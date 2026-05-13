Или Иран пойдет на сделку, или мы доведем начатое до конца и они будут уничтожены, - Трамп

Трамп летит в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.

Об этом американский лидер сказал перед вылетом в Китай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соглашение США с Ираном

"Они либо поступят правильно, либо мы просто доведем начатое до конца… Мы либо заключим соглашение, либо они будут уничтожены. Так или иначе мы победим", - заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

В то же время президент США не дал однозначного ответа на вопрос, готов ли он отказаться от действующего перемирия с Ираном.

"Мы будем думать об этом во время перелета в Пекин. И мы потом еще будем размышлять над этим в течение недолгого времени", - сказал он.

Иран не хочет отказываться от разработки ядерного оружия

Американский лидер добавил, что представители иранского режима сначала пообещали Соединенным Штатам взять на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие, а затем отказались фиксировать это на бумаге.

"Ядерного оружия у них не будет. Они это знают и они на это согласились, но потом они мне этого не сказали. Мы не играем в игры. Ядерного оружия у них не будет", - заявил Трамп.

Он подтвердил, что планирует обсудить вопрос Ирана на переговорах с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, однако не уточнил, чего именно хотел бы получить от Китая в иранском вопросе.

Нужна ли Трампу помощь Китая?

"Думаю, мы проведем на эту тему долгий разговор. Откровенно говоря, они (Китай – ред.) действуют довольно хорошо. Если посмотреть на блокаду (американскими силами морских портов Ирана – ред.), то никаких проблем. Хотя они получают много нефти из этого региона, у нас не было никаких проблем", – сказал Трамп.

"Не думаю, что нам нужна какая-то помощь (Китая – ред.) с Ираном. Мы победим так или иначе, мирно или иным образом", – добавил президент США.

Я думав що почесне звання ху....ло , тільки одному виродку належить, помилявся
13.05.2026 06:47 Ответить
Трамп все повторює що каже Нетаняху чи путін.
13.05.2026 06:41 Ответить
Здається, що на це нікчемне кукурікання ідіота вже абсолютно ніхто увагу не звертає.
13.05.2026 06:31 Ответить
Трамп звинуватив ЗМІ у держзраді: "Заявляти, що ворог має успіхи - це потурання ворогу"
13.05.2026 06:30 Ответить
А біржа? А нефтяні фьючерси? Шахрай заробляє на своіх висерах десятки мільонів як шо не сотні.
13.05.2026 06:52 Ответить
Берег Ормузької протоки. Чути крики розлючених аятол, ревiння ЄС, а також iншi звуки, iздаваємиє різною світовою сволотою. Входить Донні, вдягнутий в гарний діловий пінжак і кепку MAGA. Донні красиво зашморгнутий модним галстухом. Він грізний, рудуватий і пацаватий. В руках у нього дрючок для гольфу.

Донні. Як *********** писділити мені. Чи може *********? Писділити чи *******? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та «Томагавками» ×уярити, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться імпічміньєт з своєю усмішкою хижой. Ціна на нафту, індекс Доу-Джонс, Сенат їбучий, конгресмени всраті, на виборах *******, політмогила... На ній брудна Меланія вонюча та купка нобелевок, а під нею лежить той фраєр, що любив посратись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.

Донні харка у море і його дрючком *********.

© Митець (але це не точно)
13.05.2026 07:01 Ответить
Вічна класика! Повага! 👍
13.05.2026 10:33 Ответить
Трамп заговорює зуби світу , поки Іран і раша швидко будують спільне сполучення через Каспій.
Замість руйнування портів і жд доріг до портів, рижий маразматик вішає світі лапшу .

уся надія на ЗСУ
13.05.2026 06:37 Ответить
За 26 років при владі ліліпутіна досі ще не збудували? Чому? Чого чекали?... може каспій не спільне море ліліпутін та аятол - а там ще хтось є?
13.05.2026 10:36 Ответить
Так це ж було вже.-Ілі я єйо вєду в загс,ілі она мєня к прокурору.
13.05.2026 06:41 Ответить
Реакція американського лідера з'явилася після https://www.pravda.com.ua/news/2026/05/13/8034427/ публікацій у пресі повідомлень про те, що Тегеран відновив доступ до більшості ракетних баз і зберіг близько 70% довоєнного арсеналу пускових установок і ракет.
13.05.2026 06:46 Ответить
Ні, цей ...йок.
13.05.2026 07:58 Ответить
Станом на травень 2026 року, США та Ізраїль проводять масштабні операції проти Ірану, які отримали назви «Епічна лють» та «Ревучий лев» .Тепер «Кувалда» .
13.05.2026 06:55 Ответить
Ізраілю тепер логічно доєднатись новою операцією "Ковадло".
13.05.2026 07:09 Ответить
і потім нарешті «Флюгегехаймен»
13.05.2026 09:17 Ответить
На його пусті заяви вже ніхто не реагує, ринки послали всі його заявив на хер, або роби або не *****, так само Іран рже з дебіла... обстрілами Трамп нічого не досягне, а наземну операцію розпочати не наважиться...
13.05.2026 07:22 Ответить
Трампушка знає що за трупіки в гробіках солдатиків США його в земельку живеньким закопають-тому войнушку солдатіками він побоїться устроїть в степах ірана
13.05.2026 07:27 Ответить
Хана Ірану - я вже задовбався їх лякати - Трамп
13.05.2026 07:28 Ответить
Донні, все робить навпаки.
Не Іран , в США повинні були закрити протоку для іранської нафти, та наносити удари по трубопроводах іранських фанатиків.
Це , як в анекдоті про багатодітного батька, якому журналіст задає питання:
- Ви так сильно любите дітей?
- Ні, але сам процес...
Отож , для Трамп важливий сам процес подолання іранського режиму, а не швидка перемога над ним, щоб мати великий профіт.
13.05.2026 07:34 Ответить
Чесно кажучи шантажист з нього ніякий
13.05.2026 07:51 Ответить
рыжий длб , ты говорил ,что победил Иран ???!!!((( педофил ******** !!!
13.05.2026 07:54 Ответить
Рудий вже обкакався з Іраном. Хоче потонути в лайні остаточно.
13.05.2026 08:11 Ответить
... або тримайте мене семеро!
13.05.2026 08:12 Ответить
І тут Степана трампона натуральна панєсло:
- Я, гади, видам вам по пєрвває чісло!
13.05.2026 08:17 Ответить
Так ісран вже зазнав нищівної поразки🤣
13.05.2026 08:23 Ответить
Йой, курчатко трумп намагається кукурікати?!
Все одно здрисне, бо ТАСО.
13.05.2026 08:58 Ответить
МОЛОДЕЦЬ! МУЖИК!
13.05.2026 09:12 Ответить
Афганистан зышили? Вьетнам? Нельзя уничтожить страну 90 млн. с абсолютной диктатурой и театром "БД" не похожем, на "ровный стол". Даже, "ядреными" бомбами)
13.05.2026 09:18 Ответить
Да давай уже добомби этих вонючих ксировцев друзей путина и маоистских комуняк,может там что то поменяется,был народ когда то великой цивилизацией,а сегодня агрессивные религиозные фанатики тысячами убивающие своих же граждан.
13.05.2026 10:26 Ответить
 
 