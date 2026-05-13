Новини
2 653 29

Або Іран піде на угоду, або ми завершимо розпочате і вони будуть знищені, - Трамп

трамп летить в Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану повинна прийняти умови, запропоновані Вашингтоном, і підписати відповідну угоду. В іншому разі, за його словами, Сполучені Штати доведуть свої дії щодо Ірану до завершення.

Про це американський лідер сказав перед відльотом до Китаю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Угода США з Іраном

"Вони або вчинять правильно, або ми просто завершимо розпочате… Ми або укладемо угоду, або вони будуть знищені. Так чи інакше ми перемагаємо", - заявив Трамп, коментуючи ситуацію навколо Ірану.

Водночас президент США не дав однозначної відповіді на питання, чи він готовий відмовитися від чинного перемир’я з Іраном.

"Ми думатимемо про це під час перельоту до Пекіна. І ми потім іще міркуватимемо над цим протягом недовгого часу", - сказав він.

Іран не хоче відмовлятися від розробки ядернуої зброї

Американський лідер додав, що представники іранського режиму спочатку пообіцяли Сполученим Штатам узяти на себе зобов’язання не розробляти ядерну зброю, а потім відмовилися фіксувати це на папері.

"Ядерної зброї у них не буде. Вони це знають і вони на це погодилися, але потім вони мені цього не сказали. Ми не граємо в ігри. Ядерної зброї у них не буде", - заявив Трамп.

Він підтвердив, що планує обговорити питання Ірану на переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, проте не уточнив, чого саме хотів би отримати від Китаю в іранському питанні.

Чи потрібна Трампу допомога Китаю?

"Гадаю, проведемо на цю тему довгу розмову. Відверто кажучи, вони (Китай – ред.) діють досить добре. Якщо подивитись на блокаду (американськими силами морських портів Ірану – ред.), то жодних проблем. Хоча вони отримують багато нафти з цього регіону, ми не мали жодних проблем", - сказав Трамп.

"Не думаю, що нам потрібна якась допомога (Китаю – ред.) з Іраном. Ми переможемо в той чи інший спосіб, мирно чи іншим чином", - додав президент США.

Я думав що почесне звання ху....ло , тільки одному виродку належить, помилявся
13.05.2026 06:47 Відповісти
Трамп все повторює що каже Нетаняху чи путін.
13.05.2026 06:41 Відповісти
Здається, що на це нікчемне кукурікання ідіота вже абсолютно ніхто увагу не звертає.
13.05.2026 06:31 Відповісти
Трамп звинуватив ЗМІ у держзраді: "Заявляти, що ворог має успіхи - це потурання ворогу"
13.05.2026 06:30 Відповісти
А біржа? А нефтяні фьючерси? Шахрай заробляє на своіх висерах десятки мільонів як шо не сотні.
13.05.2026 06:52 Відповісти
Берег Ормузької протоки. Чути крики розлючених аятол, ревiння ЄС, а також iншi звуки, iздаваємиє різною світовою сволотою. Входить Донні, вдягнутий в гарний діловий пінжак і кепку MAGA. Донні красиво зашморгнутий модним галстухом. Він грізний, рудуватий і пацаватий. В руках у нього дрючок для гольфу.

Донні. Як *********** писділити мені. Чи може *********? Писділити чи *******? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та «Томагавками» ×уярити, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться імпічміньєт з своєю усмішкою хижой. Ціна на нафту, індекс Доу-Джонс, Сенат їбучий, конгресмени всраті, на виборах *******, політмогила... На ній брудна Меланія вонюча та купка нобелевок, а під нею лежить той фраєр, що любив посратись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.

Донні харка у море і його дрючком *********.

© Митець (але це не точно)
13.05.2026 07:01 Відповісти
Вічна класика! Повага! 👍
Трамп заговорює зуби світу , поки Іран і раша швидко будують спільне сполучення через Каспій.
Замість руйнування портів і жд доріг до портів, рижий маразматик вішає світі лапшу .

уся надія на ЗСУ
13.05.2026 06:37 Відповісти
За 26 років при владі ліліпутіна досі ще не збудували? Чому? Чого чекали?... може каспій не спільне море ліліпутін та аятол - а там ще хтось є?
Трамп все повторює що каже Нетаняху чи путін.
Так це ж було вже.-Ілі я єйо вєду в загс,ілі она мєня к прокурору.
13.05.2026 06:41 Відповісти
Реакція американського лідера з'явилася після https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/13/8034427/ публікацій у пресі повідомлень про те, що Тегеран відновив доступ до більшості ракетних баз і зберіг близько 70% довоєнного арсеналу пускових установок і ракет.
13.05.2026 06:46 Відповісти
Я думав що почесне звання ху....ло , тільки одному виродку належить, помилявся
Ні, цей ...йок.
13.05.2026 07:58 Відповісти
Станом на травень 2026 року, США та Ізраїль проводять масштабні операції проти Ірану, які отримали назви «Епічна лють» та «Ревучий лев» .Тепер «Кувалда» .
13.05.2026 06:55 Відповісти
Ізраілю тепер логічно доєднатись новою операцією "Ковадло".
13.05.2026 07:09 Відповісти
і потім нарешті «Флюгегехаймен»
13.05.2026 09:17 Відповісти
На його пусті заяви вже ніхто не реагує, ринки послали всі його заявив на хер, або роби або не *****, так само Іран рже з дебіла... обстрілами Трамп нічого не досягне, а наземну операцію розпочати не наважиться...
13.05.2026 07:22 Відповісти
Трампушка знає що за трупіки в гробіках солдатиків США його в земельку живеньким закопають-тому войнушку солдатіками він побоїться устроїть в степах ірана
13.05.2026 07:27 Відповісти
Хана Ірану - я вже задовбався їх лякати - Трамп
13.05.2026 07:28 Відповісти
Донні, все робить навпаки.
Не Іран , в США повинні були закрити протоку для іранської нафти, та наносити удари по трубопроводах іранських фанатиків.
Це , як в анекдоті про багатодітного батька, якому журналіст задає питання:
- Ви так сильно любите дітей?
- Ні, але сам процес...
Отож , для Трамп важливий сам процес подолання іранського режиму, а не швидка перемога над ним, щоб мати великий профіт.
13.05.2026 07:34 Відповісти
Чесно кажучи шантажист з нього ніякий
13.05.2026 07:51 Відповісти
рыжий длб , ты говорил ,что победил Иран ???!!!((( педофил ******** !!!
13.05.2026 07:54 Відповісти
Рудий вже обкакався з Іраном. Хоче потонути в лайні остаточно.
13.05.2026 08:11 Відповісти
... або тримайте мене семеро!
13.05.2026 08:12 Відповісти
І тут Степана трампона натуральна панєсло:
- Я, гади, видам вам по пєрвває чісло!
13.05.2026 08:17 Відповісти
Так ісран вже зазнав нищівної поразки🤣
13.05.2026 08:23 Відповісти
Йой, курчатко трумп намагається кукурікати?!
Все одно здрисне, бо ТАСО.
13.05.2026 08:58 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ! МУЖИК!
13.05.2026 09:12 Відповісти
Афганистан зышили? Вьетнам? Нельзя уничтожить страну 90 млн. с абсолютной диктатурой и театром "БД" не похожем, на "ровный стол". Даже, "ядреными" бомбами)
13.05.2026 09:18 Відповісти
Да давай уже добомби этих вонючих ксировцев друзей путина и маоистских комуняк,может там что то поменяется,был народ когда то великой цивилизацией,а сегодня агрессивные религиозные фанатики тысячами убивающие своих же граждан.
13.05.2026 10:26 Відповісти
 
 