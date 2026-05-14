1 879 12

В Сенате США снова провалили попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

Дискуссия в Сенате США по поводу политики Трампа в отношении Ирана

В Сенате США в очередной раз не поддержали инициативу по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа в контексте действий против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Попытка ограничить полномочия снова провалилась

Голосование состоялось 13 мая и завершилось с минимальным перевесом - 50 против 49. Это уже седьмой случай в этом году, когда республиканцы блокируют подобные инициативы демократов.

Законопроект предусматривал ограничение права президента вести боевые действия без согласования с Конгрессом. Его авторы подчеркивали, что такие решения должны приниматься коллективно, в соответствии с Конституцией.

К демократам присоединились трое республиканцев, однако этого не хватило для принятия решения. В то же время один демократ поддержал позицию республиканцев.

"Прекращение военных действий не произошло. Обе стороны продолжают боевые действия", - заявил сенатор Джефф Меркли.

Дискуссия вокруг войны и роли Конгресса

Основой спора остается закон о военных полномочиях, который ограничивает срок ведения боевых действий без одобрения Конгресса. Демократы считают, что этот срок уже истек, а потому дальнейшие действия администрации являются сомнительными.

В то же время представители Белого дома настаивают, что ситуация не подпадает под действие этого закона. Они объясняют это тем, что активные боевые действия якобы прекращены, хотя напряженность между сторонами сохраняется.

Демократы заявляют о намерении и в дальнейшем вносить подобные инициативы, чтобы заставить администрацию получить официальное разрешение на ведение войны или прекратить конфликт.

Республиканцы же убеждены, что президент обладает достаточными полномочиями для проведения ограниченных военных операций с целью защиты интересов США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.

Ну, що ж поробиш... Ніхто не може заборонить американцям "відчуть дно"... І чим глибше вони будуть занурюваться - тим довше і важче буде вишкрібатись назад...
14.05.2026 01:02 Ответить
Це щоб ніукого нелишилось навіть сумніву - (ой)бнутий не тільки трамп, а уся ******* республіканська система!
Трамп, це лише продукт цієї системи.
(ОЙ)бнута система = (ой)бнутий продукт!
Доречі - з х*йлом таж сама х*йня...
14.05.2026 01:15 Ответить
Демократи ( в данному випадку не партія , а взагалі ) голосують , а диктатори діють . Цікаво , хто ж переможе ?
14.05.2026 01:20 Ответить
Вот это и плохо. У прапорщика краснова развязаны руки. Надо дотерпеть до конца года когда демократы захватят Конгресс и кремлёвской собаке трампу подрежут крылышки...
14.05.2026 02:18 Ответить
Політичні ігри гірші за брачні хоч і схожі
14.05.2026 02:29 Ответить
З такою "опозицією" на виборах до Конгресу знов можуть перемогти республіканці.
14.05.2026 07:16 Ответить
Навряд.
14.05.2026 07:27 Ответить
Нічого не буде до виборів у Конгресс.
14.05.2026 07:28 Ответить
Які в Ірані "інтереси США"? Ізраїль використовує Трампа і хоче отримати результат коштом США. Згідно міжнародному праву США зробили те ж саме що і ********* - почали неспровоковану агресивну війну. Залишилось Сі напасти на Тайвань. А що? Тепер виходить що "королям" можна все що завгодно?
14.05.2026 08:19 Ответить
А кому не подобається - бабахнемо ЯЗ.
Оце й вся "демократія".
14.05.2026 09:13 Ответить
03.11.2026 проміжні вибори до Сенату США покажуть де чия перевага, з таким-то побідуном
14.05.2026 08:59 Ответить
скоро осінь , для Угорщини ми ждали квітень , для США вересень
14.05.2026 10:41 Ответить
 
 