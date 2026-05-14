В Сенате США снова провалили попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана

В Сенате США в очередной раз не поддержали инициативу по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа в контексте действий против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Попытка ограничить полномочия снова провалилась

Голосование состоялось 13 мая и завершилось с минимальным перевесом - 50 против 49. Это уже седьмой случай в этом году, когда республиканцы блокируют подобные инициативы демократов.

Законопроект предусматривал ограничение права президента вести боевые действия без согласования с Конгрессом. Его авторы подчеркивали, что такие решения должны приниматься коллективно, в соответствии с Конституцией.

К демократам присоединились трое республиканцев, однако этого не хватило для принятия решения. В то же время один демократ поддержал позицию республиканцев.

"Прекращение военных действий не произошло. Обе стороны продолжают боевые действия", - заявил сенатор Джефф Меркли.

Читайте также: В Конгрессе США собрали необходимые подписи для принудительного рассмотрения помощи Украине

Дискуссия вокруг войны и роли Конгресса

Основой спора остается закон о военных полномочиях, который ограничивает срок ведения боевых действий без одобрения Конгресса. Демократы считают, что этот срок уже истек, а потому дальнейшие действия администрации являются сомнительными.

В то же время представители Белого дома настаивают, что ситуация не подпадает под действие этого закона. Они объясняют это тем, что активные боевые действия якобы прекращены, хотя напряженность между сторонами сохраняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мир исчерпывает запасы нефти рекордными темпами": МЭА предупреждает о дальнейшем росте цен

Демократы заявляют о намерении и в дальнейшем вносить подобные инициативы, чтобы заставить администрацию получить официальное разрешение на ведение войны или прекратить конфликт.

Республиканцы же убеждены, что президент обладает достаточными полномочиями для проведения ограниченных военных операций с целью защиты интересов США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.

Читайте также: Война с Ираном уже обошлась США почти в $29 миллиардов, - Пентагон