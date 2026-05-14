В Сенате США снова провалили попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана
В Сенате США в очередной раз не поддержали инициативу по ограничению военных полномочий президента Дональда Трампа в контексте действий против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.
Попытка ограничить полномочия снова провалилась
Голосование состоялось 13 мая и завершилось с минимальным перевесом - 50 против 49. Это уже седьмой случай в этом году, когда республиканцы блокируют подобные инициативы демократов.
Законопроект предусматривал ограничение права президента вести боевые действия без согласования с Конгрессом. Его авторы подчеркивали, что такие решения должны приниматься коллективно, в соответствии с Конституцией.
К демократам присоединились трое республиканцев, однако этого не хватило для принятия решения. В то же время один демократ поддержал позицию республиканцев.
"Прекращение военных действий не произошло. Обе стороны продолжают боевые действия", - заявил сенатор Джефф Меркли.
Дискуссия вокруг войны и роли Конгресса
Основой спора остается закон о военных полномочиях, который ограничивает срок ведения боевых действий без одобрения Конгресса. Демократы считают, что этот срок уже истек, а потому дальнейшие действия администрации являются сомнительными.
В то же время представители Белого дома настаивают, что ситуация не подпадает под действие этого закона. Они объясняют это тем, что активные боевые действия якобы прекращены, хотя напряженность между сторонами сохраняется.
Демократы заявляют о намерении и в дальнейшем вносить подобные инициативы, чтобы заставить администрацию получить официальное разрешение на ведение войны или прекратить конфликт.
Республиканцы же убеждены, что президент обладает достаточными полномочиями для проведения ограниченных военных операций с целью защиты интересов США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.
Трамп, це лише продукт цієї системи.
(ОЙ)бнута система = (ой)бнутий продукт!
Доречі - з х*йлом таж сама х*йня...
Оце й вся "демократія".