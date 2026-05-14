Китайські фірми планують таємні поставки зброї до Ірану, - NYT

Компанії з Китаю та іранські чиновники обговорювали схеми постачання озброєння через треті країни для приховування походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це пише The New York Times із посиланням на дані американської розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Візит президента США Дональда Трампа до Пекіна проходить у складному міжнародному контексті, де ключовими темами стають відносини Китаю з Іраном, безпекова ситуація на Близькому Сході та стратегічне суперництво великих держав.

Вашингтон занепокоєний можливими каналами підтримки Ірану

За даними розвідки, які наводяться у західних ЗМІ, американська сторона розглядає ризики непрямої підтримки Ірану з боку Китаю, зокрема через постачання компонентів подвійного призначення — напівпровідників, датчиків і електронних систем, які можуть використовуватися у виробництві дронів і ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай запевнив, що не постачатиме Ірану зброю, - Гегсет

Також у США висловлюють занепокоєння можливими схемами обходу обмежень через треті країни, включно з транзитом військових вантажів через африканські держави, хоча офіційного підтвердження таких поставок озброєнь наразі немає.

Енергетичний фактор і дипломатичний тиск

Окремо підкреслюється роль енергетичної співпраці між Пекіном і Тегераном: Китай залишається одним із головних покупців іранської нафти, що формує додаткову залежність у відносинах двох країн.

На цьому тлі адміністрація США намагається посилити дипломатичний тиск на Китай із вимогою обмежити будь-які дії, які можуть посилити військовий потенціал Ірану. Водночас аналітики зазначають, що майбутні домовленості значною мірою залежатимуть від результатів особистих переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США заявили про прогрес у переговорах з Іраном