?

"Гадаю, проведемо на цю тему довгу розмову. Відверто кажучи, вони (Китай – ред.) діють досить добре. Якщо подивитись на блокаду (американськими силами морських портів Ірану – ред.), то жодних проблем. Хоча вони отримують багато нафти з цього регіону, ми не мали жодних проблем", - сказав Трамп.

"Не думаю, що нам потрібна якась допомога (Китаю – ред.) з Іраном. Ми переможемо в той чи інший спосіб, мирно чи іншим чином", - додав президент США.