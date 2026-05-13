Или Иран пойдет на сделку, или мы доведем начатое до конца и они будут уничтожены, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.

Об этом американский лидер сказал перед вылетом в Китай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соглашение США с Ираном

"Они либо поступят правильно, либо мы просто доведем начатое до конца… Мы либо заключим соглашение, либо они будут уничтожены. Так или иначе мы победим", - заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

В то же время президент США не дал однозначного ответа на вопрос, готов ли он отказаться от действующего перемирия с Ираном.

"Мы будем думать об этом во время перелета в Пекин. И мы потом еще будем размышлять над этим в течение недолгого времени", - сказал он.

Иран не хочет отказываться от разработки ядерного оружия

Американский лидер добавил, что представители иранского режима сначала пообещали Соединенным Штатам взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие, а затем отказались фиксировать это на бумаге.

"Ядерного оружия у них не будет. Они это знают и они на это согласились, но потом они мне этого не сказали. Мы не играем в игры. Ядерного оружия у них не будет", - заявил Трамп.

Он подтвердил, что планирует обсудить вопрос Ирана на переговорах с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, однако не уточнил, чего именно хотел бы получить от Китая в иранском вопросе.

Нужна ли Трампу помощь Китая?

"Думаю, мы проведем на эту тему долгий разговор. Откровенно говоря, они (Китай – ред.) действуют довольно хорошо. Если посмотреть на блокаду (американскими силами морских портов Ирана – ред.), то никаких проблем. Хотя они получают много нефти из этого региона, у нас не было никаких проблем", – сказал Трамп.

"Не думаю, что нам нужна какая-то помощь (Китая – ред.) с Ираном. Мы победим так или иначе, мирно или иным образом", – добавил президент США.